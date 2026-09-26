A qué hora juegan Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional 2026

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado en la Supercopa Internacional 2026. El encuentro está programado para las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Darío Herrera, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha se clasificó a este certamen a partido único por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025. En dicho torneo, al cual accedió como ganador del Clausura 2026, derrotó a Platense, campeón del Apertura, por 2 a 1 con un doblete de Lucas Alario (Franco Zapiola puso en ventaja parcial al Calamar). Quiere sacarse la espina de la última edición de este campeonato, en 2024, cuando perdió 2 a 0 con Vélez en el Libertadores de América y no pudo levantar el trofeo.

Estudiantes de La Plata quiere llegar a los tres triunfos consecutivos frente a Rosario Central @EdelpOficial

El Canalla, por su parte, fue el que más puntos cosechó a lo largo de todo el año pasado (66, cuatro más que Boca), por lo que se coronó como Campeón de Liga. Dicho título trajo consigo un sinfín de críticas debido a que se le otorgó al club rosarino sin previo aviso y sin haber ganado una final o un torneo, sino directamente por ser el líder de la Tabla Anual. La coronación sentó precedentes en el fútbol argentino y, desde entonces, el equipo que sume más unidades sumando Apertura y Clausura de cada año, también sumará una copa a su vitrina.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 31 de mayo de este año, por los 16vos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Estudiantes se quedó con la victoria por 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba gracias a las anotaciones de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain. El conjunto platense celebró el triunfo las últimas dos veces que se cruzaron, con un saldo de cuatro tantos a favor y ninguno en contra.

Guido Carrillo convirtió uno de los goles con los que Estudiantes eliminó a Rosario Central de la Copa Argentina Prensa Estudiantes

Estudiantes vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Supercopa Internacional.

Día : Sábado 26 de septiembre.

: Sábado 26 de septiembre. Hora : 16.

: 16. Estadio : Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro: Darío Herrera.

Estudiantes vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.