A qué hora juega Boca vs. Recoleta hoy, martes 11 de agosto

Boca y Recoleta se enfrentan este martes en un partido correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro está programado para las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera, con arbitraje del chileno Piero Maza y televisación de DSports y el canal 109 de Flow. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La vuelta se jugará el próximo martes 18 de agosto a las 19 (horario argentino) en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay.

El xeneize avanzó a esta instancia del segundo torneo más importante de Sudamérica tras derrotar por penales a O’Higgins de Chile. En el primer compromiso, disputado en la cancha de Boca, el local se quedó con la victoria por la mínima diferencia con un gol de Miguel Merentiel. En la revancha, en el estadio El Teniente, los Rancagüinos ganaron 1 a 0 con un tanto de Francisco González. Con el 1 a 1 en el global, todo se definió desde los doce pasos, donde el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso por 4 a 3.

Boca sufrió pero derrotó a Recoleta por penales para avanzar a octavos de final de la Sudamericana Esteban Felix - AP

Los Canarios, por su parte, se metieron directamente entre los 16 mejores por haber finalizado en el primer puesto del Grupo D de la Copa Sudamericana. Culminó la primera ronda con ocho puntos, uno más que Santos y San Lorenzo, y se consolidó como el líder que menos unidades cosechó. En el plantel están los argentinos Christian Cepeda, Federico Martín y Germán Estigarribia.

Boca jugó 41 veces contra clubes paraguayos teniendo en cuenta todos los torneos continentales, con un balance de 23 victorias, 10 empates y ocho derrotas. Los últimos antecedentes antes de los cruces ante Recoleta se dieron en la etapa de grupos de la Sudamericana 2024, cuando se cruzó con Sportivo Trinidense y ganó ambos partidos: 1 a 0 como local con un gol de Aaron Anselmino y 2 a 1 como visitante con tantos de Jorge Figal y Edinson Cavani (Brian Andrada puso en venta parcial al Triki.

Nicolás Figal convirtió uno de los goles de Boca en el último partido ante un equipo paraguayo Prensa Boca

Boca vs. Recoleta: todo lo que hay que saber

Ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Día : Martes 11 de agosto.

: Martes 11 de agosto. Hora : 19.

: 19. Estadio : Tomás Adolfo Ducó.

: Tomás Adolfo Ducó. Árbitro: Piero Maza (Chile).

Boca vs. Recoleta: cómo ver online

El encuentro se disputa este martes en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow. Por su parte, quienes cuenten con DGO y Flow pueden sintonizar ambos canales directamente a través de la plataforma correspondiente (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.