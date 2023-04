Copa Libertadores: River no tuvo el debut soñado en un partido alocado en la altura, con ¡46 remates!

escuchar

En el intercambio de golpe por golpe, River salió perjudicado. Se llevó la peor parte, le entraron más estocadas de las que pudo dar. El balance que se trae de los 3600 metros de La Paz es negativo, porque su debut en la Copa Libertadores fue con una derrota por 3-1 ante The Strongest que no necesariamente le marca un destino, pero que ya lo obliga a repuntar porque los otros dos rivales del grupo (Fluminense y Sporting Cristal) no serán un paseo.

River empezó metido en el partido, pero no pasó mucho tiempo para que empezara a irse, extraviado entre su enojo con el árbitro Valenzuela y equivocaciones que lo descompensaron. No midió riesgos de entrada. Un potente cabezazo de Paulo Díaz, despejado por el arquero Viscarra, y un remate desviado de Aliendro lo mostraron ambicioso.

Demichelis hizo una ligera rotación en la formación: Herrera por Casco, Mammana por González Pírez, Palavecino por el lesionado De la Cruz y Solari por Nacho Fernández. Más allá de los intérpretes, la pretensión fue la de tener el control de juego, juntarse en el medio y sumar pases. No se metió atrás ni especuló. Imaginó una clase de partido que terminó siendo muy diferente.

Álvaro Quiroga agarra de la camiseta a Lucas Beltrán, autor del descuento de River con un penal Juan Karita - AP

De sentirse que competía de igual a igual, y que tenía con qué ilusionarse para poner en apuros a The Strongest, River pasó a desmoronarse. El quiebre hay que situarlo en el controvertido penal que le sancionaron a Armani. El arquero encimó mínimamente desde atrás a Triverio, que salía del área y se iba contra la línea de fondo. Ni siquiera era una situación de gol. El delantero argentino, que pasó por Argentinos, Unión, Racing y Huracán, se dejó caer y consiguió el penal, que se encargó de convertir.

La desventaja le pegó mal a River; perdió la línea, aparecieron las imprecisiones, la mala cobertura de espacios. No pudo contrarrestar los efectos derivados de la altura. “Fue un quiebre emocional”, reconoció Martín Demichelis sobre el penal.

The Strongest empezó a llegarle fácil, le bastaba con envíos largos, poner la pelota cerca del área. Y amenazar con el gran recurso que permite la altura: los remates de media distancia, que se transforman en misiles para los arqueros.

Lo más destacado de The Strongest 3 - River 1

River le facilitó la tarea al rival con un desentendimiento en una salida entre Paulo Díaz y Palavecino; The Strongest recuperó rápido y Triverio puso el 2-0 con un perfecto remate combado.

The Strongest, referencia del fútbol boliviano, es participante frecuente de la Copa Libertadores. Llegaba a este partido tras haberle aportado siete jugadores al seleccionado que dirige Gustavo Costas. Arrastraba 24 días sin partidos oficiales por la inactividad local a causa de la fecha FIFA. No le costó reencontrarse ni entrar en ritmo en su hábitat favorito, la altura de la capital.

El desánimo por el resultado le fue consumiendo más rápido a River las escasas energías. No estaba lúcido ni reaccionaba rápido. Todos los jugadores estaban por debajo del nivel que venían mostrando. Otra versión, más vulnerable, presa de la impotencia.

Martín Demichelis intenta ordenar a sus jugadores Juan Karita - AP

Demichelis esperó para realizar cambios. No los hizo para el arranque del segundo tiempo, cuando The Strongest sacó más diferencia a partir de un córner, un cabezazo en el primer palo y otro en el segundo de Castillo para el 3-0. Demasiado parado River, la noche se le hacía una pesadilla.

Las variantes se imponían, eran imprescindibles. No solo para sumar piernas frescas, sino para provocar un sacudón que sacara a un equipo instalado en una peligrosa inercia. La posibilidad de una goleada histórica estaba latente. Lo admitió Martín Demichelis: “Con el 0-3, tuvimos la sensación de que podíamos llevarnos más goles a casa”

Entre las consecuencias derivadas de la altura, se armó un partido a puro remate al arco, sin elaboración ni juego asociado. El medio campo era zona franca, la pelota circulaba liberada, porque a River le costaba administrarla y a The Strongest no le interesaba dormirla con pases o lateralizaciones.

Las dos variantes, sobre todo el ingreso de Ignacio Fernández, le hicieron bien a River. El arquero Viscarra también empezó a ser importante para sostener la victoria local. Tuvo cuatro atajadas muy meritorias, sobre todo una tapada a Solari.

Aliendro lucha con Triverio, autor de dos goles de The Strongest Juan Karita - AP

Como si hubiera cambiado el aire, River a mostrar el ímpetu del comienzo, mientras The Strongest era una amenaza en cada contraataque. Fue un envión el descuento de penal de Beltrán, tras una falta que le cometieron a él. También entraron Barco, Borja y Rondón para incrementar el poderío ofensivo.

El partido era un tanto caótico, un ida y vuelta entre River, que se entusiasmó con la posibilidad de achicar aun más la diferencia, y un The Strongest siempre listo para el escopetazo que hacía sobresaltar a Armani. El encuentro fue una competencia de tiros al arco, con un desarrollo totalmente desbocado. El total de remates fue de ¡46!. Del lado local, 22 (8 al arco); del visitante, 24 (7).

Noventa minutos atípicos, que no sirven mucho de medida para lo que vendrá. “El penal cambió el partido, habíamos empezado bien”, expresó Nacho Fernández. “Sentí un poco los efectos de la altura, jugué mareado”, dijo Beltrán.

En un cotejo sin control, dirimido exclusivamente en las áreas, River no hizo pie en la altura. Lejos de un debut esperado, pero con trecho por delante para rectificar.