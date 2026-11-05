Aldosivi vs. River, EN VIVO: el minuto a minuto del partido
En el estadio José María Minella, con visitantes, el equipo de Leonardo Ponzio enfrenta al conjunto marplatense por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura
Final del primer tiempo en Mar del Plata
River y Aldosivi empatan 0-0. El equipo de Leonardo Ponzio fue superior y tuvo las mejores ocasiones, pero se encontró con las atajadas de Lucas Acosta y el travesaño, que evitó un golazo de tiro libre de Thiago Almada.
Almada estrelló un tiro libre en el travesaño
Thiago Almada ejecutó un hermoso tiro libre por encima de la barrera, pero la pelota pegó en el travesaño. La falta había sido sobre Lucas Beltrán, que se muestra frustrado porque las cosas no le salen, aunque no deja de intentar.
Acosta volvió a salvar a Aldosivi
Tras un centro de Thiago Almada, la pelota quedó suelta en el área y Giovanni González remató de zurda al primer palo. Lucas Acosta reaccionó justo y evitó el gol de River.
¡SE LO PERDIÓ GONZÁLEZ! El uruguayo se encontró con la pelota en el área pero Acosta estuvo atento y evitó el gol de River.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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Acosta salvó a Aldosivi ante Beltrán
Lucas Beltrán sacó un potente remate al primer palo, pero Lucas Acosta respondió con una gran atajada y desvió la pelota al córner.
Lautaro Rivero, tocado, y otra amarilla en Aldosivi
Lautaro Rivero acusa una molestia física, pero por ahora continúa en el campo. Santiago Moya recibió una tarjeta amarilla por derribar a Lucas Beltrán sin pelota. River tiene un tiro libre a favor que pega en la barrera.
River insiste, pero no puede abrir el marcador
Un remate desde afuera del área de River terminó en las manos del arquero Lucas Acosta. Bajo un sol radiante en Mar del Plata, el equipo local corre detrás de la pelota y apenas consigue salir de su campo.
River tuvo la primera gran ocasión
Después de una gran jugada colectiva, a puro toque y taco, River llegó al área de Aldosivi. El centro atrás encontró a Tomás Galván, que remató de volea y mandó la pelota por encima del travesaño.
¡ERA UN GOLAZO DEL MILLONARIO! Tras una gran combinación de pases, Galván no pudo definir dentro del área, la tiró por arriba del travesaño y se perdió el primero de River.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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Otra dura infracción sobre Espíndola y segunda amarilla para Aldosivi
Lucas Castro recibió la tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Santiago Espíndola. Los jugadores de River reclamaron una sanción mayor para el mediocampista de Aldosivi.
¿ERA PARA MÁS? Los jugadores de River reclamaron una expulsión al Pata Castro.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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River tiene la pelota, pero le falta profundidad
River domina la posesión y mueve la pelota de un lado a otro, pero no logra encontrar un pase profundo, ni siquiera a través de Thiago Almada, para generar la primera ocasión del partido. Agustín Palavecino fue fuerte abajo, golpeó a Santiago Espíndola y recibió la primera tarjeta amarilla.
EL PIBE ACTIVO EN EL ARRANQUE: Santiago Espíndola ganó la posición y Palavecino lo bajó con una dura plancha para ganarse la amarilla.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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River domina y busca el primero
River es superior a Aldosivi, lo acorrala contra su arco y busca abrir el marcador en Mar del Plata. Mientras tanto, los suspendidos miran en el palco.
¡HACIENDO EL AGUANTE DESDE EL PALCO! Cachete Montiel y el Chino Martínez Quarta presentes en el Minella pese a la suspensión.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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Comenzó el partido en Mar del Plata
Aldosivi y River ya juegan en el estadio José María Minella, por la última fecha del Torneo Clausura.
Santiago Espíndola, la joya de River que debuta como titular
La gran sorpresa en la formación de Leonardo Ponzio es Santiago Espíndola, el volante central de 18 años que tendrá su estreno en la primera división de River. Nacido en Rojas, llegó al club a los 13 años y se destacó en las selecciones juveniles de la Argentina. En septiembre fue una de las figuras del equipo de Diego Placente en los Juegos Suramericanos de Santa Fe: marcó el gol del triunfo por 1-0 ante Perú, a los 44 minutos del segundo tiempo, que permitió acceder a la final.
Lucas Beltrán, entre la bronca por el superclásico y la necesidad de recuperarse
En la previa del partido ante Aldosivi, Lucas Beltrán habló sobre la derrota frente a Boca, en la que fue reemplazado en el comienzo tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta. “Muchísima bronca, pero también muchísimas ganas de revertir la imagen. Eso es lo que, por ahí, los grupos tienen que tomarse para hacerse más fuertes”, expresó el delantero, que también reconoció errores en el rendimiento del equipo: “Creo que por ahí podríamos haber sido un poco más agresivos en algunas situaciones”.
"MUCHA BRONCA, PERO CON MUCHAS GANAS DE REVERTIR LA IMAGEN", dijo Lucas Beltrán sobre el resultado del último SuperClásico ante Boca, en la previa del River - Aldosivi en Mar del Plata por la fecha 16 del #TorneoClausura.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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Los hinchas de River recibieron al equipo con aplausos
Pese a la derrota ante Boca en el superclásico, los hinchas de River que viajaron a Mar del Plata recibieron al equipo con aplausos en el estadio José María Minella.
¡APLAUSOS PARA RIVER! Tras la derrota en el Superclásico, así recibieron los hinchas al Millonario en Mar del Plata.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026
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La formación de Aldosivi
Javier Sanguinetti confirmó el equipo para recibir a River en el Minella, en su último partido en Primera División.
El 11 de Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Brian Cufré; Martín García, Lucas Castro, Alan Sosa, Agustín Palavecino; Nicolás Gaitán (capitán) y Andrés Vombergar.
Así saldremos a la cancha en la fecha 16 ante @RiverPlate pic.twitter.com/yEWcvwa2NZ— Club Atl. Aldosivi (@clubaldosivi) November 5, 2026
Equipo confirmado de River
Leonardo Ponzio confirmó la formación de River, con las bajas por suspensión de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, expulsados en la derrota ante Boca. La novedad en el mediocampo: Santiago Espíndola hace su debut, categoría 2008, en lugar de Lucas Silva.
El 11 de River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi (capitán), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada; Lucas Beltrán y Ángel Correa.
📋 Los 11 de River para enfrentar a Aldosivi en Mar del Plata ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/LOA6vQOcCY— River Plate (@RiverPlate) November 5, 2026
River se juega la localía en los octavos de final
El Grupo B muestra a River en el cuarto puesto, con 23 puntos, los mismos que Belgrano y Barracas Central, aunque con mejor diferencia de gol. La de River es +5, la de Belgrano +3 y la de Barracas Central +2. Un triunfo en Mar del Plata puede dejarlo muy cerca de asegurar terminar cuarto y recibir a su rival de octavos en el Monumental. En cambio, si deja puntos ante Aldosivi, dependerá de otros resultados y podría retroceder varias posiciones.
¿Cómo llegan los equipos?
El equipo de Leonardo Ponzio llega después de perder 1-0 el superclásico ante Boca, en un encuentro marcado por las fuertes críticas al arbitraje de Nicolás Ramírez. Ya clasificado a los octavos de final, ocupa el cuarto puesto de la Zona B, con 23 puntos, y necesita ganar para asegurar esa posición y disputar como local su primer cruce eliminatorio. Si empata o pierde, podría caer hasta el octavo lugar.
Del otro lado estará Aldosivi, dirigido por Javier Sanguinetti, que ya descendió a la Primera Nacional. El conjunto marplatense perdió cuatro de sus últimos cinco encuentros y viene de caer 2-1 ante Racing. Sin embargo, tiene un antecedente favorable ante River: lo derrotó 3-1 en la Copa Argentina durante este semestre.
River con 10.000 hinchas en Mar del Plata
El José María Minella tendrá presencia de simpatizantes visitantes para el cierre de la etapa regular. Se pusieron a disposición 6000 entradas populares, a $100.000 cada una, y 4000 plateas, a $140.000, destinadas al sector norte del estadio. La última visita de River a Aldosivi con público propio en Mar del Plata había sido el 25 de julio de 2022, cuando el conjunto de Núñez se impuso por 3-0.
Bienvenidos a la cobertura de Aldosivi vs. River
Desde las 15, River visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16, última de la etapa regular del Torneo Clausura. Con 10 mil hinchas visitantes. Dirige Bryan Ferreyra y transmite ESPN Premium y TNT Sports. Podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.
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