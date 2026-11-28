En julio, después de uno de los golpes más duros de su extensa carrera, Fernando Muslera pensó en dejar el fútbol. Cuatro meses después, a los 40 años y en el estadio en el que tantas veces defendió los colores de su país, disputó el último partido de su carrera con la ilusión de conquistar el trofeo que le faltaba: la Copa Libertadores. La derrota 1-0 de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en el Centenario de Montevideo lo privó de una última consagración, pero no del final que deseaba. “Es el cierre de mi carrera. No hay mejor película que esta”, expresó el uruguayo. Porque si el conjunto platense encontró en él a un arquero de jerarquía internacional, determinante en su regreso a una final continental después de 17 años, Muslera encontró en Estudiantes un lugar que le devolvió las ganas de competir y le permitió despedirse del fútbol en sus propios términos.

“Andá donde te quieren, porque Estudiantes te quiere y ahí vas a estar bien”. El consejo de Patricia Callero, su mujer, resultó decisivo para que Muslera eligiera dónde continuar su carrera a mediados de 2025. A los 39 años, después de cuatro temporadas en Lazio y 14 en Galatasaray, donde se convirtió en ídolo y conquistó 19 títulos, tenía resuelto regresar a Sudamérica. Entre las posibilidades que manejaba estaba la de volver a Uruguay, con una propuesta de Peñarol. Pero el interés que le manifestó el Pincha, con los llamados del entrenador en ese momento, Eduardo Domínguez, el secretario técnico Marcos Angeleri y el referente José Sosa, a quien había enfrentado durante sus años en Turquía, terminó por convencerlo.

Para el arquero, la Argentina no era un destino cualquiera. Nació en el hospital Rivadavia el 16 de junio de 1986, el día en que los seleccionados de ambos países disputaron los octavos de final del Mundial de México. El médico que asistió a su madre hasta sugirió que lo llamaran Pedro Pablo, en honor a Pedro Pablo Pasculli, autor del gol argentino. Pero sus padres eran uruguayos y su mamá, fanática de Peñarol, ya había elegido el nombre en homenaje a Fernando Morena. A los ocho meses se instaló con su familia en Montevideo. Casi cuatro décadas después, el fútbol lo trajo de regreso al país en el que nació y en cuya liga siempre había querido jugar.

Ramón Sosa ingresó solo por el medio y marcó el único gol del partido en el Centenario, sin darle opciones al arquero JUAN MABROMATA - AFP

El cambio no era menor para un hombre que había pasado buena parte de su vida en Estambul, donde nacieron dos de sus tres hijos y donde todavía conserva el reconocimiento de los hinchas de Galatasaray. En La Plata recibió la ayuda de Mariano Andújar y su mujer para instalarse, mientras que Patricia y los chicos establecieron su residencia en Maldonado, por cuestiones familiares y escolares. Estudiantes le ofreció un desafío deportivo, pero también la posibilidad de estar cerca de los suyos, después de tantos años en Europa.

La adaptación futbolística fue rápida. En su primer semestre conquistó el Clausura y el Trofeo de Campeones, se convirtió en uno de los referentes del vestuario —hasta llevó la cinta de capitán en algunos encuentros este año— y recuperó una ilusión que creía extinguida: volver a vestir la camiseta de Uruguay. En 2024 había anunciado su retiro del seleccionado, tras 133 partidos, cuatro mundiales y la conquista de la Copa América de 2011 en la Argentina. Incluso había consensuado su decisión con Marcelo Bielsa. Pero su rendimiento en Estudiantes lo llevó a replanteársela y en marzo de este año volvió a recibir una convocatoria.

Lo curioso es que apenas dos meses antes, en una entrevista con LA NACION en el predio de City Bell, ya había anticipado la posibilidad de que 2026 fuera su último año como futbolista. “Me vengo preparando para el retiro. Sé que queda poco y este puede ser el último año. Físicamente seguramente estaré bárbaro en diciembre, pero mentalmente me preguntaré qué quiero hacer”, confesó. Hasta tenía encaminado su futuro fuera de las canchas, vinculado con la gestión deportiva: junto con unos socios es propietario de Bella Italia, un club de la tercera división uruguaya.

Muslera sufrió el Mundial, donde recibió cuatro goles en tres partidos y terminó envuelto en críticas MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El regreso al seleccionado, que le permitió convertirse en el primer futbolista uruguayo en participar en cinco mundiales, terminó por acelerar esas reflexiones. Muslera fue uno de los principales apuntados por la eliminación de la Celeste en la etapa de grupos. Cometió errores determinantes ante Cabo Verde y España, en este último tuvo que pedir el cambio en el entretiempo. Una imagen difícil de asimilar para un arquero que había sido protagonista del cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y de la consagración continental de Uruguay un año después.

El golpe anímico fue tan grande que llegó a considerar el retiro del fútbol profesional. Así lo confirmó Rodrigo Lubetkin, su representante, en octubre, en diálogo con el programa Minuto uno, de radio Carve Deportiva, de Uruguay: “Lo estuvo analizando, pero Estudiantes y el ambiente fueron clave”. Su entrenador actual, Alexander Medina, recibió un mensaje del arquero después de aquel encuentro ante España y le aconsejó que dejara pasar unos días antes de tomar una decisión. El propio Juan Sebastián Verón, que conoce por experiencia propia el peso de los cuestionamientos en un seleccionado nacional, mantuvo conversaciones con él durante y después del Mundial.

El gol de Álex Baena en la derrota ante España que significó la eliminación de Uruguay en la etapa de grupos del Mundial Luke Hales - Getty Images South America

El 26 de julio, en su primer partido tras la Copa del Mundo, Muslera tuvo una muestra de lo acertado que había sido aquel consejo de su mujer: los hinchas corearon su apellido desde la entrada en calor, en el estadio UNO. Ni siquiera la derrota por 2-0 ante Independiente opacó lo que significó aquella demostración de afecto. “Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tanto, no la pasé bien, esa es la verdad”, reconoció aquella noche. Y agregó: “Sé lo que pasó, cómo pasó y cómo sacarlo adelante, porque este puesto es así y no es la primera vez que me pasa”.

La Libertadores le ofreció el escenario para hacerlo. Una competencia que, pese a su extensa trayectoria internacional, apenas había conocido antes de llegar a Estudiantes: su única experiencia había sido en 2007, con Nacional de Montevideo, antes de su partida a Europa. En 2025 sufrió la eliminación por penales ante Flamengo en La Plata. Y este año, frente al mismo rival, cometió un error en una salida que derivó en el gol de Pedro y en la derrota por 1-0 en el Maracaná, durante la etapa de grupos.

Sin embargo, a medida que avanzó la competencia, su incidencia fue cada vez mayor. En los cuartos de final sostuvo el arco en cero en el triunfo por 1-0 ante Corinthians, en San Pablo, y repitió en los dos encuentros de las semifinales frente al vigente campeón. Disputó todos los minutos de la campaña continental, con ocho goles recibidos y cuatro vallas invictas en 13 partidos.

Muslera fue el gran héroe de la semifinal ante Flamengo: atajó tres penales en la definición MAURO PIMENTEL - AFP

En el Maracaná, con su equipo en inferioridad numérica por la expulsión de Baltasar Rodríguez, Muslera le ganó un mano a mano al ecuatoriano Gonzalo Plata que resultó decisivo para alcanzar la definición por penales. Allí, con tres intervenciones ante Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, se convirtió en el principal responsable de que el Pincha volviera a disputar una final de la Libertadores después de 17 años. En el estadio en el que había fallado meses atrás y que tantas connotaciones tiene para los uruguayos.

“Lo convencimos y se convenció de que acá es muy querido. Le ha dado mucho a Estudiantes”, reconoció el Cacique Medina después de la clasificación. Al día siguiente, Verón también se refirió a la recuperación del arquero: “No hay nada como tener una oportunidad más, no se merecía irse del fútbol de esa manera”.

Su actuación en Río de Janeiro reabrió incluso el debate en Uruguay acerca de un posible regreso al seleccionado. Diego Forlán, sucesor del Loco, ya se había comunicado con Muslera para conocer su predisposición a participar de las fechas FIFA de septiembre y octubre. El arquero declinó la invitación.

La recuperación tampoco estuvo exenta de tropiezos. En el ámbito local, aun en actuaciones poco convincentes, como ante Instituto en La Plata, en el que recibió tres goles, el uruguayo conservó el respaldo de los hinchas. Se retira con un registro de 759 partidos, 816 goles recibidos y 252 vallas invictas.

A los 40 años, Muslera se despidió del fútbol tras disputar la final de la Copa Libertadores con Estudiantes PABLO PORCIUNCULA - AFP

Todavía hubo tiempo para otra alegría antes del viaje a Montevideo. Muslera conquistó su tercer título con el Pincha, la Supercopa Argentina, tras el 3-2 ante Independiente Rivadavia, con una intervención decisiva sobre el final. Consultado sobre su continuidad, aseguró que ya tenía resuelto qué haría, aunque prefirió reservarse la decisión. A su lado, el Principito Sosa, uno de los hombres que lo había convencido de llegar a La Plata, aprovechó para deslizarle que aquella conquista los clasificaba a otra competencia para el año próximo. “No se puede ir a medias”, le advirtió, entre risas.

En Estudiantes todavía guardaban la ilusión de disfrutarlo un tiempo más. Sin embargo, Muslera eligió el Centenario para hacer pública esa decisión que maduró durante buena parte del año y que reservó hasta después de disputar la final. Allí, pese a la amargura por la derrota, se ocupó de agradecerles uno por uno a sus compañeros, al presidente y a los hinchas. “Vino Estudiantes a mi casa, a donde yo debuté como profesional. Llenaron las tribunas, alentaron a morir. Es difícil hablar ahora, pero me voy feliz de haber competido hasta el último día por la gloria”, expresó el arquero entre lágrimas.

Cuatro meses después de haber considerado la posibilidad de abandonar el fútbol en medio de los cuestionamientos en Uruguay, Muslera se despidió en Montevideo, ante su mujer, sus hijos y miles de hinchas del club que lo había ayudado a sobreponerse al golpe más duro de sus últimos años. No levantó la copa que tanto deseaba, pero encontró una manera de reconciliarse con el deporte antes de decirle adiós. “Vinimos con Estudiantes, el equipo que me abrazó, con toda la gente, mi familia, mis hijos, a Uruguay a competir por la gloria. No hay mejor cierre que este”.