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Independiente vs. San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Facundo Tello

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En el último partido entre San Lorenzo e Independiente, por el Apertura de este año, el Rojo ganó 2 a 1
En el último partido entre San Lorenzo e Independiente, por el Apertura de este año, el Rojo ganó 2 a 1Manuel Cortina

Independiente y San Lorenzo se enfrentan este domingo en un partido correspondiente a la fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. Es el único clásico de una jornada que también tendrá varios compromisos atractivos. El encuentro está programado para las 19.15 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de ESPN Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Rojo, que viene de ganarle a Central Córdoba por la mínima diferencia, se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones de su zona con 13 puntos al igual que Unión, que está quinto por diferencia de gol (+3 contra +1). El Ciclón, por su parte, está décimo en la clasificación general del Grupo A con 10 unidades, misma cantidad que Lanús, que está noveno por balance de tantos (0 contra -2). En la última jornada venció a Talleres por 1 a 0 como local con un tanto de Alexis Cuello.

Ruben Darío Insua fue presentado como Director Técnico en San Lorenzo y debutará este domingo
Ruben Darío Insua fue presentado como Director Técnico en San Lorenzo y debutará este domingoCASLA

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 2 de mayo de este año, por la novena fecha del Apertura. En aquella oportunidad, Independiente se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Matías Abaldo y Maximiliano Gutiérrez (Ezequiel Herrera descontó para San Lorenzo). El antecedente más reciente en Avellaneda, en tanto, es del 21 de septiembre del año pasado, cuando empataron 1 a 1 por los goles de Nicolás Tipichio en contra -I- y Facundo Gulli -SL-.

Independiente vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

  • Fecha 9 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.
  • Día: Domingo 13 de septiembre.
  • Hora: 19.15.
  • Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.
  • Árbitro: Facundo Tello.

Independiente vs. San Lorenzo: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 19.15 en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • ESPN Premium.
  • Flow - ESPN Premium.
  • Telecentro Play - ESPN Premium.
  • DGO - ESPN Premium.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.08 contra los 4.22 que se repagan por un hipotético triunfo de San Lorenzo. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.99.

Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el encuentro ante San Lorenzo
Las casas de apuestas ponen a Independiente como favorito al triunfo en el encuentro ante San LorenzoJUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires
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