Al Taawoun vs. Al Qadsiah por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Taawoun y Al Qadsiah correspondiente a la jornada 10 de la Saudí Pro League 2026 se disputará este martes 20 de octubre a las 12.10 h en el Al Taawoun Club Stadium, ubicado en la ciudad de Buraydah.

El momento de los equipos

Al Taawoun llega a este compromiso tras haber empatado 1-1 en su presentación anterior frente a Diriyah Club. Por su parte, Al Qadsiah arriba con el envión anímico que le otorgó su victoria por 2-1 ante Abha en el último encuentro disputado.

Estadísticas del duelo

Ambos equipos buscan consolidar su funcionamiento en esta etapa del certamen. Mientras que Al Taawoun intentará aprovechar la localía en Buraydah para reencontrarse con el triunfo, Al Qadsiah buscará extender su racha positiva tras el éxito obtenido en su reciente partido.

Lo que está en juego

Este cruce resulta fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos en la tabla de posiciones de la Saudí Pro League. Sumar de a tres en esta instancia es vital para escalar posiciones y mantenerse competitivos en la presente temporada 2026.