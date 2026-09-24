Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional 2026: día, horario TV y cómo ver online

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan este sábado en el marco de la Supercopa Internacional 2026, el certamen a partido único que pone cara a cara al ganador del Trofeo de Campeones y al líder de la Tabla Anual de la Primera División del fútbol argentino en 2025. El encuentro está programado para las 16 en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con arbitraje de Darío Herrera, televisación de DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Pincha se clasificó por haber celebrado la obtención del Trofeo de Campeones 2025. En dicho torneo, al cual accedió como ganador del Torneo Clausura 2026, derrotó a Platense, campeón del Apertura, por 2 a 1 con un doblete de Lucas Alario (Franco Zapiola puso en ventaja parcial al Calamar). El Canalla, por su parte, fue el que más puntos cosechó a lo largo de todo el año pasado (66, cuatro más que Boca), por lo que se coronó como Campeón de Liga.

El Comité Ejecutivo de la LPF decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga 2026 @LigaAFA

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 31 de mayo de este año, por los 16vos de final de la Copa Argentina. En aquella oportunidad, Estudiantes se quedó con la victoria por 3 a 0 en el estadio Mario Alberto Kempes gracias a las anotaciones de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain.

Será la primera final de la historia entre Estudiantes y Rosario Central. El que gane llegará a los 13 títulos a nivel nacional, alcanzará a Huracán y superará en la tabla de campeones históricos a su rival de este sábado.

Estudiantes vs. Rosario Central: todo lo que hay que saber

Supercopa Internacional.

Día : Sábado 26 de septiembre.

: Sábado 26 de septiembre. Hora : 16.

: 16. Estadio : Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

: Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Árbitro: Darío Herrera.

Estudiantes vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

109 de Flow.

Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa Internacional 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.55 contra los 2.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.85.