A qué hora llega la selección argentina al país

La selección argentina cerró el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 con la desazón de no haber conquista el título, pero el reconocimiento de los hinchas a un ciclo exitoso y que marcó a fuego la vida de muchos compatriotas no se lo quita nadie. Es así que, más allá de la ajustada, pero muy justa, derrota ante España, hay una gran expectativa por el regreso del plantel al país para ser recibido con honras.

Según pudo saber LA NACION, el equipo regresará desde Nueva York a Buenos Aires el lunes a las 4 (hora argentina). Teniendo en cuenta que un vuelo entre ambas ciudades ronda las 11 horas de extensión, se estima que el equipo aterrizará alrededor de las 15 (hora argentina). La logística, diagramada por la la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), puede sufrir cambios.

El avión de la selección argentina que devolverá a los subcampeones del mundo al país [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Consumada la derrota, es probable que la recepción no sea con la misma algarabía que después de Qatar 2022. Además, habrá que esperar para saber si todos los integrantes del plantel son parte de la comitiva o si alguno regresa a su club para continuar la temporada 2026 o arrancar la 2026/27 en el caso de los que juegan en Europa.

En la antesala de la definición frente a España, el Gobiero nacional diagramó una logística junto a la Ciudad de Buenos y la Provincia de Buenos Aires para aplicar, sobre todo, ante una posible coronación. El objetivo era prevenir lo que pasó hace cuatro años, cuando millones de personas salieron las calles a festejar y colapasaron cualquier medida de seguridad establecida.

Miles de argentinos celebraron cada triunfo en el Obelisco y, también, el subcampeonato tras la derrota en la final Natacha Pisarenko - AP

Es así que la Casa Rosada, despojada de dirigentes políticos, está a disposición de la selección argentina, pero dado el desenlace y la postura que tiene el equipo de Lionel Scaloni de no involucrar al fútbol con la política lo más probable es que no concurra allí.

Después de la obtención del título en Qatar 2022, que significó la tercera estrella para la Argentina y el fin de una sequía de 36 años, un sinfín de hinchas esperaron a Lionel Messi y compañía la madrugada del 20 de diciembre de ese año en el aeropuerto de Ezeiza y, un día después, acompañaron la histórica caravana por autopistas de la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima que más de cinco millones de personas salieron a las calles porteñas a celebrar con los campeones del mundo, cuyo recorrido en un colectivo descapotable se terminó mucho antes de lo previsto porque les era imposible avanzar entre la multitud.