A qué hora juega Racing vs. Boca Juniors, por la Liga Profesional 2024

Racing y Boca Juniors protagonizan este sábado el único clásico de la fecha 14 de la Liga Profesional 2024. Ambos equipos se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda, a partir de las 17.30, con el objetivo de mejorar el rendimiento y escalar posiciones en un certamen en el que, hasta el momento, tuvieron una actuación irregular en igual medida. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia actualmente está séptima en la clasificación general con 21 unidades (seis triunfos, tres igualdades y cuatro caídas) y viene de perder 1 a 0 con Atlético Tucumán por un gol de Renzo Tesuri. El xeneize, por su parte, se ubica en el octavo lugar de la tabla de posiciones con la misma cantidad de puntos conseguidos en 13 partidos, producto de cinco victorias, seis empates y dos caídas. Sin embargo, llega con el ánimo en alza tras eliminar a Talleres de Córdoba por penales en los octavos de final de la Copa Argentina.

Leandro Brey convirtió su penal en una extensa tanda ante Talleres, en cuartos de Copa Argentina Marcelo Aguilar

Racing vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 14 de la Liga Profesional 2024.

Día : Sábado 14 de septiembre.

: Sábado 14 de septiembre. Hora : 17.30

: 17.30 Estadio : Cilindro de Avellaneda.

: Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Racing vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium.

Telecentro Play - ESPN Premium.

DGO - ESPN Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este sábado, Gustavo Costas, DT de Racing, probó varios esquemas tácticos e intérpretes diferentes durante el parate por la fecha FIFA en el que la Academia realizó varios entrenamientos a doble turno. La línea de tres en el fondo, con dos carrileros, tomó fuerza con el correr de los días, con Marco Di Césare y Santiago Sosa como titulares indiscutidos y con Leonardo Sigali peleando por un puesto con Santiago Quirós, aunque también existe la posibilidad de que Sosa juegue de 5 y Sigali sea el líbero. En zona ofensiva, en tanto, Costas utilizaría un doble 9 conformado por Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Roger Martínez.

Adrián 'Maravilla' Martínez sería titular en el clásico de este fin de semana ante Boca Marcelo Endelli - Getty Images South America

Diego Martínez, entrenador xeneize, no dio pistas sobre el once inicial que pondrá ante Racing, ya que armó dos equipos conformados por un mix entre titulares y suplentes en las últimas prácticas. Las certezas son que Edinson Cavani y Luis Advíncula no serán convocados por lesión, ya que apuntan a recuperarse para el Superclásico de la próxima semana ante River Plate. Por otro lado, Sergio Romero ingresaría nuevamente por Leandro Brey, figura ante la T por Copa Argentina, e Ignacio Miramón reemplazaría a Agustín Martegani en la mitad de la cancha.

Posibles formaciones

Racing : Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa o Leonardo Sigali, Santiago Quirós, Juan Elordi; Agustín Almendra, Santiago Sosa o Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez; Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Roger Martínez.

: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa o Leonardo Sigali, Santiago Quirós, Juan Elordi; Agustín Almendra, Santiago Sosa o Juan Nardoni, Baltasar Rodríguez; Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Roger Martínez. Boca Juniors: Sergio Romero; Juan Barinaga, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo ‘Pol’ Fernández, Ignacio Miramón, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

