Aldosivi vs. River, EN VIVO: el minuto a minuto del partido

Javier Sanguinetti confirmó el equipo para recibir a River en el Minella, en su último partido en Primera División.

El 11 de Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Brian Cufré; Martín García, Lucas Castro, Alan Sosa, Agustín Palavecino; Nicolás Gaitán (capitán) y Andrés Vombergar.