Cuáles son los diez clubes más valiosos del mundo, según la revista Forbes

La revista económica Forbes hizo público su ranking anual de los equipos de fútbol más valiosos del mundo, en el que se destaca un incremento en el valor promedio que tienen esos clubes, que ascendió un 5,1 por ciento y trepó a los US$ 2.300 millones.

Al mismo tiempo, este listado expone el gran presente de Real Madrid, institución que por tercera vez figura a la cabeza con un valor estimado de US$ 6.600 millones. Apenas un escalón más abajo (y en lo que bien podría denominarse como un empate técnico) aparece Manchester United, que está valuado en US$ 6.550 millones. En tanto, Barcelona completa el podio con un valor estimado de US$ 5.600 millones.

La Champions inclina la balanza

Según detalla la publicación de Forbes, hasta las semifinales de la Champions League de este año, siete equipos registraron ingresos superiores a los US$ 100 millones: Real Madrid (US$ 144 millones), París Saint-Germain (US$ 131 millones), Borussia Dortmund (US$ 130 millones), Bayern Munich (US$ 129 millones), Manchester City (US$ 118 millones), Barcelona (US$ 105 millones) y Arsenal de Inglaterra (US$ 100 millones).

09/05/2024 Cuadro completo para la final de la temporada 2023/24 de la UEFA Champions League. El Real Madrid se clasificó para jugar la final contra el Borussia Dortmund tras ganar al FC Bayern 2-1. DEPORTES Europa Press Europa Press - Europa Press

En ese sentido, quien levante la Orejona el próximo sábado en Wembley (Real Madrid o Borussia Dortmund) recibirá un ingreso adicional de US$ 21,6 millones. En términos de ingresos totales, el equipo blanco lidera con US$ 873 millones de dólares generados, consolidándose como una potencia en la Champions.

Esta era exitosa (ganó cinco Champions de las últimas nueve) permitieron que los patrocinadores del Real Madrid disfruten de una inmensa visibilidad, con el equipo presente hasta las instancias decisivas frente a cientos de millones de fanáticos a escala global. De hecho, Forbes detalló que, según el sitio Football Benchmark (que realiza un análisis detallado mediante la utilización de datos financieros, operativos, de redes sociales y de valoración de jugadores) esto se traduce en ingresos anuales medios de US$ 205 millones por patrocinios de camiseta, la cifra más alta del planeta.

La conclusión del informe revela que a pesar de los obstáculos en los ingresos que tienen por las retransmisiones europeas, los equipos de fútbol lograron aumentar sus ingresos totales, que se promedian entre los 30 equipos más valiosos en US$ 397 millones.

Raphinha y Lamine Yamal, figuras de un Barcelona en crisis, pero que sigue siendo una potencia mundial en lo referido a ingresos ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Si bien eso significa un aumento del 3 por ciento en relación al año pasado, lo cierto es que los ingresos de explotación tuvieron un fuerte incremento, que trepó a una media de US$ 36 millones (un crecimiento del 57% respecto al año anterior).

El informe además asevera que “en esencia, todas las ligas de fútbol europeas –con la excepción de la Premier League– están tomando, o pensando en tomar, préstamos contra valor futuro”.

Y compara: “Hace cuatro años, la Serie A italiana vendió el 10% de sus derechos mediáticos a CVC Capital Partners y Advent International, y al fondo soberano de Italia, Fondo Strategico Italiano (FSI). En 2022, la Ligue 1 francesa vendió el 13% de sus derechos en una nueva filial a CVC, lo que proporcionó a la Ligue 1 una buena inyección de liquidez a cambio de pagar a CVC los dividendos de los derechos de retransmisión, los derechos de patrocinio y otros contratos comerciales relevantes. El pasado mes de octubre, Francia desechó su subasta de derechos de retransmisión porque no obtuvo ninguna oferta que cumpliera los precios mínimos para la Ligue 1 de 2024 a 2029. A principios de 2022, La Liga hizo algo parecido, vendiendo el 8,2% de una nueva filial comercial a CVC. La Serie A también estaba pensando en vender sus derechos de retransmisión a capital privado, pero al parecer ha desechado la idea. Mientras tanto, en Alemania, los seguidores de la Bundesliga protestan por la venta del capital de sus derechos de retransmisión”.

La Premier League, cada vez más poderosa

Julian Alvarez posa junto a Rodri con el trofeo de campeón de la Premier League con el Manchester City OLI SCARFF - AFP

El informe expone a la vez que la Premier League es la liga más poderosa del planeta desde lo financiero, al meter a 12 de sus equipos en el Top 30. Eso seguirá creciendo ya que la liga inglesa acaba de formar un nuevo acuerdo con la televisión nacional que estará vigente desde la temporada 2025-26 a la 2028-29, y que le generará un ingreso promedio de US$ 2.100 millones. Eso le permitirá a la Premier League obtener más del doble de ingresos por retransmisiones nacionales que cualquier otra liga del mundo.

Los más beneficiados con ese nuevo acuerdo son Aston Villa, Newcastle United y el Fulham FC, ya que desde la temporada que acaba de finalizar incrementaron sus ingresos por patrocinio con nuevos contratos con empresas que se promocionan en el frente de sus camisetas.

Manchester United, campeón de la FA Cup Kin Cheung - AP

El top 10 de los equipos más valiosos del mundo según Forbes es el siguiente:

Real Madrid: 6.600 millones de dólares

Manchester United: 6.550 millones de dólares

FC Barcelona: 5.600 millones de dólares

Liverpool: 5.370 millones de dólares

Manchester City: 5.100 millones de dólares

Bayern de Múnich: 5.000 millones de dólares

París Saint-Germain: 4.400 millones de dólares

Tottenham Hotspur: 3.200 millones de dólares

Chelsea: 3.100 millones de dólares

Arsenal: 2.600 millones de dólares

LA NACION