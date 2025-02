Néstor “Pipo” Gorosito y el día después del Bombonerazo: “Lo tomo como una cosa épica para el fútbol peruano”

El día después del Bombonerazo de su Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores, Néstor “Pipo” Gorosito volvió a minimizar la influencia del coliseo xeneize en los resultados deportivos. “Dentro de la cancha hay dos áreas, dos arcos, una mitad de la cancha y once que te quieren ganar. Es mentira eso de la cancha. Argentina quedó afuera del Mundial 1970 en la cancha de Boca. No es algo en contra de Boca”, graficó el entrenador, que se formó como futbolista en River, durante una entrevista con ESPN.

A lo largo de su carrera tuvo varios gestos polémicos relacionados con el estadio xeneize: como entrenador de River se tapó la nariz al ingresar a la cancha. Y hace unos días calificó a la mística que rodea a la cancha como “biri-biri”. “Es todo un biri biri esto de la cancha, es un mito. Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada”dijo en una entrevista en Radio La Red. Y agregó: “No pasa nada con eso, la gente no entra a la cancha. Para mí es todo sanata. Después si Zeballos hace una bicicleta y la clava al ángulo es virtud del jugador, no de la cancha”.

Gorosito se tapa la nariz, en una visita a la Bombonera como DT de River

Sobre el rendimiento de su equipo en la Bombonera y las razones que lo llevaron a clasificarse, Gorosito apuntó: “Pasamos porque hicimos un partido muy bueno en Lima, donde tendríamos que haber ampliado la diferencia. Era para dos o tres goles. Erramos. Y ayer… cuando vos jugás de visitante no es Boca: todas las canchas son parecidas. Los primeros 5-10 minutos donde el local sale. Boca venía, algo completamente lógico, y uno tiene que pasar ese chaparrón. La idea no era jugar tan atrás como terminamos jugando. Porque tenemos con qué. No es que seamos locos. Si tuviéramos 10 troncos, 15 troncos, les diríamos que nos metamos atrás. Pateamos para arriba y vemos cómo podemos contragolpear. Tenemos equipo para jugarle, por lo menos en América, de igual a igual a cualquiera”, se ilusionó.

Gorosito también lamentó toda la previa del encuentro de vuelta. Ante la consulta sobre si sintió que se había subestimado a su equipo, el DT respondió: “Completamente. Primero allá en Lima no ganamos nosotros: perdió Boca. No tuvimos un mérito. Y esto es como el boxeo: hay uno que trata de anular virtudes y explotar los defectos. Nosotros allá lo hicimos perfecto. Solamente nos faltó terminar en gol las jugadas. Ayer nos faltó tener un poco más de volumen de juego, que cuando empatamos, ahí salimos y tuvimos la opción de Eryk (Castillo) para liquidarlo y no lo pudimos hacer. Pero la idea no es jugar tan atrás. Nosotros tenemos muy buenos jugadores y estamos para jugar más parecido a lo de Lima que a lo de ayer en Boca”, comentó.

"ARGENTINA QUEDÓ AFUERA DEL 70 EN LA CANCHA DE BOCA... ES MENTIRA, NO ES LA CANCHA"



✍️ Gorosito



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/NwwWSiBF6m — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2025

En tiempos de Big Data y del furor por las estadísticas, Gorosito optó por ensalzar a sus futbolistas: “Lo más importante son los jugadores. El entrenador, en la dosificación, en la planificación, en cómo parás al equipo es importante. Pero después, el día del partido, son ellos. Cómo resuelven”, opinó. Y contó una anécdota: “La jugada que cortina Garcés a Barcos (fue el gol del empate de los limeños)… Nosotros habíamos hecho otra jugada porque veíamos que dejaban un hueco adelante. Entonces, hay impronta de los jugadores. Y yo creo mucho. Hay que trabajar todo, pero después yo les digo a ellos que es fútbol”. Gorosito completó su argumentación con un ejemplo que remitió a Lionel Messi: “Todos los entrenadores saben que gambetea a la izquierda, ¿Y vos pensás que los entrenadores no le dicen al que lo marca que vaya para su derecha? Y después va para la izquierda y hace los goles. No se pueden anular virtudes totales de los jugadores. Si no, Messi no sería Messi, Maradona no sería Maradona. Yo les marco que tienen que tener alternativas de pase con movimientos. Pero después va en la impronta del jugador”.

Sobre el partido en la Bombonera, el DT argentino se quejó de dos cuestiones puntuales: por un lado, el cambio de Leandro Brey por Agustín Marchesín de cara a los penales. Por el otro, de un offside que le cobraron a su equipo en el primer tiempo cuando arrancaba un contragolpe. Las cámaras de la transmisión lo tomaron gritándole “caradura” al árbitro chileno Piero Maza tras esa jugada: “El cambio previo a los penales no se puede. La pelota no estaba afuera. Me sorprendieron dos cosas: un offside en un contragolpe nuestro cinco metros habilitado. ¡Cinco metros! Raro… Y me sorprendió que la pelota no estaba afuera y que hayan hecho el cambio. Por ahí te estoy diciendo una burrada, eh. Es raro que muchas veces no noten pequeños detalles que pasan, porque ustedes están para notar esas cosas”, le dijo el entrenador a Pablo González, el periodista de ESPN que lo entrevistaba.