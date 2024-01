escuchar

La pretemporada en los Estados Unidos no ofreció muchas sensaciones positivas dentro del mundo River para el inicio del año. Con siete salidas confirmadas, cuatro lesiones, tres convocados al Sub 23 y Nicolás Fonseca como única incorporación, los tres amistosos de preparación dejaron además dos bajas cruciales que le generaron un importante problema en el eje creativo al técnico Martín Demichelis: Gonzalo Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y Manuel Lanzini padece una lesión muscular en el isquiotibial derecho que lo marginará del inicio de la Copa de la Liga por varias fechas. Ausencias de peso dentro de una zona sensible del campo de juego que no tiene demasiadas certezas.

Tras salir en el entretiempo del partido ante Pachuca (1-0) del último sábado, Manuel Lanzini se realizó este lunes estudios médicos al volver al país debido al dolor que tenía en la zona. Y se confirmó lo que se preveía: está desgarrado, tendrá entre tres y cuatro semanas de recuperación y apuntará a estar al 100 por ciento para el superclásico frente a Boca el 25 de febrero en el Monumental. De esta manera, el DT tendrá que rearmar el dibujo 4-1-3-2 que dispuso en los amistosos. Volver a empezar.

Martín Demichelis, obligado a reordenar el equipo por las numerosas bajas X @RiverPlate

Lanzini se perfilaba para ser titular por el sector izquierdo. Pity Martínez iba a ser la primera opción desde el banco de los suplentes y era uno de los futbolistas que más ilusión generaba en la pretemporada por su nivel. Hoy, Demichelis no cuenta con ninguno de los dos y, si decide hacer la misma variante que realizó ante Pachuca por la lesión del número 10, el elegido sería Rodrigo Aliendro, reconfigurando el esquema: podría repetir el 4-2-2-2 o buscar un 4-2-3-1 si retrasa la posición de Facundo Colidio, hoy de segundo delantero con Miguel Borja. Es que el técnico se quedó sin alternativas en la zona: además de las dos lesiones, Nicolás De La Cruz fue vendido a Flamengo, Pablo Solari y Claudio Echeverri están en la selección argentina Sub 23, y Agustín Palavecino está cerca de emigrar a Inter Miami, en un préstamo con opción de compra.

Claudio Echeverri, otra baja; en este caso, afectado al seleccionado que juega el Preolímpico Marcelo Endelli - Getty Images South America

Así, dentro del actual plantel a disposición, Esequiel Barco y Nacho Fernández son los únicos dos jugadores de experiencia con perfil creativo que tiene con seguridad disponibles para el duelo del domingo en el Monumental ante Argentinos Juniors por la primera fecha de la Copa de la Liga. Y ambos viven momentos realmente disímiles: después de un 2023 de titularidad para ambos (Barco fue de arranque en 42 de sus 53 juegos y Nacho en 44 de 52), el ex Independiente fue de menos a más durante el año pasado y fue de lo mejor de la actual pretemporada, mientras que el ex Gimnasia fue de mayor a menor y no volvió a reencontrarse con su nivel. Uno se luce y el otro aún no se reencuentra con su mejor versión.

Nacho Fernández no ha rendido como se esperaba en el segundo semestre del año pasado ALEJANDRO PAGNI - AFP

De esta manera, es altamente probable que Aliendro acompañe a Matías Kranevitter en el eje del campo y que tanto Barco y Nacho jueguen detrás de Colidio y Borja, quienes se perfilan para ser la dupla de ataque titular. Esa variante le quitaría vértigo al equipo, pero podría darle más equilibrio: ante la subida constante de los laterales y el adelantamiento de líneas, en los amistosos tanto Kranevitter como los marcadores centrales sufrieron cuando River no pudo recuperar rápido la pelota y los rivales atacaron de contragolpe.

Tras la salida de Enzo Pérez, Kranevitter asoma como la opción para equilibrar el mediocampo de River X @RiverPlate

¿Qué otros nombres tiene Demichelis para utilizar con características creativas? Los juveniles que aún no debutaron en primera: Ian Subiabre (extremo zurdo de 17 años) y Franco Mastantuono (volante ofensivo de 16 años). Ambos son categoría 2007, aún no participaron ni siquiera en Reserva, tuvieron su primera experiencia con el plantel profesional en la pretemporada y jugaron el Mundial Sub-17 del año pasado en Indonesia. Ellos, sumados al delantero Agustín Ruberto, tuvieron prometedores ingresos en Estados Unidos y son grandes apuestas a futuro que podrían tener más acción de la pensada ante las diversas bajas que le recortaron el plantel al entrenador.

Palavecino podría emigrar a la MLS Twitter @RiverPlate

Con más problemas a resolver que soluciones, el mercado de pases de River entró en su semana decisiva y tanto desde el cuerpo técnico como desde la comisión directiva confirman la búsqueda de tres puestos: lateral derecho, volante central o interno y delantero. Con tiempo hasta el 26 de enero, ya es más que probable que se pida una extensión del libro por la grave lesión de Pity o que se obtenga directamente en caso de que Palavecino emigre a Inter Miami después de esa fecha. Entre salidas, lesiones y convocatorias, Demichelis pasó de tener un plantel superpoblado a quedarse con escasas alternativas en una zona trascendental del campo.