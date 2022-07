Aldosivi - River, en vivo

ST ‘9. Beltrán pone el turbo

Sacrificado, Beltrán lucha por una pelota en el círculo central y encara a pura potencia, sin poder ser detenido; cuando llega al área, en vez de buscar la terminación individual, asiste la entrada por su derecha de Barco, que se enreda con la pelota y malogra una chance de gol muy propicia.

ST ‘6. Aldosivi lo empareja

River no arrancó con el envión que terminó el primer tiempo. Está más lento e impreciso. Aldosivi le pelea el medio y aguanta la pelota arriba con dos viejos zorros del ataque: Cauteruccio y Silva.

¿Intentará con Borja o Solari?

Beltrán hizo un buen primer tiempo, solidario en el despliegue y los apoyos, y agresivo para atacar el área. Tuvo una oportunidad de gol que no concretó por centímetros. River está necesitado de reflejar su superioridad futbolística en eficacia ante el arco. En el banco están dos de los refuerzos que llegaron para potenciar el ataque ante la salida de Julián Álvarez. Con este panorama, en cualquier momento Gallardo recurre a Miguel Borja, delantero por adentro, o a Pablo Solari, con características de wing.

Final del 1T. River lo acorraló, sin encontrar el gol

Con el final del primer tiempo, los jugadores de River se van al descanso con una mueca de insatisfacción. Tuvo el 70 por ciento de posesión y disparó 13 veces al arco, pero entre Devecchi y la falta de puntería no encontró el gol. Fue superior y mereció la ventaja, pero también pasó por algunos sustos, especialmente por fallas de Martínez en un par de controles defensivos.

PT ‘42. Triple llegada de River

Se va el primer tiempo y River intensifica el ataque, busca ser más profundo. Primero es Beltrán el que no llega a conectar debajo del arco un centro rasante de Simon desde la derecha. Enseguida, Devecchi vuela para sacar un remate de Barco. El tercer intento casi consecutivo de River es por la vía área, con un despeje providencial de Silva.

Gallardo, un tanto impaciente porque River no afina la puntada final Fotobaires

PT ‘39. ¿Qué hace Martínez?

Segunda equivocación del zaguero de River. Quiere rechazar de cabeza y la pelota va hacia atrás, le queda a Cauteruccio, que no engancha bien el remate y le evita una complicación mayor a Armani.

PT ‘35. Ahora responde Devecchi

Palavecino le gana las espaldas a los volantes y encara hacia el área; tras un enganche, define con el empeine derecho, sin mucha potencia ni dirección, lo cual permite el despeje de Devecchi. La jugada continuó y Barco, tras barrer el frente de ataque, saca un derechazo combado que sale junto a un poste.

PT ‘28. Salvó Armani

David Martínez deja corto un despeje y Aldosivi consigue que la pelota le llegue al “Tanque” Silva, que define de media vuelta, con un marcador en encima. Armani cubre el primer poste y rechaza la definición del delantero. Fue la más clara del Tiburón hasta aquí.

PT ‘25. ¿Y la amarilla, Echavarría?

El juvenil defensor Santiago Laquidaín sale con la pierna en alto y le termina pegando un planchazo a Barco sobre un pie. El volante queda muy dolorido en el piso. El banco de River reclama tarjeta amarilla, pero Echavarría no advirtió la dureza de la entrada. El tiro libre de Palavecino se va por arriba del travesaño.

Avanza Silva, seguido por Gómez y Martínez Juan Jose Garcia

PT ‘23. Sin situaciones de gol

El partido tiene ritmo, pero no se destraba cuando ambos llegan a las áreas. No se generan situaciones claras de gol. De los tres remates de River, solo uno fue al arco. Aldosivi todavía no probó a Armani.

PT ‘15. ¿Sigue Devecchi?

José Devecchi, uno de los arqueros con mayor porcentaje de atajadas de la Liga Profesional, queda lesionado tras un choque con Palavecino. Dolorido, queda en el piso y es atendido. Calienta el arquero suplente Ingolotti, pero Devecchi continúa.

PT ‘12. No aparecen los espacios

River mueve la pelota, pero no desequilibra con la gambeta de Barco ni por la asociación del resto. Aldosivi, uno de los equipos más vulnerables desde torneos pasados, no pierde el orden.

Palavecino remata ante la barrida de Kociubinski Juan Jose Garcia

PT ‘5. Se anima Aldosivi

El Tiburón equilibra las acciones. Se posiciona en campo rival y llega al área con pelotazos cruzados. La defensa de River responde con rechazos. El partido se hace más de ida y vuelta.

PT ‘2. River, con un 4-1-4-1

River arranca con uno de los planteos que utiliza habitualmente. Con Zuculini delante de la línea de cuatro, con Simón y Barco abiertos, Aliendro y Palavecino por adentro, y Beltrán como única punta. El equipo de Gallardo tiene el dominio y ya llegó con un remate de media distancia de Palavecino que se fue alto.

Condiciones adversas

El partido se va a disputar bajo un cielo cerrado y con una densa bruma. El campo no está en sus mejores condiciones. Se lo ve desparejo y quemado en algunos sectores. Para no dañarlo más, los equipos no lo utilizaron durante el calentamiento previo.

Gallardo hace un cambio

Respecto de la formación que el jueves venció a Gimnasia en el Monumental, Marcelo Gallardo hace un cambio: Esequiel Barco por De la Cruz. Si bien Enzo Pérez se recuperó de un desgarro e integró la delegación, ocupará un lugar en el banco y Bruno Zuculini se mantiene como el volante central. También se le ratificó la confianza a Lucas Beltrán, autor del gol del triunfo ante el Lobo. Los nuevos refuerzos, los delanteros Miguel Borja y Pablo Solari, que tuvieron minutos hace tres días, estarán entre los relevos. Al margen de los convocados quedaron Pochettino y González Pírez.

Aldosivi, confirmado

Después de un mes y medio reaparece Martín Cauteruccio, que estuvo en negociaciones para incorporarse a San Lorenzo. El delantero fue goleador, con 9 tantos, al igual que Mauro Boselli, de la anterior Copa de la Liga.

Bienvenidos al minuto a minuto de Aldosivi - River

Los invitamos al seguimiento en vivo del partido entre Aldosivi y River, en el estadio José María Minella, de Mar del Plata, por la décima fecha de la Liga Profesional. Estaremos reflejando las alternativas del juego, con datos e informaciones complementarias, más los videos y fotos más destacadas.