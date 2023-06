Alejandro Garnacho, el “operativo blindaje”, el encanto por Lionel Messi y el fanatismo que lo seduce

escuchar

La selección argentina está inmersa en una locura total. Miles y miles de fanáticos chinos se desesperan por poder ver a los campeones del mundo, pero mucho más por tener, al menos, una imagen de Lionel Messi. La revolución argentina es absoluta y todos los protagonistas lo saben. Pero más allá del ruido, el cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni sigue su plan, nada lo desenfoca. Esta gira por Asia, más allá de los compromisos asumidos, les permite seguir moviendo fichas para tener todo ordenado para el próximo objetivo: la Copa América de los Estados Unidos de 2024. En ese contexto, el caso Alejandro Garnacho aparece como un punto central, ya que Scaloni sabe de los riesgos que traería no darle minutos en la selección mayor y por eso inició el “operativo blindaje ” para el delantero de 18 años.

No son días fáciles en Pekín, porque el desborde de los fanáticos obligó al entrenador argentino a reprogramar actividades. Por ejemplo, en el hotel Four Season, el búnker de la selección en China, se determinó bloquear el piso 20, donde los futbolistas tienen todo a disposición: comidas, videos y charlas técnicas. La salida al estadio Olímpico es por un ascensor asignado hasta el estacionamiento y así se evitan problemas por la cantidad de chinos que esperan a Messi y se cruzan delante de los vehículos sin medir el peligro. Y Garnacho, la joya de Manchester United que acaba de renovar su contrato hasta junio de 2028, también disfruta de toda esta convulsión, porque ser parte del plantel campeón del mundo lo seduce de una manera especial.

Garnacho y su identificación con Argentina, en sus historias de Instagram

El staff técnico argentino sigue desde hace varios años la evolución del chico que nació en Madrid. Patricia Ferreyra Fernández, su mamá, es la raíz argentina que une a Alejandro Garnacho con el seleccionado que conduce Lionel Scaloni y está en carpeta desde que apareció en las divisiones menores de Atlético Madrid. Pero también en la de España, por eso es que esta gira es determinante para la selección argentina: hay que asegurarse al delantero que mira a Messi y se le iluminan las ojos.

“ Con Messi no hablé mucho, lo veo ahora acá... Me parece como que no es real ”, le dijo Garnacho a TyC Sports. No se trata sólo de tener a Garnacho junto a Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, con la intención de curtir a un chico de apenas de 18 años. La idea del cuerpo técnico es que pueda sumar minutos y demostrar su talento en alguno de los dos choques preparatorios de esta ventana internacional, el jueves próximo se medirá con Australia y el lunes 19, ante Indonesia, en Jakarta.

Scaloni sabe que para evitar que España haga alguna jugada para tentar a Garnacho deberá darle minutos en tres partidos organizados por FIFA o entidades continentales . Es decir que la gira por Asia sólo podría servir para empezar a blindarlo pero no para terminar de asegurar al delantero. Entonces, la estrategia de técnico podría incluir el partido de eliminatorias, ante Ecuador, en septiembre.

Más allá de estas cuestiones técnicas, el trabajo que realizaron todos parece ya haber dado sus frutos, porque las comunicaciones de Roberto Ayala, ayudante de campo de Scaloni, más el acompañamiento de Lisandro Martínez, en Manchester United, resolvieron el interrogante: “Fui convocado en marzo, pero lamentablemente tuve que esperar por una lesión. Estoy acá ahora y la verdad que me siento muy contento. Toda la familia de mi mamá es de Argentina y la familia de mi papá de España, pero desde pequeño estoy animando en los mundiales, con las camisetas celestes y blancas. Siempre, argentino. Yo no dudé nada, me siento argentino, porque soy argentino. Toda mi familia me apoyó en esta determinación. No me hace falta jugar tres partidos. Esta gira no importa , ya sé que quiero estar con Argentina y ya se dará el momento de jugar”, dijo Garnacho con un clarísimo acento español.

Pero el deseo de Garnacho, que es lo principal, debe ajustarse también a los cambios reglamentarios que FIFA implementó en 2020 por los cuales se impide que jugadores con doble nacionalidad queden ligados para siempre a uno de esos países por jugar un solo partido. Garnacho ya formó parte de las selecciones juveniles de España y, por ahora, todavía puede ser convocado por la Roja, por eso estos amistosos son clave para empezar a blindarlo. Además, el nuevo reglamento también indica que con estar presente en al menos un compromiso deberá esperar tres años para ser convocado por el otro seleccionado.

Si bien no está confirmado, Garnacho no sería titular ante Australia, aunque no se descarta que pueda tener algunos minutos para comenzar con la estrategia de asegurarse al delantero. Lo más probable es que juegue desde el arranque ante Indonesia, de la misma manera que podrían estar también en el equipo titular Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Facundo Medina (Lens) y Facundo Buonanotte (Brighton).

No es la primera vez que Scaloni buscó asegurar a Garnacho: el delantero había sido citado para la doble fecha en la que se celebró la Copa del Mundo con partidos en el Monumental y en Santiago del Estero , pero se lesionó el tobillo derecho en un partido con Manchester United y quedó desafectado. La idea era darle rodaje en los amistosos ante Panamá y Curazao, pero no fue posible.

“Soy uno más. Quiero estar acá, mis compañeros me apoyan, me animan. Yo estoy acá porque quiero ser parte de este grupo, porque el técnico confía en mí. La verdad que quiero ser uno más, pensar en todo lo que hay por delante, la Copa América, las eliminatorias, el próximo Mundial ”, contó un Garnacho al que se le nota, que más allá de su fuerte personalidad, sus 18 años le juegan un papel importante a la hora de mostrar su asombro por todo lo que genera la selección argentina.

También se lo siguió de cerca, pero estaba con los tiempos justos de recuperación, por eso no fue parte de la selección Sub 20 de Javier Mascherano. Si bien el propio jugador había intercedido con su entrenador para que el club acepte la convocatoria, Manchester no le permitió viajar y su debut con la selección argentina volvió a quedar demorado. “El Mundial Sub 20 me lo perdí, porque la competición seguía en Manchester. Hablé con el entrenador [Erik ten Hag], le pedí por favor que me dejen ser parte, pero me explicó que me necesitaba . Así que lo seguí por la TV”, contó el delantero.

No suele hablar demasiado. Por eso, en esta gira buscó dejar en claro que su identificación con la selección argentina es total. Cuando le consultaron por cómo vivió la consagración en Qatar 2022, dijo: “Fue una locura. Tanto Argentina como Leo se lo merecían, hicieron un muy buen Mundial. Me tocó verlo en Manchester, porque los que no fuimos al Mundial volvimos a entrenarnos. Lo vi con mi mamá, mi abuelo, mi hermano y por suerte terminó como esperábamos ”.

Garnacho volvió a jugar a mediados de mayo, en un partido entre Manchester United y Wolverhampton por Premier League y en apenas 15 minutos mostró su talento con un golazo. Después volvió a tener minutos en la derrota contra Manchester City por la final de la FA Cup. “ La gente ya me vio jugar y mi primera posición es extremo izquierdo. Pero la verdad que puedo jugar también por la derecha o por dónde me necesiten . En la selección voy a jugar donde el técnico me pida. Por lo que veo por redes sociales mucha gente me aprecia. Entiendo que debe ser la determinación de jugar por Argentina. Voy a devolverles ese amor en el campo. Quiero hacer mi historia en la selección”.

LA NACION