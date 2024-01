escuchar

Una lesión de Cristiano Ronaldo obligó a Al-Nassr, su equipo en Arabia Saudita, a cancelar dos partidos amistosos en China, y sembró dudas acerca de la participación del portugués en el encuentro amistoso ante Inter Miami, del argentino Lionel Messi, previsto para el próximo 1 de febrero en Riyad. Al-Nassr tenía previsto medirse con Shanghai Shenhua y Zhejiang Pro, ambos equipos chinos. Las entradas, propulsadas por el furor para ver en la cancha al astro portugués, se habían agotado en horas. Ante la cancelación de ambos espectáculos, los hinchas protestaron en el hotel de concentración del equipo saudí, hubo desmanes y CR7 se disculpó por no poder jugar.

“He jugado por 22 años y soy un futbolista que no se lesiona demasiado. Pero estoy realmente triste, porque Al-Nassr y yo vinimos a China para disfrutar de este tour. No cancelamos los partidos, sino que los postergamos para poder estar otra vez aquí. Desgraciadamente, tengo algunos problemas (físicos), pero esto es parte del fútbol y de mi vida”, lamentó el astro portugués, nacido en Madeira hace 38 años. “Vengo a China desde 2003, 2004, por lo que aquí me siento como en casa. Siento que es mi segunda casa, no sólo por la bienvenida del pueblo chino sino por el amor que me demuestra. Amo a este país, me encanta estar aquí y estar con ustedes. Quiero jugar para ustedes ”, remarcó el ídolo portugués.

"NO SOY UN JUGADOR QUE HAYA TENIDO MUCHAS LESIONES..." triste, Cristiano Ronaldo comunicó que Al Nassr pospuso su gira por China y le habló a los fanáticos que lo recibieron con mucha ilusión.pic.twitter.com/NnqZ3PQjXW — SportsCenter (@SC_ESPN) January 24, 2024

Ante las protestas de los hinchas, que se agolparon en el hotel de concentración de Al-Nassr con camisetas de la selección lusa, caretas de CR7 y posaron debajo de los carteles promocionales de la gira, el club saudita emitió un comunicado detallando las causas de la postergación de los amistosos. Y recalcó que el tour había sido diseñado específicamente “para los fanáticos chinos de CR7″ .

“Estamos tristes por anunciar que, desafortunadamente y por razones que escapan al control del club, el evento que constaba de dos partidos previstos para el 24 y el 28 de enero han sido postergados para una fecha a definir. Vinimos a Shenzhen (la ciudad china en la que hicieron base) con mucho respeto por los hinchas del fútbol chino y específicamente por los fanáticos de Ronaldo. Con todo esto, y debido a la estrecha relación entre el Reino de Arabia Saudita y China, nosotros, Al-Nassr, estamos dispuestos a completar nuestra pretemporada como estaba planeada en Shenzhen, una ciudad que nos dio una calurosa bienvenida y demostró mucho amor tanto por nosotros como por nuestro capitán”, reza el comunicado del club saudí. Los organizadores de la gira informaron que habilitarán un canal para la devolución incondicional del dinero de las entradas .

Caos en el hotel de Al-Nassr tras la cancelación de los dos amistosos

Locura en China 🇨🇳 por Cristiano Ronaldo



Miles de fans chinos irrumpieron en el hotel donde se hospeda Cristiano, todos quieren verlo. pic.twitter.com/lE7iQOCq6w — Blue (@BlueboyCR7) January 23, 2024

Al-Nassr continúa con sus explicaciones: “Además, hemos acordado con los organizadores programar nuevos partidos en cuanto sea posible. Al-Nassr mostró siempre su compromiso incondicional con este evento y ha viajado con su plantel completo, incluyendo a Cristiano Ronaldo. Amamos a nuestros hinchas chinos y esperamos jugar para ellos lo más pronto posible”. El diario South China Morning Post (SCMP) reportó que en la red social china Weibo el hashtag sobre las disculpas de Ronaldo había sido el máximo trending topic del día, con 19 millones de vistas apenas unas horas después del anuncio en Shenzhen. La cifra ilustra el impacto de la cancelación de los dos partidos. Y del magnetismo que el portugués mantiene en China.

Dudas sobre el partido con Messi

La agencia AP reportó que el problema físico de CR7 sería una lesión de pantorrilla que tardaría dos semanas en curarse. Para el encuentro en Riyad entre Inter Miami y Al-Nassr faltan apenas ocho días, por lo que todo indicaría que el portugués no habrá sanado para entonces . Y el choque entre las dos máximas luminarias del fútbol de los últimos años quedará en apenas un abrazo de cortesía. Habrá que esperar para verlos en cancha otra vez. Ambos futbolistas se enfrentaron 35 veces, contando clubes como selecciones nacionales. Messi se impuso en 16 ocasiones, mientras que Ronaldo ganó 10 encuentros. Empataron en los restantes nueve choques.

El abrazo entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo durante el último enfrentamiento entre ambos: fue en enero de 2023 en Arabia Saudita

La postergación de los dos partidos en Shenzhen sembró también las dudas sobre la participación de Messi en el amistoso ante un seleccionado de Hong Kong. El encuentro está previsto para el 4 de febrero. Es decir, después del periplo de Inter Miami por Arabia Saudita, donde además de medirse con Al-Nassr también jugará con Al-Hilal, el equipo del también Neymar Jr. Al igual que en China, los fanáticos hongkongeses agotaron los tickets en pocas horas, pese a que las localidades variaban entre los 113 y los 624 dólares. El SCMP reportó que más tarde ya había entradas disponibles en el sitio de reventa por US$ 1534. Es decir, casi el triple del valor original de la ubicación más cara.

El SCMP cita fuentes del gobierno de Hong Kong para informar que La Pulga estará presente en el partido a no ser que esté “lesionado o enfermo”. Los organizadores, sin embargo, desmienten que exista dicho acuerdo, y que la participación de Messi y otras estrellas del equipo como el uruguayo Luis Suárez y los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets “será decisión del entrenador”, el también argentino Gerardo Martino.

