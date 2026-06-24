A qué hora juega hoy Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

Escocia y Brasil se enfrentan este miércoles en el marco de la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro, clave en la lucha por la clasificación a los 16vos de final, está programado para las 19 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, con arbitraje del mexicano César Ramos y transmisión de Telefé, Disney+ Premium, DSports, el canal 109 de Flow y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

El ejército de Tartán está tercero en la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de una victoria por 1 a 0 ante Haití con un gol de John McGinn y una derrota por el mismo resultado frente a Marruecos por un tanto de Ismael Saibari. Posee el récord negativo de ser la selección con más participaciones sin poder superar la primera ronda, con ocho, ya que cada vez que dijo presente se despidió en la etapa de grupos, algo que quiere evitar en esta edición.

Canadá nunca logró superar la etapa de grupos de un Mundial, por lo que buscará romper la mala racha ADAM HUNGER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Verdeamarela, por su parte, lidera el Grupo C con cuatro unidades tras el empate 1 a 1 con los africanos y la goleada 3 a 0 frente a los centroamericanos. En el debut, el único tanto lo anotó Vinícius Jr.; mientras que en el segundo compromiso convirtieron Matheus Cunha por duplicado y Vinícius, por lo que ambos son los goleadores brasileños hasta el momento con dos anotaciones. El gran objetivo es cortar con la racha negativa de 24 años sin levantar el trofeo, para llegar de una vez por todas al ansiado hexacampeonato.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 27 de marzo de 2011, en el marco de un amistoso internacional. En aquella oportunidad, en un encuentro disputado en el Emirates Stadium de Londres, Inglaterra, Brasil se quedó con la victoria por 2 a 0 con un doblete de Neymar Jr. A lo largo de la historia de los Mundiales se cruzaron cuatro veces y en tres ganaron los sudamericanos (4 a 1 en España 1982, 1 a 0 en Italia 1990 y 2 a 1 en Francia 1998), mientras que en la restante, en Alemania 1974, igualaron 0 a 0.

Neymar Jr. convirtió dos goles en el último partido entre Brasil y Escocia, hace 15 años MAURO PIMENTEL - AFP

Escocia vs. Brasil: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026.

Día : Miércoles 24 de junio.

: Miércoles 24 de junio. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: César Ramos (México).

Escocia vs. Brasil: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.