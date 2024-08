A qué hora juega Gimnasia vs. River Plate, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

Gimnasia de La Plata recibe este sábado, desde las 17.30 a River, en el Bosque y en el marco de la fecha 11 de la Liga Profesional 2024. Se trata de un encuentro que tiene distinta prioridad para ambos conjuntos, ya que el Lobo tiene su atención plena en eso y el Millonario la tiene condicionada porque entresemana debe afrontar un compromiso vital por Copa Libertadores. El partido se puede ver en vivo por televisión por ESPN Premium o seguir minuto a minuto en canchallena.com.

En este contexto, es probable que Gimnasia ponga en cancha lo mejor que tiene a disposición, mientras que River (y en particular su DT, Marcelo Gallardo, quien retornó hace poco) opte por un mix: tal vez algunos de los futbolistas que necesite usar el miércoles en la revancha de los octavos de final de la copa vs. Talleres y otros que quizás no tengan lugar en ese partido. El caso más resonante en este sentido sería el del recién llegado, Maximiliano Meza, prioridad absoluta para la idea que propone el ‘Muñeco’. Firmó su contrato con el club el jueves y podría debutar contra el Lobo.

Maximiliano Meza podría sumar sus primero minutos con la camiseta de River este sábado

En este contexto también, se estima que Gallardo decida reservar a los referentes que asomaron en estas dos presentaciones: Germán Pezzella, Paulo Díaz, Matías Kranevitter, Rodrigo Aliendro y al (también) recién llegado Fabricio Bustos.

Gimnasia vs. River Plate: todo lo que hay que saber

Fecha 11 de la Liga Profesional 2024.

Día: Sábado 17 de agosto.

Hora: 17.30.

Estadio: El Bosque.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Marcelo Gallardo y cuenta con refuerzos, pero necesita más tiempo de trabajo para reflejar su idea Fotobaires

Gimnasia vs. River Plate: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en La Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Gimnasia recibe a River después de lograr un gran triunfo en Avellaneda, frente a Racing X

Ambos conjuntos llegan a este encuentro con sensaciones diferentes. El Lobo necesita escalar en la tabla porque está 16°, pero además 19° en la Anual, la que define los promedios y descensos. El Millonario, en cambio, marcha 8° en el torneo que ganó el año pasado y como se dijo, tiene el foco en la copa (1 a 1 vs. la T en Córdoba, define en el Monumental).

El conjunto platense, por su parte, puede utilizar a sus mejor futbolistas disponibles, ya que no tiene compromisos entresemana y porque justamente necesita aprovechar la ocasión para sumar de a tres tras un inicio a pura velocidad en el torneo, cuando cosechó buenas unidades, aunque luego mermó el rendimiento. Viene de vencer a Racing como visitante, mientras que el Millonario igualó en su cancha ante el líder Huracán, 1 a 1, en el encuentro que ofició de “vuelta” de Gallardo.

