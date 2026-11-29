El Emirates Stadium, la casa de Arsenal, el líder de la Premier League, estaba siendo el escenario de otra actuación sobresaliente de Enzo Fernández. El mediocampista de la selección argentina desequilibró durante una gran parte el duelo de gigantes, por la decimosegunda fecha del torneo, en favor de Manchester City. Con el encuentro 1-1, el campeón en Qatar 2022 anotó el segundo gol de los Citizens, a los tres minutos del segundo tiempo.

Tras una aparición veloz y oportuna, Enzo festejó ante el campeón vigente de la liga británica. Con ese oportuno tanto, el City quedaba como escolta, a tres puntos de Arsenal (28 contra 25 unidades). Sin embargo, a siete minutos del final, el conjunto local empató con un gol polémico y quedaron igualados (2-2). De esta manera, Arsenal le sacó seis puntos de diferencia al City.

Enzo Fernández, una de las figuras del partido entre el City y Arsenal, autor de un gol Dave Shopland - AP

Enzo, siempre hábil para moverse en todo el campo de juego, apareció por sorpresa en el espacio vacío del área de Arsenal y definió de derecha tras una exquisita jugada por la izquierda del francés Ayyoub Bouaddi, uno de los más destacados del partido. En el festejo del exhombre de River Plate se produjo una situación simpática, cuando el artillero noruego Erling Haaland lo imitó emulando el festejo estilo “Topo Gigio” que hizo Fernández en su gol frente a la selección de Inglaterra, en las semifinales de la última Copa del Mundo.

El gol de Enzo Fernández

Arsenal, pese a la desventaja, siguió insistiendo. Y a siete minutos del final se produjo una acción polémica que llevó a los responsables del VAR a analizarla en varias oportunidades. Tras un córner de Arsenal, la jugada terminó en gol, pero se advirtió un supuesto codazo del defensor Gabriel Magalhães en la nuca del arquero Gianluigi Donnarumma. También se estudió si había mano de Jurriën Timber, el autor del gol. Pero no anularon el gol y el equipo local festejó.

El gol del empate

Sobre el final del encuentro, en la última aproximación de Manchester City, hubo otra jugada sumamente polémica, con una decisión inentendible del cuerpo arbitral. El croata Joško Gvardiol cabeceó dentro del área chica, la pelota tenía destino de gol, pero pegó en la mano del sueco Viktor Gyökeres. La jugada se volvió a revisar en el VAR, pero se decidió continuar. Tras el pitazo final, los dirigidos por Enzo Maresca, muy enojados, sobre todo Haaland, se acercaron al árbitro para protestar por las decisiones polémicas.

Lo cierto es que más allá de las jugadas que despertaron debate, Arsenal remontó dos veces el resultado ante Manchester City, rescató un empate en un encuentro espinoso y consolida su liderazgo en la Premier League.

¿Era penal para el City?