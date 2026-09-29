Formación de Argentina vs. Bolivia: este es el posible equipo titular para el amistoso internacional

La selección argentina y Bolivia se enfrentan este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 21 (horario argentino), en el primer amistoso después de perder la final del Mundial 2026 ante España. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y, como es habitual, no confirmó el equipo. Sin embargo, aseguró que Lautaro Martínez y Julián Alvarez compartirán la delantera: “Es una linda prueba para los dos”, afirmó.

El seleccionado albiceleste afronta el primero de los tres partidos que tiene programados para esta ventana internacional. Luego jugará dos compromisos en el estadio Monumental: el sábado 3 de octubre a las 21 frente a Burkina Faso y el martes 6 a las 20 contra Benín. El último juego acapara todos los flashes ya que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, en una noche que promete ser emocionante e inolvidable.

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El DT no dejó en claro cuál será el once inicial. “(Ante la salida de Messi) Le buscaremos la vuelta para jugar de otra manera. Para eso están estos partidos, para probar si se puede jugar con dos delanteros, con tres, con tres centrales. Lo que sí, no va a cambiar nuestra identidad”, dijo. “Hay un recambio con una base sólida. Sabemos el rumbo y el camino. Hay gente en la que confiar, así que está esa tranquilidad, aunque no te garantiza los resultados”, siguió.

El arquero, de no mediar sorpresas, será Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el nuevo subcapitán del seleccionado albiceleste. Quien portará la cinta a partir del retiro de ‘Leo’ será Cristian Romero, quien también sería titular en el partido frente a los bolivianos. “El capitán ya era ‘Cuti’ después de ‘Leo’ y Nicolás Otamendi. El segundo va a ser el ‘Dibu’ y el tercero va a ser Lautaro Martínez, al menos para estos partidos”, confirmó.

'Cuti' Romero y 'Dibu' Martínez, los nuevos capitanes de la selección argentina tras el retiro de Messi JUAN MABROMATA - AFP

Los que completarían la defensa serían Agustín Giay, llamado a ser el lateral derecho de la Argentina en los próximos años, Lisandro Martínez como segundo central y Facundo Medina como lateral izquierdo. En la mitad de la cancha, Nico Paz y Franco Mastantuono se disputan un lugar: “Pueden jugar juntos. En principio jugaría uno de los dos, pero pueden jugar juntos. Lo hemos probado y lo intentaremos en algún momento”, dijo, dejando la puerta abierta para la titularidad de uno de ellos.

Quien comience entre la estrella de Como 1907 y la promesa de Real Madrid que está a préstamo en Fiorentina, será el enganche y jugará suelto detrás de Lautaro y Julián. Los otros tres mediocampistas serían Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Valentín Barco, sin un 5 definido y priorizando el juego ofensivo. Lo único confirmado es el esquema: 4-4-2 con un 10 clásico y dos delanteros. El objetivo es probar variantes sin cambiar la identidad. “Tengo bien en claro que siempre vamos a competir. Por eso está la decisión de intentar seguir, porque vemos que el material y las ganas están (...) Vamos a estar en un buen nivel, no tengo dudas”, concluyó Scaloni.

Lautaro Martínez y Julián Alvarez serán titulares en el encuentro de este miércoles ante Bolivia ARIC BECKER - AFP

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