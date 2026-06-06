Agenda de TV y streaming del sábado: Argentina - Honduras, Brasil, Colapinto, Pumas 7s y CASI-SIC
Fútbol, automovilismo, rugby, tenis, básquetbol y golf conforman el menú actividad deportiva del día, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 6 de junio de 2026.
FÚTBOL
Amistosos
- 10 Bélgica vs. Túnez. Disney+
- 14.45 Portugal vs. Chile. ESPN y Disney+
- 15.30 Estados Unidos vs. Alemania. Disney+
- 17 Inglaterra vs. Nueva Zelanda. ESPN y Disney+
- 19 Brasil vs. Egipto. ESPN y Disney+
- 21 Argentina vs. Honduras. Telefe y TyC Sports
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 7.30 Práctica 3 del Gran Premio de Mónaco. Fox Sports y Disney+
- 11 Prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco. Fox Sports y Disney+
RUGBY
Seven de Burdeos
- 6.28 Pumas 7s vs. Nueva Zelanda y el resto de la jornada. Fox Sports 3 y Disney+
Premiership
- 11.15 Bath vs. Leicester Tigers. ESPN 3 y Disney+
- 11.15 Harlequins vs. Northampton Saints. ESPN 4 y Disney+
- 11.15 Sale Sharks vs. Bristol Bears. Disney+
- 11.15 Gloucester vs. Newcastle. Disney+
- 11.15 Exeter Chiefs vs. Saracens. Disney+
Súper Rugby Américas
- 14.06 Selknam vs. Cobras Brasil. Disney+
Top 14 de URBA
- 15.30 CUBA vs. Belgrano. Disney+
- 15.30 CASI vs. SIC. Disney+
- 15.30 Los Tilos vs. Newman. Disney+
- 15.30 Rosario vs. Alumni. Disney+
- 15.30 Regatas Bella Vista vs. Champagnat. Disney+
- 15.30 La Plata vs. Hindú. Disney+
- 15.40 Los Matreros vs. Buenos Aires. ESPN 3 y Disney+
TENIS
Roland Garros
- 10 Mirra Andreeva (Rusia) vs. Maja Chwalinska, la final femenina. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 19 Quimsa vs. Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia). La final, partido 1. TyC Sports 2
GOLF
- 13.30 The Memorial Tournament. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
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Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. Colapinto en los ensayos de la F1 en Mónaco, las semifinales de Roland Garros y el rugby seven
TV y streaming del jueves. Francia juega un amistoso rumbo al Mundial y las semifinales femeninas de Roland Garros
La TV del miércoles. Los cuartos de Roland Garros, amistosos de selecciones y empieza la final de la NBA
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