Al Riyadh vs. Al Kholood, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Riyadh y Al Kholood correspondiente a la jornada 7 de la Saudí Pro League 2026 se disputará el domingo 13 de septiembre a las 15.00 h en el estadio Prince Faisal bin Fahd, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Al Riyadh llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Al Khaleej en su última presentación. Por su parte, Al Kholood atraviesa un presente positivo tras conseguir una victoria por 2-1 ante Al Shabab en su duelo previo.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local buscará aprovechar su condición de dueño de casa para sumar de a tres tras la paridad reciente. En tanto, Al Kholood intentará extender su racha ganadora obtenida en su última jornada disputada.

Lo que está en juego

Ambos equipos buscan consolidar su funcionamiento en este tramo inicial de la temporada. El resultado será fundamental para que Al Riyadh escale posiciones en la tabla, mientras que Al Kholood pretende capitalizar su impulso ganador para mantenerse firme en el certamen.