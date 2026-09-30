Adiós a Lionel Messi: quién será el nuevo capitán de la selección argentina

Con la salida confirmada de la selección argentina de Lionel Messi, que tendrá su partido despedida el 6 de octubre próximo ante Benín, en el Monumental, el interrogante acerca de quién se quedaría con la cinta de capitán fue revelado por el entrenador, Lionel Scaloni, en la conferencia de prensa previa al primer partido amistoso ante Bolivia, este este miércoles, en Córdoba.

Ya sin Messi ni Nicolás Otamendi, que era el subcapitán, las palabras de Scaloni develaron el interrogante: “El capitán ya era Cuti (Romero) después de Leo y Ota, el segundo va a ser Emiliano (Dibu Martínez) y el otro Lautaro (Martínez), por lo menos para estos partidos”.

"CUTI ROMERO, DIBU MARTÍNEZ Y LAUTARO MARTÍNEZ SON LOS CAPITANES"



Lionel Scaloni confesó quienes son los líderes del plantel de la Selección Argentina y además habló de que no escuchará ofertas ni recibió una de River.@fczyz en #DFSHAAr pic.twitter.com/u65Z5fUEgW — DSPORTS (@DSports) September 29, 2026

El zaguero cordobés de 28 años, hoy en Atlético de Madrid, asumirá ese papel dentro del grupo y el argumento que dio Scaloni para justificar la elección fue: “Además de ser un gran jugador, aceptó esa responsabilidad y creemos que la puede llevar adelante. Tiene que demostrar lo que es llevar la cinta de capitán y mejorar en muchísimas cosas. Es un futbolista que a veces es demasiado voluntarioso; lo tendrá que mejorar porque es el capitán y todo el mundo estará mirándolo. Lo hablé con él. Vemos en él que puede serlo. Esa es la realidad. Sobre todas las cosas, es un gran jugador”.

La designación de Romero como capitán y que debute justamente en Córdoba, su provincia, también guarda un costado emotivo, ya que será en el estadio Kempes, un lugar especial en su historia. Allí debutó como profesional hace diez años, el 28 de agosto de 2016, cuando fue titular en la derrota 1-0 de Belgrano ante Independiente, con gol de Emiliano Rigoni. Por entonces, el Pirata alternaba entre el estadio mundialista y Alberdi, por lo que, de sus apenas 19 partidos con la camiseta celeste, Romero jugó cinco en ese escenario. Hay otra curiosidad: nunca pudo ganar en ese estadio con Belgrano. Fueron tres derrotas y dos empates, entre ellos el clásico cordobés de 2017.

Cristian Romero llevará la cinta de capitán y los subcapitanes serán Dibu Martínez y Lautaro Martínez Prensa AFA

Pese a su fuerte identificación con el Pirata, Romero se convirtió con la selección en un símbolo que atraviesa camisetas. Su regreso generó incluso una iniciativa especial de la Agencia Córdoba Deportes: bajo el nombre “Del club al Kempes”, chicos y chicas de hasta 12 años pertenecientes a entidades barriales podrán ingresar sin cargo a la platea Gasparini Alta. La idea es que puedan ver de cerca a uno de los grandes referentes surgidos del fútbol cordobés, que llamativamente recién ahora jugará por primera vez en el Kempes con la camiseta de la selección.