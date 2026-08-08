En qué canal pasan Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura 2026 hoy

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El encuentro entre el xeneize y el Fortín se disputa este sábado a las 19.15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Yael Falcón Pérez
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Este sábado, desde las 19.15 (horario argentino), Boca y Vélez se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, se disputa en el estadio Tomás Adolfo Ducó por el mal estado del campo de juego de la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize se mantiene en el octavo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate, una victoria y una derrota. Viene de vencer a Estudiantes de La Plata por la mínima diferencia con un gol de Santiago Ascacíbar. El compromiso ante el Pincha correspondió a la segunda fecha pero fue reprogramado porque el xeneize tenía que jugar la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins, al que finalmente venció por penales para avanzar a octavos.
El Fortín, por su parte, lidera el Grupo A con puntaje ideal y es, junto a Barracas Central y Argentinos Juniors de la zona D, uno de los tres equipos que ganó todos los partidos que disputó en lo que va del campeonato. En la última jornada venció a Independiente por 1 a 0 como local con un gol del juvenil Thiago Aguirre. Perdió apenas uno de los últimos diez encuentros que disputó entre todos los torneos, por lo que pretende estirar la buena racha ante el ex-equipo de su DT Guillermo Barros Schelotto.
Boca vs. Vélez: cómo ver online
El encuentro está programado para este sábado a las 19.15 (horario argentino) en el barrio porteño de Parque Patricios y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- ESPN Premium.
- Flow - ESPN Premium.
- Telecentro Play - ESPN Premium.
- DGO - ESPN Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.84 contra los 4.98 que se repagan por un hipotético triunfo de Vélez. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.22.
Posibles formaciones
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; y Dylan Godoy.
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