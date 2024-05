Martín Demichelis en su partido 20 en lo que va de 2024: ¿el DT de River no pudo o no quiso repetir el equipo?

Escuchar

River jugará este martes ante Nacional de Montevideo su vigésimo primer partido del año. Y el entrenador Martín Demichelis todavía no sabe si puede repetir el equipo que le ganó 2-1 a Libertad en Asunción hace doce días: Andrés Herrera tiene una fatiga muscular en el cuádriceps derecho y está en duda para el lateral derecho. Pese a eso, para el DT se trata de una constante a lo largo del año, ya que en los 20 encuentros pasados no pudo o no quiso disponer una misma formación consecutiva de un juego a otro . De aquel equipo campeón hace un año que salía de memoria a este momento de inestabilidad y cambios constantes que ponen siempre bajo un extremo análisis las decisiones del DT.

Demichelis dispuso siempre al menos un cambio en el equipo y estuvo 14 encuentros en fila (del 5-0 a Vélez el 4/2 al 2-0 a Nacional el 11/4) realizando entre dos y seis variantes entre decisiones tácticas, niveles irregulares, convocatorias a la selección y lesiones. Y aunque en los últimos cuatro partidos decidió sostener una misma base que le permite pensar en una consolidación, siempre debió retocar: de Nacional a Instituto salió Miguel Borja por lesión y entró Facundo Colidio; de Instituto a Boca volvió Borja en lugar de Pablo Solari; y de Boca a Libertad, tras la eliminación en cuartos de final de la Copa de la Liga, respetó a nueve titulares y solo cambió a Solari por Colidio y a Esequiel Barco por Nacho Fernández.

Copa Libertadores. River Plate vs Nacional Manuel Cortina

¿Buscar un equipo de memoria o rotar según el contexto? Esa es la pregunta que hoy todavía no tiene una respuesta clara en el mundo millonario. De enero a abril, River ha jugado 4-1-3-2, 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-1-2, 4-3-2-1 y 4-3-3, seis esquemas versátiles por la capacidad de adaptación y movilidad que tienen los futbolistas ofensivos del equipo. Los últimos partidos han sido con un claro 4-3-1-2 que empieza a surgir como planteo inicial con una estructura que toma fuerza para volverse la titular.

Con Franco Armani (el único que fue titular los 20 partidos) sin discusión en el arco y Leandro González Pirez (17) y Paulo Díaz (18) hoy asentados como defensores centrales titulares, los laterales siguen siendo una cuenta pendiente en este 2024: más allá de que Andrés Herrera (15 como titular) y Enzo Díaz (16) han sido los más elegidos, River ha tenido un claro déficit defensivo y ofensivo en dos puestos centrales para el juego que propone. Pese a eso, ni Sebastián Boselli (6) ni Agustín Sant’Anna (1) ni Milton Casco (3) han podido pelear a tope por el puesto.

River derrotó a Nacional en el Monumental

En tanto, en el mediocampo hoy aparece Rodrigo Villagra (9) como el volante central después de que Demichelis haya alternado con Nicolás Fonseca (9) y Matías Kranevitter (1), competidores directos. Más adelante, tanto Rodrigo Aliendro (17) como Nacho Fernández (16) se reparten hoy el rol de volante mixto para entrar en el triángulo del eje del campo de juego, pero también aparecen Esequiel Barco (12), Franco Mastantuono (3), Santiago Simón (3) y Agustín Palavecino (1), más Manuel Lanzini, sin titularidades en 2024.

En ataque, las gambetas y el desequilibrio de Claudio Echeverri (9) lo han transformado como el enganche del equipo, priorizando su posición y su momento por encima del esquema con tres delanteros que Demichelis a probado sin mucho rédito. Justamente dentro de los atacantes hoy el único que parece tener garantizada la titularidad es Miguel Ángel Borja, con 14 goles en 18 encuentros (17 de titular). El goleador colombiano ha sido la pieza más segura y consistente de un equipo que no pudo afianzar a otro delantero a su lado: Facundo Colidio fue titular en 13 oportunidades y Pablo Solari lo hizo en 10.

Andrés Herrera, uno de los laterales de River, un sector de la cancha en el que Demichelis todavía no encuentra un futbolista que ofrezca firmeza NORBERTO DUARTE - AFP

De la dolorosa derrota ante Boca a la ajustada victoria frente a Libertad se vio una mejoría futbolística y anímica. Un equipo mejor plantado, que pudo ser superior a su rival, que sostuvo su puntaje ideal en el Grupo H y que sufrió más de la cuenta por no poder concretar las situaciones que generó en Paraguay.

Pero ahora, ante Nacional, volverá a afrontar un desafío conocido en el semestre: Demichelis sabe que River ya necesita más que un triunfo. Los positivos números son frías estadísticas para un equipo que debe recuperar su poder de fuego y su seguridad para ser convincente. Y la sensación es que en cada juego tiene una lupa encima que deberá empezar a sortear para volver a conectar con el hincha.