Boca Juniors vs. Godoy Cruz, por la Copa de la Liga 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Sin margen ni siquiera para un empate, Boca Juniors recibirá el próximo martes a Godoy Cruz de Mendoza por la última fecha del grupo B de la Copa de la Liga 2024 con el objetivo y la necesidad imperiosa de ganar y clasificar a cuartos de final. El partido está programado a las 19.30 en la Bombonera y se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en Canchallena se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Leandro Rey Hilfer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.73 contra 5.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.80.

El xeneize, tras la derrota 1 a 0 contra Estudiantes de La Plata el viernes pasado en la continuidad del encuentro que se suspendió en su momento por el desvanecimiento de Javier Altamirano, quedó quinto en su zona con 22 puntos producto de seis victorias, cuatro empates y tres caídas y necesita imponerse contra el Tomba para avanzar a los playoffs. Depende de sí mismo porque Lanús y el Pincha, que están por encima suyo en la clasificación, se enfrentan entre sí el mismo día y a la misma hora. También jugarán en la definición del grupo Belgrano vs. Racing y Defensa y Justicia vs. Newell’s, pero el resultado de esos encuentros no modifica el panorama del conjunto del barrio porteño de La Boca.

En ese contexto, el DT Diego Martínez dispondrá de lo mejor que tiene a excepción de Lautaro Blanco porque fue expulsado contra Estudiantes y tiene que cumplir una fecha de sanción. Sergio Romero, más allá del error que posibilitó el gol del León, seguirá en el arco y tiene un lugar asegurado Luis Advíncula, Marcos Rojo, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Edinson Cavani. Quienes están en duda y podrían ser reemplazados son Cristian Lema por Nicolás Figal, Guillermo ‘Pol’ Fernández por Jabes Saralegui y Luca Langoni por Miguel Merentiel.

El elenco mendocino ya está clasificado a cuartos de final como líder del grupo. Más allá del resultado que consiga en el estadio Alberto J. Armando, quedará primero y enfrentará en la próxima instancia al cuarto de la zona A (Argentinos Juniors, Barracas Central, River, Talleres, Independiente o Vélez). Más allá de ese favorable panorama, el entrenador Daniel Oldrá dejó en claro que no guardará a casi ningún futbolista y que buscará una victoria para, sobre todo, dejar fuera de competencia a Boca por lo que significa como rival en las instancias decisivas: “La idea es tratar de ir con lo mejor, con mayoría de titulares. No vamos a regalar nada. Sabemos que los puntos son fundamentales para el próximo torneo. Por ahí uno o dos podemos llegar a guardar, pero la mayoría van a ser titulares. Nos conviene eliminar a Boca de los playoffs porque están acostumbrados a ese tipo de partidos”.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en noviembre de 2023 por la Copa de la Liga de ese año con victoria para el xeneize 2 a 1 en Mendoza. En la Bombonera, la última vez que se midieron fue en 2022 y fue parda. Boca tiene un gran racha favorable de local vs. el Tomba porque no cayó en los últimos 10 encuentros con nueve triunfos y el mencionado empate. Su última caída fue el 13 de febrero de 2011 por el Torneo Clausura.