Agenda de TV y streaming del sábado: Argentina - Honduras, Brasil, Colapinto, Pumas 7s y CASI-SIC

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 6 de junio de 2026.

FÚTBOL

Amistosos

10 Bélgica vs. Túnez. Disney+

14.45 Portugal vs. Chile. ESPN y Disney+

15.30 Estados Unidos vs. Alemania. Disney+

17 Inglaterra vs. Nueva Zelanda. ESPN y Disney+

19 Brasil vs. Egipto. ESPN y Disney+

21 Argentina vs. Honduras. Telefe y TyC Sports

Casemiro y Vinícius Júnior, figuras de Brasil, que ensayará frente a Egipto con miras a la Copa del Mundo. MAURO PIMENTEL - AFP

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 Práctica 3 del Gran Premio de Mónaco. Fox Sports y Disney+

11 Prueba de clasificación del Gran Premio de Mónaco. Fox Sports y Disney+

Franco Colapinto necesita una buena posición de largada en el Gran Premio de Mónaco; la prueba de clasificación es crucial en el principado. Fatima Shbair - AP

RUGBY

Seven de Burdeos

6.28 Pumas 7s vs. Nueva Zelanda y el resto de la jornada. Fox Sports 3 y Disney+

Marcos Moneta hizo un doblete de tries ante Francia; Pumas 7s necesita de su velocidad para doblegar a Nueva Zelanda en el Seven de Burdeos. X @lospumas7arg

Premiership

11.15 Bath vs. Leicester Tigers. ESPN 3 y Disney+

11.15 Harlequins vs. Northampton Saints. ESPN 4 y Disney+

11.15 Sale Sharks vs. Bristol Bears. Disney+

11.15 Gloucester vs. Newcastle. Disney+

11.15 Exeter Chiefs vs. Saracens. Disney+

Súper Rugby Américas

14.06 Selknam vs. Cobras Brasil. Disney+

Top 14 de URBA

15.30 CUBA vs. Belgrano. Disney+

15.30 CASI vs. SIC. Disney+

15.30 Los Tilos vs. Newman. Disney+

15.30 Rosario vs. Alumni. Disney+

15.30 Regatas Bella Vista vs. Champagnat. Disney+

15.30 La Plata vs. Hindú. Disney+

15.40 Los Matreros vs. Buenos Aires. ESPN 3 y Disney+

TENIS

Roland Garros

10 Mirra Andreeva (Rusia) vs. Maja Chwalinska, la final femenina. ESPN 2 y Disney+

La rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska serán primerizas en una final de Roland Garros. Canchallena

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

19 Quimsa vs. Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia). La final, partido 1. TyC Sports 2

GOLF