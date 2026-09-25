Ezequiel Cirigliano, exjugador de River, fue detenido luego de robarle el arma a una policía

El exjugador de River Plate Ezequiel Cirigliano fue detenido luego de robarle el arma a una policía. El hecho tuvo lugar en Villa Pineral, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. A partir de las primeras reconstrucciones policiales, el exfutbolista se acercó a una posta de vigilancia de la zona y forcejeó con una agente de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL). En dicho enfrentamiento, habría logrado apoderarse del arma reglamentaria de la agente polical y luego se retiró del lugar.

Finalmente, la pistola fue recuperada y Cirigliano terminó arrestado por efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Pineral. Por otro lado, según la constancia policial, el exfutbolista habría actuado bajo los efectos de estupefacientes.

El exfutbolista fue acusado de robarle el arma a un policía

La primera detención de Cirigliano tuvo lugar en 2022. En agosto de ese año, el exfutbolista fue acusado de ingresar armado a un domicilio particular y efectuar disparos. Aquel episodio, al igual que el de este jueves, también ocurrió en el partido de Tres de Febrero. Luego del correspondiente procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros que tenía once balas en el cargador y otra en la recámara. En esa causa se lo imputó por tentativa de robo.

Luego de aquella primera incursión delictiva, en octubre de 2022 la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dispuso su liberación por falta de mérito y no hubo condena en su contra.

Cirigliano jugó un total de 63 partidos oficiales en la primera de River pero no convirtió goles durante su paso por la institución. Su debut ocurrió en 2010 bajo la dirección técnica de Leonardo Astrada.

Cuatro años atrás, Cirigliano también había sido detenido

Además, el exfutbolista de 34 años fue una pieza importante en el mediocampo durante la temporada en la que el Millonario navegó en la B Nacional y su posterior regreso a la máxima categoría -dirigido por Matías Almeyda-, incluso llegando a ser capitán del equipo.

Con el desembarco de Marcelo Gallardo como entrenador, Cirigliano apenas disputó dos partidos antes de quedar relegado y continuar su carrera en otros equipos.

Entre la primera detención y la que tuvo lugar este jueves, el exmediocampista volvió a vincularse con la institución de Núñez a través del equipo Senior de River, donde compartió vestuario con leyendas del club como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro Domínguez.

Cirigliano en el equipo Senior de River

Más allá del Millonario, Cirigliano se calzó los botines en el fútbol europeo y estadounidense. En esos destinos se puso las camisetas de Hellas Verona y FC Dallas, entre otros. En el ámbito doméstico fue parte de los planteles de Tigre, Atlético Tucumán y Godoy Cruz. Su última incursión a nivel profesional fue en el Cynthialbalonga Calcio, cuadro de la cuarta categoría italiana.

A partir de ahora, será la Justicia la que deberá establecer qué ocurrió exactamente en la posta de vigilancia de Villa Pineral y cuál fue el accionar de Cirigliano quien, por lo menos durante las próximos días, permanecerá detenido.