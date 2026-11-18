Para empezar a atraer al público que faltó masivamente en la Bombonera y que dejó varios claros en el estadio Mario Kempes, la selección argentina se despachó con una goleada en su despedida del año. Sin Messi y con una exangüe economía para pagar el alto precio de las entradas que fijó la AFA, la selección necesita mostrarse atractiva futbolísticamente para recuperar el poder de convocatoria. Se hizo cargo de esta nueva realidad para pasarle por encima a la endeble Costa Rica con un 7-0 y un rendimiento muy serio, consciente de su estatus de potencia mundial.

Hubo más hinchas que los casi 16.000 que hicieron el esfuerzo para comprar localidades que bajaron un poco el precio con respecto al encuentro con Uruguay (la popular pasó de 90.000 a 80.000 pesos y las plateas también se abarataron). Para evitar un entorno despoblado que visualmente daña la imagen argentina en el nivel internacional, a la AFA no le quedó más remedio que hacer beneficencia: desde horas antes se regalaron entradas y, ya en pleno partido, se liberaron ingresos para que las tribunas estuvieran cubiertas en un 75 por ciento.

Julián Alvarez define y marca uno de sus dos goles Hernan Cortez - Getty Images South America

Costa Rica ocupa el puesto 54° en el ranking FIFA y venía de perder 2-0 contra el Ecuador de Marcelo Gallardo en la altura de Quito. Su objetivo de refugiarse con un 4-4-2 apretado en su campo se desintegró rápidamente bajo la presión argentina, que cada vez que recuperaba la pelota en tres cuartos de cancha quedaba inmediatamente en situación de gol. Enzo y Paz, cuando apenas habían pasado seis minutos, ya tuvieron remates desde posiciones favorables.

Nico Paz pasó otro examen para recibirse de futbolista de selección, si es que todavía quedan dudas. De la renovación en marcha, es el más adelantado, con el hándicap que le da sobre el resto haber vivido ya un Mundial desde adentro. El resto pasa por sus estupendas condiciones, tanto en la conducción de la pelota como en la gambeta y el remate. Todo eso dentro del molde de la eficiencia y practicidad, porque no se regodea haciendo una de más. No solo no se esconde, sino que se atrevió a adelantarse a Alvarez para llegar antes a un taco de Enzo para disparar el zurdazo del 1-0.

Iban siete minutos y quedaba inaugurada la goleada. La Argentina no bajó el ritmo, siguió moviendo la pelota con intensidad y la rotación de posiciones en zonas internas condenaba a Costa Rica a perseguir sombras. Giay y Vega daban profundidad con las proyecciones. De una escalada del lateral de Palmeiras llegó la definición de Alvarez para el 2-0.

Mastantuono ingresó en el segundo tiempo y marcó dos goles DIEGO LIMA - AFP

Es probable que este paso con la selección le haya servido de terapia a Julián. Entre los dos amistosos hizo tres goles, uno más que los dos que lleva en toda la temporada en el Atlético de Madrid, donde la relación con los hinchas no limó todas las asperezas. Es probable que Diego Simeone reciba a un Alvarez fortalecido anímicamente para salir de un trance en el que se metió solo desde que quiso forzar la transferencia a Barcelona.

El abanico de recursos de Paz también incluye la variante del remate con la derecha. Y no para empujar una pelota en la boca del arco, sino para sacar un bombazo después que no lo pudieran tumbar entre tres rivales. También es fuerte de chasis Paz, no se desestabiliza cuando lo enciman. Se hace valer, como lo reflejan sus seis goles en 13 cotejos con la selección.

La Argentina se fue al descanso con un 4-0 y una imagen positiva. Scaloni le siguió dando al encuentro un carácter experimental. El equipo volvió del vestuario con los ingresos de Mastantuono, el Flaco López y Montiel. El partido estaba abierto para sumar méritos y elogios. Se anotó Mastantuono, que desde el sector derecho encontró el punto débil del arquero Sequeira para cubrir su primer palo en dos disparos de zurda.

Mac Allister, uno de los referentes de la selección que hace de guía de la renovación; marcó el sexto gol Nicolas Aguilera - AP

Scaloni siguió la hoja de ruta que se marcó para este momento de la selección: probar y dar oportunidades, que la renovación vaya demostrando si está a la altura del desafío y la responsabilidad. La arquitectura del equipo siempre mantendrá a los referentes que harán de guía y contención a los que se van incorporando. Reapareció Dibu Martínez, que hizo lo suyo en la goleada con una tapada con una mano a un remate de Méndez; Enzo Fernández y Mac Allister se adueñaron del medio campo, y Julián Alvarez se soltó de una manera que le está costando en Atlético de Madrid. La zaga Lisandro Martínez-Medina (ambos zurdos) estuvo más para ordenar y apoyar que para atender emergencias. La selección se cohesionó alrededor de ese bloque.

Hubo cinco cambios respecto de la formación que cayó sin haber sido inferior ante Uruguay. Como volante central apareció Maxi Perrone, titular por primera vez tras unos pocos minutos frente a Angola y Zambia. El ex Vélez y actual jugador de Como se vio un poco invadido y opacado por la tendencia de Enzo y Mac Allister a tomar la iniciativa; a los dos campeones del mundo en 2022 les gusta abarcar mucho y tener participación continua, nunca se desentienden del desarrollo, y más cuando se sienten liberados porque en el eje hay alguien que les cuida las espaldas. Hasta que Perrone también reclamó los focos con la asistencia para el gol de Mastantuono.

🇦🇷🗣️ "MÁS ALLÁ DE PODER HABER GANADO O NO, CREO QUE LA SENSACIÓN ES QUE LA SELECCIÓN SIEMPRE HA TENIDO UNA IDENTIDAD, UNA MANERA DE JUGAR Y ESO ES LO QUE NOS LLENA DE ORGULLO"



Lionel Scaloni, tras la goleada de Argentina ante Costa Rica. pic.twitter.com/Sb2S9Dun1R — TyC Sports (@TyCSports) November 18, 2026

Giay y Vega, otras dos piezas del recambio, ocuparon los laterales. La chispa de Prestianni en los minutos que tuvo contra Uruguay lo hizo merecedor de la titularidad para encarar y gambetear por la izquierda.

Con diferentes nombres por los ocho cambios en el segundo tiempo, la Argentina no bajó el pistón: Scaloni hizo debutar a Mariano Troilo y Aaron anselmino, dos nuevos centrales a seguir. Mac Allister dejó el sello de la vieja guardia en el resultado al marcar el sexto gol. En una época en la que hay que volver a fidelizar a la gente, la selección sedujo con una goleada.