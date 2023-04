The Strongest - River, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Libertadores

escuchar

50′ PT Final del primer tiempo

Mal primer tiempo de River, que sufrió los potentes contraataques de The Strongest y se va al entretiempo con una derrota parcial por 2-0 en La Paz.

48′ PT Chura sigue probando

El extremo tiende mucho a enganchar hacia adentro y rematar desde media distancia, y sus intervenciones generan grandes ocasiones de peligro para The Strongest. Un nuevo remate desde la derecha debió requerir la intervención de Armani, que lo desvió al córner.

45′ PT Nueva llegada de River

Tras unos minutos más que complicados, el Millonario por fin se acercó al área y buscó el arco rival. La chance llegó por el lado de Palavecino, que se acomodó para la zurda y disparó desde el borde del área, pero el arquero Viscarra lo contuvo en dos tiempos.

39′ PT Disfruta el público en el Hernando Siles

Firmando un gran desempeño y un aún mejor resultado a medida que se acerca el final del primer tiempo, los hinchas en La Paz se deleitan con The Strongest e incluso se animan a gritar “¡Ole!” a medida que su equipo la toca en su campo.

36′ PT Ursino exige a Armani

Arrascaita condujo desde la derecha, se la dejó al argentino y remató desde el borde del área, forzando a que el arquero de River deba contener el tiro con los puños. No está nada cómodo River en el Hernando Siles.

34′ PT ¡Gol de Triverio!

Después de otra pérdida en su mitad, Isnaldo volvió a aparecer por derecha, tiró un centro para Ortega, el número 10 la dejó pasar y se la dejó a Triverio, que sacó un brillante remate de cara interna para poner el 2-0 de The Strongest, que sorprende a River.

31′ PT Volvió a intentar Chura

The Strongest está más cómodo en el encuentro, y toma la iniciativa con el resultado a favor. Ahora volvió a probar Chura desde media distancia, sacando un potente derechazo cruzado, pero la pelota se fue a la izquierda del arco de Armani.

24′ PT ¡Gol de Triverio!

Tras varias protestas de los jugadores de River y un chequeo de VAR por posible offside, Triverio engañó a Armani, remató a su izquierda y puso a The Strongest en ventaja por 1-0.

20′ PT ¡Penal para The Strongest!

Tras un pase pasado para Triverio que no parecía llevar demasiado peligro, Triverio controló de espalda hasta ser embestido por Armani, a lo cual el árbitro Valenzuela no dudó y señaló el punto de los 11 metros.

15′ PT Probó Isnaldo

El ex Newell’s y Defensa y Justicia se perfiló para rematar de zurda desde media distancia y sacó un potente remate, pero finalmente se fue apenas por encima del travesaño del arco que defiende Franco Armani. River está cada vez más incómodo.

11′ PT Avisa The Strongest

Luego de un mal pase de Solari, Ortega condujo un veloz contraataque para el conjunto local. La pelota luego la agarró Chura, pero el extremo se apuró en el remate, que salió cruzado, mordido y desviado.

7′ PT Imprecisiones en el arranque

Después de las dos grandes chances de River en el arranque, ahora el Millonario tiene más la pelota y busca encarar a los dos laterales de The Strongest, en particular Carlos Roca sobre la izquierda. Por el momento no tiene la misma claridad que en los primeros minutos.

2′ PT. Otra llegada

Aliendro quedó mano a mano adentro del área en la derecha y Viscarra volvió a salvar el arco del local. River va con todo en el inicio.

1′ PT. Avisó River

El Millonario llegó a través de la pelota parada. Palavecino envió un centro al área que fue cabeceado por Paulo Díaz. El arquero Viscarra se esforzó para sacarla del ángulo.

Comenzó el partido

River debuta ante The Strongest en los 3.625 metros sobre el nivel del mar de La Paz. El venezolano Jesús Valenzuela es el encargado de impartir justicia.

18.45. The Strongest, el rival

El Millonario visitará a The Strongest, en Bolivia y siempre que para un equipo argentino se presenta un rival que juega en la altura, por todo lo que implica el escenario, es complicado y más teniendo en cuenta la extensa racha negativa por la que atraviesan los de Núñez por aquellas tierras: 53 años sin triunfos. El tigre es líder en la liga de su país, y es dirigido por Ismael Rescalvo, entrenador español de 41 años, que conoce el fútbol sudamericano.

“Queremos hacer un partido muy intenso y llevar a River al límite físicamente. Eso es lo que nos puede dar una ventaja. Este contexto quizás les condicione su plan de partido y lo debemos aprovechar”, expresó el español en la conferencia de prensa de este lunes. Para esto, los 3.625 metros sobre el nivel del mar de la ciudad de La Paz serán claves para The Strongest que buscará hacerle sentir el rigor al equipo de Demichelis.

Ismael Rescalvo, director técnico de The Strongest The Strongest

Otra parte del plan que tiene en mente Rescalvo es “dominar y tomar la iniciativa para poder hacerle daño a un rival que tiene menos deficiencias y es menos vulnerable que otros equipos. Sabemos dónde están sus puntos débiles y ahí intentaremos atacarlos, aunque también estaremos atentos a que no nos sorprendan con sus fortalezas”. También dijo: “Será clave el dominio y el control de las áreas, además de la mentalidad para crecer. En este partido en el que intentaremos hacer historia para que el continente vea al fútbol boliviano mucho más competitivo”.

La formación de The Strongest para este martes es con: Guillermo Viscarra; Jaime Arrascaita, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino y Carlos Roca; Luciano Ursino y Álvaro Quiroga; Michael Ortega, Enrique Triverio y Jeyson Chura: Eugenio Isnaldo.

18.30. En vivo: cómo ver online la visita de River ante The Strongest

El partido, que comienza a las 19, hora de la Argentina, tendrá transmisión de Fox Sports y de Star+, pero también se puede verlo online por plataformas de cable operadores y TV satelital, como Flow o DirecTVGo. En todos los casos se requiere ser cliente. Además, la cobertura en vivo en LA NACION incluirá la narración y las imágenes de las principales acciones del partido, minuto por minuto.

18.15. El antecedente en Bolivia

Como suele pasar con los destinos en la altura, los partidos en La Paz no suelen ser fáciles para River, pero el recuerdo del último, un empate 1-1 ante el mismo rival de hoy, tiene un detalle alegre: un auténtico golazo de Rodrigo Mora para poner en ventaja a su equipo.

18.00. River, confirmado

“Micho” presentará cuatro cambios en relación al equipo que venció por 1-0 a Unión por la Liga Profesional, con Milton Casco, Leandro González Pírez, y Nacho Fernández en el banco de suplentes, mientras que Nicolás de la Cruz no será parte del encuentro por lesión. El equipo, entonces, lo conformarán Franco Armani; Marcelo Herrera, Emmanuel Mammana, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Pablo Solari y José Paradela; Lucas Beltrán.

17.45. Un debut complejo

Bienvenidos al Liveblog de The Strongest vs. River, donde el Millonario comenzará su campaña en la Copa Libertadores, la primera al mando de Martín Demichelis, con una complicada visita al estadio Hernando Siles de La Paz, Bolivia. El encuentro se juega desde las 19 de nuestro país,