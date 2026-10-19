Al Nassr vs. NEOM por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Nassr y NEOM, correspondiente a la jornada 10 del Saudí Pro League 2026, se llevará a cabo este martes 20 de octubre a las 15.00 h. El escenario del duelo será el estadio Al-Awwal Park, situado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Al Nassr arriba al compromiso con la confianza en alza tras haber conseguido una victoria por 3-0 ante Diriyah Club en su presentación previa. Por el contrario, NEOM llega con la necesidad de revertir su imagen tras la reciente derrota por 1-0 sufrida frente a Al Ettifaq.

Estadísticas y antecedentes

El equipo local buscará capitalizar el impulso de su último triunfo contundente para fortalecer su posición en la tabla. NEOM, por su parte, intentará cortar su racha negativa en un territorio históricamente complejo como el Al-Awwal Park, ajustando piezas tras la falta de efectividad demostrada en su último enfrentamiento.

Lo que está en juego

Para Al Nassr, el objetivo es mantener la inercia positiva y escalar posiciones en la clasificación del campeonato saudí. NEOM se encuentra bajo presión y un resultado favorable es fundamental para recuperar terreno y reencontrarse con la senda del éxito tras el tropiezo ante Al Ettifaq.