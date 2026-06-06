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Agenda de TV y streaming del sábado: Argentina - Honduras, Brasil, Colapinto, Pumas 7s y CASI-SIC

Fútbol, automovilismo, rugby, tenis, básquetbol y golf conforman el menú actividad deportiva del día, disponible a través de las pantallas

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Juan Musso sería el arquero titular de Argentina en el amistoso con Honduras preparatorio para jugar el Mundial.
Juan Musso sería el arquero titular de Argentina en el amistoso con Honduras preparatorio para jugar el Mundial.Prensa AFA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 6 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos

  • 10 Bélgica vs. Túnez. Disney+
  • 14.45 Portugal vs. Chile. ESPN y Disney+
  • 15.30 Estados Unidos vs. Alemania. Disney+
  • 17 Inglaterra vs. Nueva Zelanda. ESPN y Disney+
  • 19 Brasil vs. Egipto. ESPN y Disney+
  • 21 Argentina vs. Honduras. Telefe y TyC Sports
Casemiro y Vinícius Júnior, figuras de Brasil, que ensayará frente a Egipto con miras a la Copa del Mundo.
Casemiro y Vinícius Júnior, figuras de Brasil, que ensayará frente a Egipto con miras a la Copa del Mundo.MAURO PIMENTEL - AFP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 7.30 Práctica 3 del Gran Premio de Mónaco. Fox Sports y Disney+
  • 11 Prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco. Fox Sports y Disney+
Franco Colapinto necesita una buena posición de largada en el Gran Premio de Mónaco; la prueba de clasificación es crucial en el principado.
Franco Colapinto necesita una buena posición de largada en el Gran Premio de Mónaco; la prueba de clasificación es crucial en el principado.Fatima Shbair - AP

RUGBY

Seven de Burdeos

  • 6.28 Pumas 7s vs. Nueva Zelanda y el resto de la jornada. Fox Sports 3 y Disney+
Marcos Moneta hizo un doblete de tries ante Francia; Pumas 7s necesita de su velocidad para doblegar a Nueva Zelanda en el Seven de Burdeos.
Marcos Moneta hizo un doblete de tries ante Francia; Pumas 7s necesita de su velocidad para doblegar a Nueva Zelanda en el Seven de Burdeos.X @lospumas7arg

Premiership

  • 11.15 Bath vs. Leicester Tigers. ESPN 3 y Disney+
  • 11.15 Harlequins vs. Northampton Saints. ESPN 4 y Disney+
  • 11.15 Sale Sharks vs. Bristol Bears. Disney+
  • 11.15 Gloucester vs. Newcastle. Disney+
  • 11.15 Exeter Chiefs vs. Saracens. Disney+

Súper Rugby Américas

  • 14.06 Selknam vs. Cobras Brasil. Disney+

Top 14 de URBA

  • 15.30 CUBA vs. Belgrano. Disney+
  • 15.30 CASI vs. SIC. Disney+
  • 15.30 Los Tilos vs. Newman. Disney+
  • 15.30 Rosario vs. Alumni. Disney+
  • 15.30 Regatas Bella Vista vs. Champagnat. Disney+
  • 15.30 La Plata vs. Hindú. Disney+
  • 15.40 Los Matreros vs. Buenos Aires. ESPN 3 y Disney+

TENIS

Roland Garros

  • 10 Mirra Andreeva (Rusia) vs. Maja Chwalinska, la final femenina. ESPN 2 y Disney+
La rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska serán primerizas en una final de Roland Garros.
La rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska serán primerizas en una final de Roland Garros.Canchallena

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 19 Quimsa vs. Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia). La final, partido 1. TyC Sports 2

GOLF

  • 13.30 The Memorial Tournament. La tercera vuelta. ESPN 4 y Disney+
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