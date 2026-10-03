A qué hora juega hoy Argentina vs. Burkina Faso y por dónde se puede ver en vivo

A la vez que empieza a enarbolar el proyecto “Pos Messi”, la selección argentina suma minutos en la primera fecha FIFA tras el Mundial 2026 en el que terminó subcampeona y le da rodaje a los nuevos líderes, además de a sus (ya grandes) figuras emergentes. En este contexto se enfrenta a Burkina Faso este sábado en el estadio Monumental, en el segundo de los tres amistosos que la AFA organizó para esta ventana.

El partido, que se disputa en Buenos Aires después de la goleada por 4 a 0 ante Bolivia el miércoles en Córdoba, se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé. Ambos canales se pueden sintonizar online en las plataformas de los cableoperadores Flow, DGO y Telecentro Play.

Argentina vs. Burkina Faso: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día : Sábado 3 de octubre.

: Sábado 3 de octubre. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: José Cabero (Chile).

Argentina vs. Burkina Faso: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

La selección argentina goleó a Bolivia el miércoles en Córdoba y ahora va por Burkina Faso DIEGO LIMA - AFP

Formación confirmada de la selección argentina

#SelecciónMayor

🗓 Amistoso Internacional



✔️ Formación confirmada por Lionel Scaloni para el segundo partido de esta Fecha FIFA



⚽️ Se viene #Argentina 🇦🇷 🆚 Burkina Faso 🇧🇫 en el Monumental



🙌 ¡Todos juntos! pic.twitter.com/FaMLa8eXht — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 3, 2026

El seleccionado albiceleste afrontó el primer compromiso de esta ventana internacional el miércoles 30 de septiembre, con una goleada 4 a 0 ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba gracias a las anotaciones de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian ‘Cuti’ Romero -el nuevo capitán albiceleste tras el retiro de Lionel Messi- y José Manuel ‘Flaco’ López.

Los Potros, por su parte, jugaron dos en los últimos días, ambos por la clasificación a la Copa Africana de Naciones. En el primero empataron 1 a 1 con Benín, con un gol de Lassina Traoré, delantero de Shakhtar Donetsk (Aiyegun Tosin empató para los benineses). Luego vencieron por la mínima diferencia a la República Centroafricana con un tanto de Aboubacar Camara, atacante de Salzburgo.

Finalmente, el equipo africano que terminó viajando a la Argentina fue un Sub 23, ya que a raíz de los inconvenientes del viaje, los principales futbolistas se fueron de la concentración y la federación debió armar un plantel de urgencia. La selección africana llegó a Buenos Aires apenas a unas horas del inicio del encuentro.

Después, se despide Leo

Lionel Messi se va de la selección argentina y esa es una noticia que le cuesta digerir a los amanes del fútbol. El astro argentino, capitán, líder y conductor del equipo que consiguió el Mundial 2022 y fue subcampeón 2026, además de dueño de dos Copas América, le pondrá la firma del adiós a su estadía de más de 20 años con la albiceleste. Será este martes 6 de octubre, un día que quedará agendado en la memoria colectiva de su pueblo, ese al que siempre quiere volver.

‘Leo’ será el foco exclusivo del tercer amistoso de fecha FIFA pos Copa del Mundo, ante el débil Benín africano, pero sin otra excusa en juego más que la de ovacionar, abrazar y reconocer al gran ídolo. El 10, que anunció su retiro de la selección hace un mes por intermedio de sus redes sociales, concretará lo que ninguno de sus fanáticos quiere, su despedida. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires, iniciará a las 20 (horario argentino) y para entonces, las entradas están agotadas.