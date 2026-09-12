Al Riyadh vs. Al Kholood, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Al Riyadh recibe a Al Kholood en la jornada 7 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido.
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Al Riyadh y Al Kholood correspondiente a la jornada 7 de la Saudí Pro League 2026 se disputará el domingo 13 de septiembre a las 15.00 h en el estadio Prince Faisal bin Fahd, ubicado en la ciudad de Riyadh.
El momento de los equipos
Al Riyadh llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Al Khaleej en su última presentación. Por su parte, Al Kholood atraviesa un presente positivo tras conseguir una victoria por 2-1 ante Al Shabab en su duelo previo.
Números que anticipan el duelo
El conjunto local buscará aprovechar su condición de dueño de casa para sumar de a tres tras la paridad reciente. En tanto, Al Kholood intentará extender su racha ganadora obtenida en su última jornada disputada.
Lo que está en juego
Ambos equipos buscan consolidar su funcionamiento en este tramo inicial de la temporada. El resultado será fundamental para que Al Riyadh escale posiciones en la tabla, mientras que Al Kholood pretende capitalizar su impulso ganador para mantenerse firme en el certamen.
- 1
Darío Franco: todas las vidas del DT discípulo de Bielsa, que tardó 10 años en volver a primera y hoy es la sensación
- 2
Walter Samuel se irá y Lionel Scaloni sigue en duda: la selección empieza a cambiar de cara a 2027
- 3
Deco, director deportivo de Barcelona: “¿Julián Alvarez? El Barça no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir”
- 4
Independiente vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online