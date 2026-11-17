De un futbolista que es el máximo goleador en la historia de Manchester United y lo era de la selección de Inglaterra hasta que lo superó Harry Kane, además de haber ganado cinco Premier League y una Champions League, entre varios títulos, no cabe esperar la confesión de que su carrera distó de ser un ejemplo y de que desperdició la posibilidad de estar a la altura de otras figuras internacionales.

Wayne Rooney, hoy con 41 años, fue un extraordinario futbolista que más de una vez aludió a sus tormentos personales. Se retiró a principios de 2021 e intentó seguir vinculado al fútbol a través de la dirección técnica, función en la que no terminó de desarrollarse, ni consiguió transmitir el conocimiento acumulado como un notable delantero.

En alguna oportunidad se abrió en su intimidad para admitir que en su época de jugador activo tuvo problemas con el alcohol, altercados familiares y una afición por el boxeo para canalizar su agresividad.

Rooney marca un espectacular gol de chilena en el clásico de Manchester entre el United y el City LA NACION

La actualidad lo tiene como tertuliano en un reality show, en el programa británico “I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!” (Soy famoso, sáquenme de aquí). Pero fue en el podcast “Life At The Midpoint”, con Gabby Logan, donde dejó confesiones que sonaron a mea culpa. “Probablemente no era el mejor ejemplo para los jugadores. No hacía ejercicios de calentamiento, no elongaba y mi alimentación no era buena. Mi cuerpo era tan robusto y tenía una tolerancia al dolor tan grande que podía encadenar partidos y entrenamientos. Incluso cuando estaba lesionado podía jugar, a pesar del dolor”, expresó Rooney, que tuvo un paso por la MLS (DC United).

Se retiró con 35 años, y ahora estima que podría haber prolongado su carrera por más tiempo. “Solo al envejecer empecé a preguntarme: si hubiera cuidado mucho más mi cuerpo, ¿hasta cuándo podría haber jugado? Tuve una carrera muy bonita, pero ¿podría haber sido aún mejor?”.

En 2004 recibió el premio Golden Boy que entrega Tuttosport al mejor futbolista de la temporada menor de 21 años. “Recuerdo que cuando me dieron ese premio, Messi terminó segundo y creo que Cristiano Ronaldo ni siquiera estaba entre los primeros puestos. Quizá pude tener una carrera a esa altura si hubiera cuidado mi cuerpo como lo hicieron ellos. Siempre me sentía cómodo en un campo de fútbol, sobre el césped, pero todo lo demás, realmente me costaba mucho manejarlo”, expresó.

Rooney junto a su esposa Coleen, a quien señaló como alguien muy importante para su recuperación mental Karwai Tang

Rooney situó un quiebre personal en 2008, un año transformador en su vida a todo nivel: campeón de Premier y la Champions, casamiento y el nacimiento de su hijo Kai. Su salud mental se deterioró, llegando incluso a encerrarse para tomar alcohol. “Tenía dos días libres, volvía a casa, me instalaba en mi sala de juegos y bebía durante los dos días. Luego, me levantaba para ir al entrenamiento. Me ponía gotas en los ojos, masticaba chicle, todo lo necesario. Marcaba uno o dos goles el fin de semana. Así era el ciclo y lo repetía”, reconoció.

“Llegué a un punto en el que contemplaba el suicidio. Simplemente no quería estar cerca de nadie, no quería ver a la gente en las calles, no quería entrar en los comercios. Me empecé a tratar con un terapeuta para intentar saber qué me pasaba, ya que, mirando atrás, probablemente estaba en la cima de mi carrera, acababa de casarme y tenía un hijo pequeño. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, y no lo era (...) Siempre me he sentido cómodo en una cancha, pero para todo lo demás, realmente sufrí mucho”, fue su catarsis.

Rooney disputa la pelota con Messi, en un partido de la Champions League entre Manchester United y Barcelona AFP

Convirtió 253 goles en 559 partidos en Manchester United y 53 en 120 de la selección. En sus 13 años en Manchester United fue compañero de Cristiano Ronaldo, David Beckham, Paul Scholes y Ryan Giggs; también compartió el plantel con Marcos Rojo y Sergio Romero.

“Puedo mirar hacia atrás y decir que fui egoísta, pero sabía que estaba pasando por algo con lo que realmente me costaba lidiar. No quería que Kai me viera así, por eso también me escondía. Solo después de hablar con Coleen [la esposa] y con mi madre, después de decir en voz alta que necesitaba ayuda, empecé a superar ese período. Tuve que tocar fondo antes de empezar a sentirme cómodo conmigo mismo”, finalizó.