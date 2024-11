Alejandro Ganacho: su evolución en la selección argentina y su vida desde juvenil hasta llegar a la primera del Manchester United

Si está en buena forma, Alejandro Garnacho es una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni para la selección argentina. Así ocurrirá para la próxima doble fecha de Eliminatorias, ante Paraguay (jueves 14 de noviembre) y Perú (martes 19 de noviembre): su apellido es parte del plantel de 28 jugadores. En una charla a corazón abierto con el sitio oficial de Manchester United, el delantero de 20 años contó sobre su evolución en el mundo celeste y blanco de la AFA y cómo fue creciendo en la entidad de los Red Devils, donde es habitual titular.

Respecto de sus primeras apariciones en el conjunto nacional, cuando se lo quería “blindar” para Argentina, el jugador nacido en Madrid admitió: “Las primeras veces me costaba un poco más. Siempre que sos nuevo te cuesta adaptarte, pero la verdad es que la gente de Argentina me ha tratado bien desde un principio y ahora estoy muy cómodo. Poco a poco intentando sumar más minutos y ayudar. Estoy ansioso por seguir tratando de ganar cosas con la Selección”, aseguró.

Pero también, es consciente de los desafíos que se aproximan, para un representativo nacional que no para de cosechar títulos importantes desde 2021: “Es una gran presión porque es una selección muy grande. Viene de ganar la Copa América dos veces y el Mundial. Aunque me olvido de la presión cuando estoy en el campo: cuando estoy en el campo intento hacer lo que sé. Y ya está, así soy yo”.

Ampliando el espectro de su carrera, con sus altibajos, Garnacho habló de su ADN como futbolista: “Siempre me ha gustado ser un jugador diferente y atrevido. Intentarlo. Y si la pierdo volver a intentar, nunca rendirme. Me gusta ser ese tipo de futbolista y en el futuro poder mejorar y llevar a más mi potencial”. Y enfatizó: “Desde pequeño fui una persona así. Para todo, no solo para el fútbol. Nunca le tuve miedo a nada ni me he puesto nervioso. Puedo jugar mal, puedo jugar mejor, pero nunca me puse nervioso. Y eso es un punto a favor a la hora de rendir”.

En cuanto a sus intentos por hacer bien las cosas dentro del terreno de juego, comentó: “Intento hacer lo mejor para el equipo: algunas veces gambetear, otras veces tirar centros, depende de la jugada. Hasta terminar el partido y saber que he hecho todo lo posible. Siempre he sido un jugador entretenido. Es verdad que mi juego no pasa tanto por las habilidades, sino que es más directo. La idea es llegar lo más rápido posible al arco de enfrente”.

Manchester United lo formó y lo crio como futbolista. En la entrevista con el sitio oficial del gran equipo inglés, recordó: “Siempre he sido el que se destacaba en el equipo y metía goles, y tuve la suerte de fichar con el Manchester United. Hubo un momento, antes de sumarme al primer equipo, en el que me dieron la oportunidad de ir a entrenarme con ellos. Después de jugar, yo pensé que ya estaba listo. Y bueno… cuando empecé a pensar en eso tardé mucho en estar en el plantel principal. Ahora estoy agradecido por la oportunidad”.

Seguramente, la Premier League es la liga más apasionante y prestigiosa del mundo: “A mí me gusta cuando jugamos en casa, todo lo que me hace sentir la hinchada. Cuando jugábamos con la Sub 18 en nuestro estadio era increíble. La única vez que me puse un poco nervioso al salir al campo fue en la FA Youth Cup, porque la cancha estaba llena y era la primera vez que me pasaba. Pero después, en adelante, nunca sentí la presión. Esas experiencias ayudan a mejorar y saber que estás en un club como éste. Es un privilegio y es increíble. Ahora estoy agradecido de jugar todos los fines de semana”.

En la elite superprofesional del fútbol, Garnacho reforzó la idea de que está lejos de sentir un pánico escénico, semana tras semana: “Se puede tener un partido mejor o peor, tanto individual como en equipo, pero la verdad es que a mí me han gustado esos escenarios, los partidos grandes. Como las finales en Wembley, sean partidos en casa o fuera. Los partidos que me gusta jugar de verdad son contra clubes grandes. Estoy siempre preparado y quiero hacer lo mejor posible”, reflexionó. Y en el repaso de su corta carrera, rememoró: “Haber ganado la FA Cup fue uno de los momentos más importantes. Haber conseguido el título y convertido un gol fue increíble, un sentimiento inexplicable. Me motiva jugar las finales. Espero que mi campaña sea bastante larga, y sobre todo en Manchester United”.

Su gran ídolo siempre fue Cristiano Ronaldo, a quien copió en sus festejos. Pero ahora vive de cerca la convivencia con Lionel Messi, el alter ego del portugués en aquellas apasionantes temporadas de la La Liga que enfrentaban en atractivos choques a Real Madrid y Barcelona. “He jugado con bastantes buenos futbolistas: el mejor consejo que me dieron es entrenar bien todos los días como si fuera un partido, porque después rendís como te entrenaste. Y eso es verdad: después se ven los resultados”.

Y por último, se refirió a los pergaminos del club rojo: “Sé que a los fanáticos del United les encantan los extremos como George Best, Steve Coppell y Ryan Giggs, pero por el momento sé que no formo parte de ese círculo porque son leyendas que han hecho muchas cosas en su carrera, pero sí tengo la oportunidad de intentar hacer algo parecido a ellos. Quiero ser una leyenda en este club. Semana a semana intento mejorar y ser alguien importante aquí”.

