Al Riyadh vs. Al Taawoun, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

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Al Riyadh recibe a Al Taawoun en la jornada 11 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Al Riyadh y Al Taawoun, correspondiente a la jornada 11 de la Saudí Pro League 2026, se disputará este sábado 24 de octubre a las 15.00 h en el SHG Arena de la ciudad de Riyadh.
El presente de ambos equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones más recientes. Al Riyadh viene de perder 1-0 frente a Diriyah Club, mientras que Al Taawoun también llega de una derrota por el mismo marcador ante Al Qadsiah.
Números a tener en cuenta
El duelo presenta una paridad estadística en cuanto a los resultados inmediatos, ya que tanto el local como el visitante buscarán recuperarse de la falta de gol experimentada en sus últimas actuaciones, donde ambos cayeron por la mínima diferencia.
Lo que está en juego
Para ambos clubes, el choque en el SHG Arena representa una oportunidad fundamental para sumar unidades que les permitan escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League y dejar atrás la racha negativa con la que llegan a este encuentro.
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