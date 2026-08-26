A qué hora juega River hoy

River se enfrenta este miércoles a Independiente Santa Fe en el estadio Monumental por mucho más que un partido. Es que, básicamente, si el Millonario no avanza a través de la vuelta en la Copa Sudamericana 2026, hipotecará buena parte de su participación internacional del próximo año. El encuentro inicia a las 21.30 (horario argentino) y se puede seguir minuto a minuto en canchallena.com.

A su vez, el juego estará disponible en televisión, en el canal exclusivo de DSports, la señal deportiva de DirecTV que a la vez reproduce Flow en el 116.

El Millonario está obligado al triunfo. Es un encuentro trascendental que marcará el futuro del club en este 2026 (y 2027) que, de no conseguir una victoria, podría sentenciar la salida del DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet por malos resultados. Lo positivo es que no pierde desde hace tres partidos, pero lo negativo es que ganó apenas uno de los últimos ocho. Un presente complejo que tiene en vilo a los hinchas, a los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes.

En la ida ante el conjunto colombiano empataron 0 a 0 en el estadio El Campín de Bogotá. El local fue superior, pero no logró traducirlo en el resultado. River llegó a este compromiso con un sinfín de bajas por lesión y sin la posibilidad de contar con algunos refuerzos como Lucas Beltrán y Mauro Arambarri debido a que no fueron inscriptos en la lista de buena fe para esta ronda. De yapa, jugar en la altura, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, siempre afecta al rendimiento de los equipos visitantes. Y no fue la excepción.

El propio Eduardo Coudet se puso plazo: sabe que River aún no logró el nivel que se pretende Nacho Amiconi - LA NACION

“River jugó como pudo, esa es la realidad. Si hubiese tenido a todos a disposición, la distribución hubiese sido otra, aunque hay 2.600 metros de altura y eso cuesta. Es un buen punto, vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente completos en cuanto al plantel. Ojalá podamos hacer un gran partido”, afirmó el ‘Chacho’ en conferencia de prensa pos ida. Y vaticinó tres regresos fundamentales: “Para la vuelta seguro esté bien Montiel, Acuña y (Sebastián) Driussi. Vamos a llegar mucho más completos”, aseguró.

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el Vasco da Gama. Más adelante, en caso de que River avance, podría darse una nueva edición del Superclásico ante Boca, siempre y cuando los dos logren consolidarse entre los cuatro mejores. Los más poderosos del otro lado del cuadro, a los que recién se cruzaría en una final, son los brasileños Atlético Mineiro y Santos.

Facundo Colidio con la camiseta de Vasco Da Gama, su nuevo club y posible rival de River, su reciente club

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a cuartos de final, en la revancha ante Independiente Santa Fe. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.63 contra los 3.10 que se repagan por un hipotético triunfo de los colombianos. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.