La fecha de los clásicos de la Copa de la Liga, la séptima del calendario, continúa este domingo con cinco partidos y entre ellos sobresale, luego del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors en el estadio Monumental, Newell’s vs. Rosario Central. El partido inicia a las 19.45 en el estadio Marcelo Bielsa y se transmite en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al derby que dirigirá Hernán Mastrángelo, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.11 contra 4.52 que cotiza su derrota, es decir un triunfo del visitante. El empate llega a 3.20.

La Lepra, cuarta en el grupo A con 12 puntos, comenzó el torneo con cuatro victorias seguidas y luego tropezó ante Racing y Estudiantes de La Plata, encuentro en el que incluso fue expulsado el capitán Ever Banega y no está a disposición para el clásico. Su lugar se lo disputan tres nombres: Guillermo Balzi, Matko Miljevich y Guillermo May. La duda está hasta último momento en el entrenador uruguayo Mauricio Larriera, quien aclaró que su equipo no modificó ningún aspecto más allá de las dos derrotas consecutivas: “Por dos partidos no vamos a cambiar la forma de entrenarnos ni de competir”.

El Canalla, por su parte, se ubica noveno en la zona B con ocho puntos gracias a un par de victorias, igualdades, y derrotas, y necesita sumar de a tres unidades para no quedar relegado en la lucha por clasificar a cuartos de final en el campeonato en el que es campeón vigente. En su última presentación superó 2 a 1 a Gimnasia de La Plata y la presencia de Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes es lo que más esperanzas le da a la Academia rosarina porque está invicto ante Newell’s con seis triunfos y cinco igualdades en 11 juegos.

Probables formaciones

Ramiro Macagno; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Ian Glavinovich y Ángelo Martino; Guillermo May o Guillermo Balzi, Rodrigo Fernández y Franco Díaz; Francisco González, Juan Ignacio Ramírez y Brian Aguirre. DT: Mauricio Larriera. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Kevin Ortiz, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez e Ignacio Malcorra; Luca Martínez Dupuy y Tobías Cervera. DT: Miguel Ángel Russo.

El historial

Newell’s y Rosario Central se enfrentaron, entre amateurismo y profesionalismo, en 276 ocasiones con 94 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más predomina en el clásico de Rosario, con 103 encuentros que culminaron en tablas. Dos duelos la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes.

Últimos cinco partidos Rosario Central vs. Newell’s

Copa de la Liga Profesional 2023 - Fecha 7: Rosario Central 1-0 (Ignacio Malcorra).

Rosario Central 1-0 (Ignacio Malcorra). Liga Profesional 2023 - Fecha 12: Newell’s 0-0 Rosario Central.

Newell’s 0-0 Rosario Central. Liga Profesional 2022 - Fecha 9: Rosario Central 1-0 Newell’s (Alejo Véliz)

Rosario Central 1-0 Newell’s (Alejo Véliz) Copa de la Liga Profesional 2022 - Fecha 9 : Rosario Central 0-1 Newell’s (Juan Manuel García).

: Rosario Central 0-1 Newell’s (Juan Manuel García). Liga Profesional 2021 - Fecha 7: Newell’s 1-1 Rosario Central (Nicolás Castro -N- y Damián Martínez).