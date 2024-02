escuchar

Desde que a mediados del año pasado llegó a Río de Janeiro para jugar en Flamengo, a Agustín Rossi le dicen “La Pared”. Este fin de semana, en el 2-0 a Fluminense por el torneo estadual carioca, el exarquero de Boca quebró el récord de imbatibilidad en partidos oficiales de este siglo, que ostentaba Diego Alves, campeón de la Copa Libertadores 2019. Llegó a 695 minutos y está menos de cuatro partidos de batir la marca absoluta, en poder de Antonio Luiz Cantarele desde 1979: 959 minutos sin recibir goles.

En Brasil, los hinchas de Flamengo celebran su mayor racha sin derrotas (12 partidos) desde 2022. En ese camino positivo mucho tienen que ver las manos de Rossi. el arquero argentino que llegó libre de Boca y al que Jorge Sampaoli no tenía en cuenta en su breve paso por el club carioca. La llegada de Tite, exentrenador del seleccionado brasileño, cambió su suerte. Y el guardavallas cumplió con creces: lleva 695 minutos sin que le conviertan, la mejor cifra de imbatibilidad en todo el siglo XXI .

En Flamengo, de Brasil, Agustín Rossi es titular indiscutido para su entrenador, el ex mundialista Tite Pedro H. Tesch - Getty Images South America

En lo que va de 2024, Flamengo disputó 12 partidos: diez por el torneo carioca y dos amistosos en Estados Unidos. Ganó ocho veces y empató en cuatro ocasiones, con un aprovechamiento del 77%. El Mengao apenas sufrió un gol en el torneo estadual de Rio de Janeiro, pero fue en un partido afrontado con juveniles. A Rossi, el arquero titular, aún no le convirtieron. Su seguridad en las pelotas aéreas le valió el sobrenombre de “La Pared”, que le pusieron apenas desembarcó en la “Cidade Maravilhosa”. El invicto de 695 minutos se compone de 630 minutos en el torneo estadual y otros 65 en la última fecha del Brasileirao pasado, ante San Pablo. La cifra le sirvió para sobrepasar a una leyenda del arco en Brasil: Diego Alves, quien sumó 618 minutos.

“Es bueno trabajar con Tite. Es un entrenador con mucha experiencia, muy respetado en Brasil durante el período en el que estuvo en la Selección. Es una persona imponente. Llegó con la idea de adaptarse más a los jugadores. Y no podía cambiar mucho, ya que era un período de transición”, dijo Rossi en una entrevista con Cazé TV durante la pretemporada. En otra nota, con GloboEsporte, Rossi fue más allá: “Sí, creo que estamos haciendo un gran trabajo, hay muchos partidos. La pretemporada fue dura, pero ahora empezamos a jugar más y el equipo y la defensa siempre intentarán dar lo mejor para no sufrir goles y generar confianza a todo el equipo. Y que el atacante sólo se preocupe de anotar goles porque así estaremos más cerca de las victorias ”, dijo el arquero formado en Chacarita.

Sobre las vallas invictas, Rossi -único titular indiscutido del equipo para Tite- argumentó: “Es muy importante no recibir goles, te da mucha confianza. No sólo para los arqueros, sino también para la defensa, el centro del campo y todo el equipo, que hace un gran esfuerzo en el partido a la hora de defender. No es sólo es la defensa la que tiene el trabajo de defender, son los atacantes, el mediocampo... Yo, como arquero, también tengo que hacer mi trabajo para intentar dar siempre lo mejor y darles confianza a todos, que es lo más importante”, finalizó Rossi’. El “arco en cero” es uno de los pilares fundamentales de Tite: el entrenador hace hincapié en la defensa durante todas las prácticas y las charlas técnicas. Lo contó Guillermo Varela, compañero de Rossi en Flamengo: “Es una de las cosas de la que siempre habla: el arco invicto. Estamos trabajando y está funcionando. Tenemos que seguir el mismo camino, seguir intentando marcar goles y que el equipo no los reciba. No es sólo en defensa: todo el equipo ayuda”, señaló Varela.

El arquero argentino ya había mejorado sus estadísticas individuales en la recta final del último Brasileirao y continuó en esa senda positiva durante el actual torneo carioca. Desde la llegada de Tite, y en los primeros 11 partidos, Rossi acumuló siete vallas invictas, fue segundo en goles sufridos por partido (0,64), segundo en tiros atajados (84%) y segundo en calificación promedio según Sofascore (7,30 puntos).

El récord absoluto de imbatibilidad para un arquero de Flamengo data de la década del 70: Antonio Luiz Cantarele llegó a 959 minutos sin recibir goles. De acuerdo con Globoesporte, entre noviembre de 1978 y febrero de 1979, Cantarele alcanzó esa cifra. Lo consiguió en nueve partidos completos y un tiempo de 45 minutos en la victoria por ¡9 a 0! contra Portuguesa. Además, se suman 17 minutos de un encuentro anterior a esa serie y otros 87 de la goleada por 5 a 1 ante Fluminense. El récord concluyó con un gol de Spinelli para Flu, a los 42 minutos del segundo tiempo.

