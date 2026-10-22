Harry Kane, a los 33 años: “Trabajo mucho en la sombra con un médico que me potenció cuando a esta edad el rendimiento suele decaer”

Las megaestrellas del fútbol internacional no son tal solo por lo que hacen adentro de una cancha de fútbol. Detrás de lo que se ve en acción hay un trabajo silencioso e invisible que el común denominador desconoce y que muchas veces ni siquiera los protagonistas ponderan. Pero cuando lo hacen, en gran parte revelan el secreto de su éxito personal y evindencia que no por suerte a casualidad están en la cima del deporte más popular.

Harry Kane, quien la próxima semana podría recibir su primer Balón de Oro, contó recientemente en una entrevista con Marca que se trata con el médico deportivo español Alejandro Elorriaga Claraco desde hace más de un lustro y que es, en gran parte, el secreto de su éxito: “Ha desempeñado un papel muy importante en mi éxito y es fundamental en mi actual estado de forma”.

Harry Kane brilló con la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 BEN STANSALL - AFP

El delantero de Bayern Múnich explicó que trabaja “mucho en la sombra” con el profesional desde marzo de 2020 y que es una las “principales razones” por las que puede “rendir” al nivel en el que está y jugar “tantos partidos” a los 33 años.

“No es casualidad que haya seguido mejorando estos años, ya que, como algunos creen, a esta edad el rendimiento suele decaer. Pero en mi caso ha ocurrido casi lo contrario. El trabajo que realizamos con Alejandro resulta sumamente gratificante y satisfactorio para ambos”, aseguró.

Alejandro Elorriaga Claraco es madrileño, pero está afincado en Canadá y dirige desde 1998 el curso Contemporary Medical Acupuncture Program en la McMaster University y es profesor clínico en el departamento de anestesia. Considerado una eminencia en la medicina deportiva comenzó a atender a Kane en 2020, contó a Marca: “Harry tuvo una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral izquierdo durante un partido el día 1 de enero del 2020, que requirió reparación quirúrgica. En marzo me hice cargo de su rehabilitación. En junio volvió a jugar. Y en la temporada 20-21 ya ganó la Bota de Oro y fue líder de asistencias de la Premier. Su rendimiento mejoró más de un 30% respecto a las dos temporadas precedentes”.

Además, explicó porque Kane mejoró su rendimiento más allá de la edad: “Cualquier deportista de equipo que mantenga un cuerpo sano y sin lesiones puede seguir evolucionando técnica y tácticamente usando la experiencia acumulada”. No obstante, se lamentó de que eso es una “excepción” y no una “regla” en el fútbol internacional.

Harry Kane, a los 33 años, inició una nueva temporada en Bayern Múnich y sigue siendo el capitán de Inglaterra ROBERTO SCHMIDT - AFP

Sobre Kane, dejó en claro que es un “grandísimo profesional” y “comprometido con su trabajo”, por lo que es un “placer” tenerlo como paciente. Además, sostuvo que debe recibir el Balón de Oro el próximo lunes en Londres porque quien lo tiene que ganar es “el jugador con el mejor rendimiento en la temporada pasada” y ese fue el delantero inglés.

Por último, Elorriaga Claraco fue optimista respecto del rendimiento de Harry Kane para la temporada que está en curso: “Creo que está en condiciones este año de aproximarse o superar su rendimiento de la temporada pasada porque se basa en su inteligencia futbolística y su estado de forma y ambos continúan, y continuarán por varios años, al mismo nivel”.

Harry Kane fue el goleador de las últimas tres Bundesliga en Alemania Michael Kappeler - DPA

Kane es una de las grandes figuras del fútbol internacional y va camino a ser recordado como uno de los goleadores más sofisticados de la historia. En la selección de su país, es el futbolista con más presencias -125- junto al arquero Peter Shilton, el que Diego Armando Maradona le hizo “el gol de todos los tiempos” y “la mano de Dios”; y el máximo artillero con una gran diferencia sobre Wayne Rooney -91 contra 53-. Seis de sus goles los marcó en el Mundial Rusia 2018 y se llevó la Bota de Oro.

También, es el segundo máximo goleador de la historia de la Premier League con 213, siendo en tres torneos el que más veces festejó tantos; y el que más anotó con la camiseta de Tottenham, el equipo en el que brilló antes de recalar en Bayern Múnich. En la Bundesliga fue el ‘pichichi’ de las últimas tres temporadas y ello le sirvió para en el 2023-2024 y 2025-2026 obtener la Bota de Oro al máximo artillero de Europa.