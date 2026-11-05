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Aldosivi vs. River, EN VIVO: el minuto a minuto del partido

En el estadio José María Minella, con visitantes, el equipo de Leonardo Ponzio enfrenta al conjunto marplatense por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

Thiago Almada presiona a Joaquín Pombo
Thiago Almada presiona a Joaquín PomboMauro V. Rizzi

Final del primer tiempo en Mar del Plata

River y Aldosivi empatan 0-0. El equipo de Leonardo Ponzio fue superior y tuvo las mejores ocasiones, pero se encontró con las atajadas de Lucas Acosta y el travesaño, que evitó un golazo de tiro libre de Thiago Almada.

Santiago Moya disputa la pelota aérea con Lucas Beltrán
Santiago Moya disputa la pelota aérea con Lucas BeltránMauro V. Rizzi

Almada estrelló un tiro libre en el travesaño

Thiago Almada ejecutó un hermoso tiro libre por encima de la barrera, pero la pelota pegó en el travesaño. La falta había sido sobre Lucas Beltrán, que se muestra frustrado porque las cosas no le salen, aunque no deja de intentar.

Los hinchas de River en el Minella
Los hinchas de River en el MinellaMauro V. Rizzi

Acosta volvió a salvar a Aldosivi

Tras un centro de Thiago Almada, la pelota quedó suelta en el área y Giovanni González remató de zurda al primer palo. Lucas Acosta reaccionó justo y evitó el gol de River.

Acosta salvó a Aldosivi ante Beltrán

Lucas Beltrán sacó un potente remate al primer palo, pero Lucas Acosta respondió con una gran atajada y desvió la pelota al córner.

Los hinchas del Calamar alientan al equipo en su despedida en primera división
Los hinchas del Calamar alientan al equipo en su despedida en primera divisiónMauro V. Rizzi

Lautaro Rivero, tocado, y otra amarilla en Aldosivi

Lautaro Rivero acusa una molestia física, pero por ahora continúa en el campo. Santiago Moya recibió una tarjeta amarilla por derribar a Lucas Beltrán sin pelota. River tiene un tiro libre a favor que pega en la barrera.

Tomás Galván controla con el pecho la pelota
Tomás Galván controla con el pecho la pelotaMauro V. Rizzi

River insiste, pero no puede abrir el marcador

Un remate desde afuera del área de River terminó en las manos del arquero Lucas Acosta. Bajo un sol radiante en Mar del Plata, el equipo local corre detrás de la pelota y apenas consigue salir de su campo.

Lucas Acosta despeja ante la presión de Lucas Beltrán
Lucas Acosta despeja ante la presión de Lucas BeltránMauro V. Rizzi

River tuvo la primera gran ocasión

Después de una gran jugada colectiva, a puro toque y taco, River llegó al área de Aldosivi. El centro atrás encontró a Tomás Galván, que remató de volea y mandó la pelota por encima del travesaño.

Otra dura infracción sobre Espíndola y segunda amarilla para Aldosivi

Lucas Castro recibió la tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Santiago Espíndola. Los jugadores de River reclamaron una sanción mayor para el mediocampista de Aldosivi.

River tiene la pelota, pero le falta profundidad

River domina la posesión y mueve la pelota de un lado a otro, pero no logra encontrar un pase profundo, ni siquiera a través de Thiago Almada, para generar la primera ocasión del partido. Agustín Palavecino fue fuerte abajo, golpeó a Santiago Espíndola y recibió la primera tarjeta amarilla.

River domina y busca el primero

River es superior a Aldosivi, lo acorrala contra su arco y busca abrir el marcador en Mar del Plata. Mientras tanto, los suspendidos miran en el palco.

Comenzó el partido en Mar del Plata

Aldosivi y River ya juegan en el estadio José María Minella, por la última fecha del Torneo Clausura.

Así salió River ante una marea de humo verde en el Minella
Así salió River ante una marea de humo verde en el MinellaCaptura

Santiago Espíndola, la joya de River que debuta como titular

La gran sorpresa en la formación de Leonardo Ponzio es Santiago Espíndola, el volante central de 18 años que tendrá su estreno en la primera división de River. Nacido en Rojas, llegó al club a los 13 años y se destacó en las selecciones juveniles de la Argentina. En septiembre fue una de las figuras del equipo de Diego Placente en los Juegos Suramericanos de Santa Fe: marcó el gol del triunfo por 1-0 ante Perú, a los 44 minutos del segundo tiempo, que permitió acceder a la final.

Santiago Espíndola fue una de las figuras de la selección argentina en los Juegos Suramericanos de Santa Fe
Santiago Espíndola fue una de las figuras de la selección argentina en los Juegos Suramericanos de Santa FeJuegos Suramericanos Santa Fe 2026

Lucas Beltrán, entre la bronca por el superclásico y la necesidad de recuperarse

En la previa del partido ante Aldosivi, Lucas Beltrán habló sobre la derrota frente a Boca, en la que fue reemplazado en el comienzo tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta. “Muchísima bronca, pero también muchísimas ganas de revertir la imagen. Eso es lo que, por ahí, los grupos tienen que tomarse para hacerse más fuertes”, expresó el delantero, que también reconoció errores en el rendimiento del equipo: “Creo que por ahí podríamos haber sido un poco más agresivos en algunas situaciones”.

Los hinchas de River recibieron al equipo con aplausos

Pese a la derrota ante Boca en el superclásico, los hinchas de River que viajaron a Mar del Plata recibieron al equipo con aplausos en el estadio José María Minella.

La formación de Aldosivi

Javier Sanguinetti confirmó el equipo para recibir a River en el Minella, en su último partido en Primera División.

El 11 de Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Brian Cufré; Martín García, Lucas Castro, Alan Sosa, Agustín Palavecino; Nicolás Gaitán (capitán) y Andrés Vombergar.

Equipo confirmado de River

Leonardo Ponzio confirmó la formación de River, con las bajas por suspensión de Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, expulsados en la derrota ante Boca. La novedad en el mediocampo: Santiago Espíndola hace su debut, categoría 2008, en lugar de Lucas Silva.

El 11 de River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi (capitán), Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tomás Galván, Tobías Andrada; Thiago Almada; Lucas Beltrán y Ángel Correa.

River se juega la localía en los octavos de final

El Grupo B muestra a River en el cuarto puesto, con 23 puntos, los mismos que Belgrano y Barracas Central, aunque con mejor diferencia de gol. La de River es +5, la de Belgrano +3 y la de Barracas Central +2. Un triunfo en Mar del Plata puede dejarlo muy cerca de asegurar terminar cuarto y recibir a su rival de octavos en el Monumental. En cambio, si deja puntos ante Aldosivi, dependerá de otros resultados y podría retroceder varias posiciones.

¿Cómo llegan los equipos?

El equipo de Leonardo Ponzio llega después de perder 1-0 el superclásico ante Boca, en un encuentro marcado por las fuertes críticas al arbitraje de Nicolás Ramírez. Ya clasificado a los octavos de final, ocupa el cuarto puesto de la Zona B, con 23 puntos, y necesita ganar para asegurar esa posición y disputar como local su primer cruce eliminatorio. Si empata o pierde, podría caer hasta el octavo lugar.

Del otro lado estará Aldosivi, dirigido por Javier Sanguinetti, que ya descendió a la Primera Nacional. El conjunto marplatense perdió cuatro de sus últimos cinco encuentros y viene de caer 2-1 ante Racing. Sin embargo, tiene un antecedente favorable ante River: lo derrotó 3-1 en la Copa Argentina durante este semestre.

Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel reclaman al árbitro del partido, Nicolás Ramírez, durante el superclásico ante Boca en la Bombonera
Nicolás Otamendi y Gonzalo Montiel reclaman al árbitro del partido, Nicolás Ramírez, durante el superclásico ante Boca en la BomboneraManuel Cortina

River con 10.000 hinchas en Mar del Plata

El José María Minella tendrá presencia de simpatizantes visitantes para el cierre de la etapa regular. Se pusieron a disposición 6000 entradas populares, a $100.000 cada una, y 4000 plateas, a $140.000, destinadas al sector norte del estadio. La última visita de River a Aldosivi con público propio en Mar del Plata había sido el 25 de julio de 2022, cuando el conjunto de Núñez se impuso por 3-0.

Bienvenidos a la cobertura de Aldosivi vs. River

Desde las 15, River visitará a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16, última de la etapa regular del Torneo Clausura. Con 10 mil hinchas visitantes. Dirige Bryan Ferreyra y transmite ESPN Premium y TNT Sports. Podrán seguir el minuto a minuto por LA NACION.

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