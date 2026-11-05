A qué hora juega River hoy

Aldosivi y River se enfrentan este jueves en el marco de la fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 15 (horario argentino) en el estadio José María Minella, con arbitraje de Bryan Ferreyra y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Tiburón ya sabe que jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, la Segunda División del fútbol argentino. Está penúltimo en su zona y en la última jornada perdió 2 a 1 con Racing por los goles de Adrián ‘Maravilla’ Martínez e Ignacio Rodríguez (Andrés Vombergar puso en ventaja parcial al equipo de Mar del Plata). Perdió la categoría a través de la tabla de promedios, en la que está penúltimo, porque Estudiantes de Río Cuarto, último en ese escalafón, descendió por intermedio de la Tabla Anual.

Aldosivi jugará la próxima temporada en la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino Fotobaires

El Millonario, por su parte, se mantiene en el cuarto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B con 23 unidades al igual que Belgrano y Barracas Central, a los que supera por diferencia de gol (+5 contra +3 del Pirata y +2 del Guapo). Viene de perder el Superclásico ante Boca por 1 a 0 en la Bombonera, por un tanto de cabeza de Lautaro Di Lollo, en un encuentro en el que fueron expulsados Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 17 de julio de este año, en el marco de la segunda ronda de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Aldosivi se quedó con la victoria por 3 a 1 con dos goles de Tomás Fernández y uno de Nicolás Cordero (Rafael Santos Borré descontó para River a pocos minutos del final del compromiso).

En el último partido entre River y Aldosivi, por la segunda ronda de la Copa Argentina 2026, el Tiburón ganó 3 a 1 X @Copa_Argentina

Aldosivi vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Clausura.

Día : Jueves 5 de noviembre.

: Jueves 5 de noviembre. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : José María Minella.

: José María Minella. Árbitro: Bryan Ferreyra.

Aldosivi vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15 (horario argentino) en Mar del Plata y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.