Alejandro Garnacho: dónde lo utilizaría Lionel Scaloni en el nuevo ciclo de la selección argentina

Alejandro Garnacho es la cara principal de la renovación en la selección argentina, el jugador de 18 años con mayor renombre de los “Europibes” que están en el radar de Lionel Scaloni para la selección mayor y que ya estuvieron dando sus primeros pasos con la Sub 20. La Argentina viene de ser campeón del Mundo en Qatar 2022 y el entrenador (por lógica) no planea hacer muchas modificaciones en el corto plazo, pero eso no quita que esté haciendo proyecciones para más adelante, que no haga pruebas. Una cosa es darle continuidad a los nombres y los esquemas que sabe Scaloni que le dieron resultados, otra es generar ensayos para futuras necesidades, con la mira en la Copa América de Estados Unidos 2024 .

La selección jugará el 15 y el 19 de este mes los dos partidos amistosos ante Australia e Indonesia, en la fecha FIFA. El primer compromiso, ante los australianos, será este jueves a las 9 de nuestro país, en el estadio de Los Trabajadores de Pekín. Ahí no sería titular Garnacho, pero se especula con que sumaría algunos minutos.

Nahuel Molina, Alejandro Garnacho, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Thiago Almada, en la práctica de la selección en Pekín

Antes de partir hacia el continente asiático, Lionel Scaloni había hablado sobre la gira y los próximos pasos de la selección, tocó varios temas, entre los que se destacó su visión sobre Garnacho: “En principio, que venga y se acople al grupo. Luego analizaremos si jugará de entrada, si tendrá minutos... pero es ilusionante. Es ilusionante como otros chicos jóvenes que tenemos. La idea es hacerlo jugar, que disfrute de minutos y ver cómo se asocia con sus compañeros”, comentó sobre el plan para estos dos encuentros.

“Con Scaloni no hablé antes de venir acá. Estuve hablando con Roberto Ayala bastante. Para que supiera antes de la lista que iba a estar. El entrenador me preguntó si estaba nervioso y yo le dije que no me pongo nervioso cuando juego y me dijo que iba a tratar de darme la posibilidad de jugar”, contó Garnacho este lunes en una entrevista con TyC Sports, con la ropa de la selección y mostrando ilusión luego de lo que fue su frustrada participación en el Mundial Sub 20 ya que Manchester United no lo cedió.

Alejandro Garnacho vuela; jugando para Manchester United ante Southampton Adam Vaughan - EPA

“La gente ya me vio jugar y mi primera posición es extremo izquierdo. Pero la verdad que puedo jugar también por la derecha o por dónde me necesiten. En la selección voy a jugar donde el técnico me pida. Por lo que veo por redes sociales mucha gente me aprecia. Entiendo que debe ser la determinación de jugar por Argentina. Voy a devolverles ese amor en el campo. Quiero hacer mi historia en la selección”, explicó Garnacho, que siempre manifestó sus ganas de ponerse la camiseta de la selección y que mostró admiración por Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Erik ten Hag, DT de Manchester United, suele utilizar a Garnacho como extremo izquierdo en el esquema 4-2-3-1 que aplica en la Premier League. De esta forma, como sucede con los habilidosos diestros que arrancan en la izquierda y luego pueden hacer la diagonal hacia el centro, les gusta terminar las jugadas con un remate directo o buscan asistir a los centrodelanteros u otro mediocampista con un pase filtrado. No suele ser titular, pero cuando ingresar es por necesidad ofensiva, quizás como tercer delantero. Es egoísta varias veces porque le gusta el gol. Y vuelve poco. No quiere decir que no marque, pero le cuesta el retroceso. Su principal virtud, además de la técnica individual, es la velocidad.

Velocidad, explosión y golazo

Garnacho y un golazo con Manchester United

En la última fecha de la Premier League, Garnacho fue titular en esa posición y tuvo como principal referencia ofensiva a Marcus Rashford. “Está demostrando, como cuando anotó contra Fulham, la asistencia contra el Manchester City y ahora este segundo gol. Tiene un gran potencial y es valiente”, dijo Ten Hag el 13 de mayo pasado, tras el regreso de Garnacho luego de la lesión en el tobillo y luego de convertirle un gol a Wolverhampton. Por otro lado, agregó: “Ojalá pueda progresar tan rápido que pueda competir por un puesto de titular, porque ese es su próximo objetivo”.

Scaloni puede jugar 4-3-3 (que en defensa se transforma en un 4-1-4-1), también 4-4-2 y hasta utilizar una línea de 3 defensiva, como recurrió estratégicamente por momentos en el último Mundial. Pero en todos los casos un futbolista como Garnacho puede tener lugar como delantero. En la final ante Francia Scaloni sorprendió (positivamente) con el planteo y ubicó allí a Angel Di María, a quien solía ubicarlo por la derecha para que le saque rédito a su perfil zurdo para finalizar o asistir, como en el histórico gol que le hizo a Brasil en la final de la Copa América 2021 tras recibir un lanzamiento largo de De Paul. La finalidad de que Di María arranque por la izquierda ante Francia fue para atacar la espalda del lateral derecho Jules Koundé.

Alejandro Garnacho jugando para Manchester United ante Barcelona en Old Trafford, en febrero de 2023 Dave Thompson - AP

¿Con quiénes podría competir Garnacho? Dependiendo de las características que pretenda utilizar Scaloni, con Nicolás González, Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister si el DT se la juega por un futbolista ofensivo pero que tiene más características de mediocampista. Si se trata de un ofensivo con más desequilibrio individual con gambetas, más tirando a un delantero, podrían ocupar esa posición Thiago Almada y el hasta el propio Julián Álvarez si pretende armar un esquema donde convivan el delantero de Manchester City y Lautaro Martínez. Quien solía jugar allí pero ya quedó relegado es Alejandro Papu Gómez . También depende del esquema, ya que (por dar un ejemplo) Scaloni ha jugado con el sistema 4-4-2 con una línea de volantes compuesta por Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso (como en la final de la Copa América 2021 ante Brasil); o De Paul, Paredes, Enzo Fernández y Mac Allister, como en la semifinal ante Croacia (3-0), por detrás de los delanteros Lionel Messi y Álvarez.

En esa posición y de los actuales convocados, Garnacho también podría competir con Lucas Ocampos (el reciente campeón de la Europa League fue uno de los primeros convocados por Scaloni aunque luego perdió terreno y se quedó sin cita mundialista). Habrá que ver si, eventualmente, Scaloni se lo imagina a Garnacho como volante externo (por derecha o por izquierda) en un 4-4-2.

La velocidad de Garnacho

Alejandro Garnacho gambeteó a tres rivales de Barcelona y Busquets tuvo que taclearlo para frenarlo

¿Cuáles son los puntos débiles de Garnacho según Ten Hag? “A veces le falta en la transición defensiva y la presión. Tiene que dar un paso adelante, cuándo entrar en acción, son decisiones. Cuándo entrar en el uno contra uno, en los duelos individuales, cuándo ponerse atrás, cuándo patear al arco, cuándo dar el pase extra o cuándo dar la asistencia en lugar de ir por el propio gol. Las decisiones hacen que un buen jugador sea uno top”, dice su entrenador en la Premier League.

Seguramente, al principio, Scaloni le va a exigir tanto esfuerzo ofensivo como defensivo. Como todo juvenil, hasta que se gane el respeto del vestuario. A él le gusta más jugar suelto, sin tantas responsabilidades defensivas, pero en la selección será una materia que tendrá que rendir. Nadie lo apura y, de nuevo, ingresa en un contexto más que favorable porque la selección de Scaloni siempre respaldó a las individualidades con un gran trabajo táctico colectivo.

Garnacho pide piste sin que eso implique una demanda de titularidad inmediata. El contexto es favorable para la selección y Scaloni está en una posición privilegiada. No sólo porque viene de ser campeón del Mundo y alcanzó un respaldo de elogios casi por unanimidad, sino que también ahora podría probar alternativas para el futuro sin necesidad de alterar demasiado el presente.