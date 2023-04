A River le toca levantarse rápido, después de sufrir su primer gran golpe de la temporada en la altura de La Paz

escuchar

La Paz fue la sede del primer gran golpe que sufrió el River de Martín Demichelis. Después de un prometedor arranque en el ámbito doméstico con nueve triunfos en 11 juegos, y aún con la dolorosa caída por 2-1 ante Arsenal en el Monumental a cuestas, la derrota por 3-1 ante The Strongest en el inicio del Grupo D de la Copa Libertadores es el cachetazo más fuerte que ha recibido en estos primeros cuatro meses del 2023. Y aunque el análisis del partido está contextualizado en los 3600 metros de La Paz, en los que no puede triunfar desde hace 53 años, el entrenador optó por bajar un mensaje de calma y tranquilidad con una clara misión: fortalecerse en la dificultad.

A partir de hoy, River tendrá que asimilar el tropezón, dar vuelta rápido la página y enfocar su mirada en lo que vendrá: el próximo domingo jugará a las 19 contra Huracán en una difícil visita a Parque Patricios. Líder de la Liga Profesional con cuatro unidades de ventaja sobre los escoltas San Lorenzo, Racing y Rosario Central, ya tendrá tiempo para barajar y dar de nuevo en una extensa Copa Libertadores. ¿El próximo compromiso en el grupo? Dentro de dos semanas: el miércoles 19 recibirá a Sporting Cristal, en el Monumental, por la segunda fecha.

Remata Beltrán; el delantero señaló de penal el gol del descuento River Plate

A la hora de preparar el debut copero, River cumplió una logística habitual: hizo noche el lunes en Santa Cruz de la Sierra, con 400 metros sobre el nivel del mar, y aterrizó en La Paz a tres horas del partido. Del aeropuerto fue directamente al Estadio Hernando Siles para intentar menguar los efectos de la altura. Sumado a eso, se les administró a los jugadores un cóctel con aspirinas, cafeína y sildenafil para tener más flujo de oxígeno y evitar los dolores de cabeza. Y el cuerpo técnico optó por jugadores de mayor capacidad aeróbica en la alineación inicial: entraron Herrera, Mammana, Palavecino y Solari y salieron Casco, González Pirez, Nacho Fernández y De La Cruz (por lesión). Todo eso no funcionó.

Por fuera del polémico penal de Armani que cobró el árbitro venezolano Valenzuela que abrió el juego, y de un dominio futbolístico que se vio en los primeros 25 minutos y en gran parte del segundo tiempo, el Millonario pagó muy caro dos errores defensivos y el juego se le hizo demasiado cuesta arriba en un ambiente adverso. “Hubo facetas muy diferenciadas en los 90 minutos. Arrancamos muy bien. Antes del penal habíamos tenido dos situaciones claras y fallamos en la finalización. El rival se nos puso 2-0 cuando prácticamente no habían llegado y se produjo un quiebre emocional en el partido que aprovecharon ellos para posicionarse mejor. Siempre es duro comenzar perdiendo un torneo, pero jugamos muy bien durante 70 minutos”, dijo Demichelis, quien terminó conforme con parte del rendimiento del equipo a pesar del resultado negativo.

Lo mejor del partido

“Cuando nos hicieron el 3-0 hubo una sensación de que la íbamos a pasar mal y nos íbamos a llevar más goles para casa, pero nos acomodamos con el 3-1 y terminamos siendo muy superiores en campo rival en los últimos 30 minutos, que es cuando más se suele sufrir acá. Con una mejor finalización, hubiésemos estado en partido. Es duro porque recibir tres goles nunca es bienvenido, pero en líneas generales fuimos protagonistas y generamos muchas situaciones de gol”, agregó el entrenador millonario.

Enrique Triverio lucha por la pelota con Rodrigo Aliendro Juan Karita - AP

De acuerdo a los números de Opta, River tuvo más posesión (59%), más remates (24 a 22), más pases acertados (352 a 216) con promedio superior (85% a 75%), más precisión en pases largos (26/45 a 18/58), más centros (27 a 16), más regates acertados (11 a 9), más duelos ganados (43 a 42) y más intercepciones de pelota (12 a 7). Pero por fuera de las estadísticas, The Strongest supo capitalizar muy bien su momento tras la apertura del marcador, golpeó justo con los dos errores de su rival y luego resistió el partido como pudo, con una marcada diferencia en el volumen de juego. Y aunque el equipo de Demichelis no hizo un mal partido, le costó mucho reaccionar ante la adversidad. Cuando lo hizo, fundamentalmente con el ingreso de Ignacio Fernández, ya era tarde.

José Paradela y un vuelo extraño frente a Luciano Ursino Juan Karita - AP

“Se vieron una gran cantidad de imprecisiones por lo que significa jugar acá. La velocidad que toma la pelota, chicos que erraron controles o pases que no suelen errar, dificultades para centrar. Pero yo no puedo analizar ni planificar un partido como ‘perdible’, para eso ni viajo. Sabíamos las dificultades y tuvimos imprecisiones inhabituales. Pero estábamos convencidos de que podíamos jugar de igual a igual y lo hicimos. Generamos mucho, no fuimos contundentes y los primeros goles de ellos son evitables. Me voy disconforme con el resultado, no con los 90 minutos y la entrega”, sentenció el DT. Y amplió: “Veo muy bien al equipo. Crecimos bruscamente en las últimas fechas. Somos dominantes. Estamos primeros en el torneo y tenemos que mejorar y sostenernos para incrementar la cantidad de puntos. Incluso en la derrota volví a ver bien al equipo, en el volumen del partido. Hubo facetas que me gustaron muchísimo, pero pagamos muy caro los errores. Estamos bien”.

River regresó una vez finalizado el juego a Buenos Aires en vuelo chárter y la planificación marca cuatro días de entrenamientos previo al inicio de una semana frenética en la Liga: el domingo visitará a Huracán, el jueves recibirá a Gimnasia y el siguiente domingo viajará a Rosario para jugar con Newell’s. Tres juegos antes de volver a pensar en la Copa Libertadores. Y una necesidad: digerir con celeridad el golpe, aferrarse a lo positivo y no desviarse de un camino que se ofrece prometedor.