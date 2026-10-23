Al Kholood vs. Al Ettifaq por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Kholood y Al Ettifaq, correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 24 de octubre a las 12.05 h en el Al-Hazm Club Stadium, ubicado en la ciudad de Ar Rass.

El momento de los equipos

Ambos equipos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras caer en sus presentaciones previas. Al Kholood arriba al duelo tras perder 3-2 frente a Al Faisaly, mientras que Al Ettifaq sufrió una dura derrota por 4-1 ante Al Ittihad en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El partido en Ar Rass representa una oportunidad fundamental para que ambos conjuntos enderecen su rumbo en la tabla de posiciones. La irregularidad marcada en sus últimos enfrentamientos hace que los puntos en juego en este estadio sean vitales para escalar posiciones en esta etapa del certamen.

Lo que está en juego

El resultado del enfrentamiento es clave para las aspiraciones de ambos clubes. Mientras que Al Kholood busca consolidarse en su localía, Al Ettifaq necesita imperiosamente una victoria para recuperar la confianza y mejorar su ubicación en la clasificación general de la Saudí Pro League tras el traspié sufrido en la última jornada.