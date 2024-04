A qué hora juega Instituto vs. River Plate, por la Copa de la Liga 2024

Escuchar

Este lunes se define el grupo A de la Copa de la Liga 2024 y uno de los cuatro partidos que se desarrollan en simultáneo es entre Instituto y River Plate en el estadio Monumental de Alta Córdoba con arbitraje de Silvio Trucco. El encuentro inicia a las 20, al igual que Argentinos Juniors vs. Barracas Central, Talleres vs. Independiente e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Vélez, y se transmite en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.78 contra 4.65 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.50. La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en noviembre del año pasado por la Copa de la Liga 2023 con un empate sin goles en el estadio Monumental.

La previa

La Gloria no tiene chances de clasificar a la próxima etapa porque marcha séptimo con 17 puntos producto de cinco triunfos, dos empates y seis derrotas. En ese contexto, culmina su participación en el certamen y necesita las unidades para engrosar su promedio y no sufrir con la posibilidad de descender. El entrenador Diego Dabove no puede contar con Jonás Acevedo, quien fue expulsado en la derrota ante Barracas Central, y repete a gran parte de los jugadores que cayeron ante el Guapo.

El Millonario, en contrapartida, se juega su paso a la próxima ronda y depende de sí mismo. Actualmente está tercero con 24 unidades producto de seis alegrías, seis igualdades y una caída y puede hasta quedarse con el primer puesto si es que gana y el Bicho y el Guapo empardan en el duelo entre sí. Si cae, el conjunto de Martín Demichelis, que planifica una formación similar a la que el jueves pasado superó 2 a 0 a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores pero no tiene al goleador Miguel Borja por la una lesión muscular, necesita que el encuentro entre la T y el Rojo no tenga vencedor, es decir que igualen, o que tampoco se imponga el Fortín. Con un empate prácticamente clasifica por la gran diferencia de gol que tiene a favor (+14) más allá de lo que pase en el resto de los encuentros.

Posibles formaciones

Instituto: Manuel Roffo, Juan Franco, Fernando Alarcón, Miguel Brizuela, Jonathan Bay, Matías Romero, Roberto Bochi, Gastón Lodico, Damián Puebla, Ignacio Russo y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Diaz; Ignacio Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio. DT: Martín Demichelis.