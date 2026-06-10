A qué hora se inaugura el Mundial 2026

Aunque todavía no respira demasiado clima mundialista, el estadio Azteca de la Ciudad de México recibirá este jueves la primera y más relevante Ceremonia Inaugural de las tres que conforman la Copa del Mundo 2026 que coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá y será anfitriona de 13 de los 104 partidos que componen la edición más grande de la historia.

El evento se realizará en la antesala del primer encuentro del torneo que es México vs. Sudáfrica, programado a las 16 (hora argentina). La fiesta será 90 minutos antes del partido, informó la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), es decir a las 14.30, y se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium, Paramount+ y Mi Telefé.

La primera #CopaMundialFIFA que contará con 48 equipos. 🌎



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La Ceremonia de Apertura en el estadio Azteca tendrá en el escenario a reconocidas figuras de la música de ese país que brillan a nivel internacional como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla. Aunque no se conocieron detalles de cómo será el lineup, se informó que se expresará la cultura del pueblo azteca “a través del intrincado y festivo arte del papel picado” que es un “poderoso símbolo de tradición, artesanía y alegría”.

La FIFA le dio el gusto a los tres anfitriones de que cada uno tenga una apertura. Los otros dos eventos serán el viernes 12 de junio en Canadá y Estados Unidos en la antesala de los partidos que sus selecciones disputarán frente a Bosnia-Herzegovina y Paraguay, respectivamente. Los eventos comenzarán 90 minutos antes del horario programado para los encuentros.

Maná actuará en la ceremonia inaugural de México del Mundial 2026 Gentileza Dale Play

A las 14.30 (hora argentina), iniciará la propuesta canadiense en el BMO Field de Toronto “con un viaje por Canadá mientras la cuenta regresiva presenta momentos que muestran al país de costa a costa”, detalló la entidad que preside Gianni Infantino. Además, precisó que, al igual que en las otras dos ceremonias, “los fanáticos en el estadio serán parte activa del espectáculo” en el que actuarán las estrellas mundiales Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otras.

Por último, a las 20.30 (hora argentina) se realizará la apertura estadounidense en el SoFi Stadium de Los Angeles con la presencia de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, además de otros artistas de menor renombre. El país liderado por el polémico Donald Trump es el principal afitrión porque en sus sedes se contrerarán el grueso de los juegos.

El SoFi Stadium de Los Angeles será escenario para el partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay y, antes, de la ceremonia de apertura de ese país Facebook FWC26 Los Angeles

La nación mexicana llevará adelante la primera inauguración porque el fixture ubicó al primer encuentro del torneo en su tierra. Casualmente, el Tri recibirá a Sudáfrica y se repetirá el mismo cruce inaugural que en Sudáfrica 2010. Aquella vez, con los africanos como anfitriones en el Soccer City de Johannesburgo y luego de la Ceremonia Inaugural de ese torneo, empataron 1 a 1 por los goles de Siphiwe Tshabalala y Rafa Márquez.

El estadio Azteca, en tanto, se convertirá en el primer escenario en ser utilizado en tres citas ecuménicas diferentes de la FIFA porque también fue protagonista en 1970 y 1986, con el dato anecdótivo que allí levantaron el trofeo Pelé primero y Diego Armando Maradona después.