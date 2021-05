Alejandro Moralez: quién es el defensor colombiano al que todo River le agradece y siente como un “héroe”

Un héroe accidental. Una identificación casual. Las bromas, los recuerdos, el alivio y un responsable: Alejandro Moralez. Sí, el colombiano de 20 años, que juega en Independiente Santa Fe, es el centro de los agradecimientos de los hinchas de River por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Este chico surgido de las divisiones menores del club de Bogotá, salvó dos pelotas sobre la línea en el empate ante Junior que le permitió al conjunto de Marcelo Gallardo quedarse con el segundo lugar del Grupo D y empezar a creer que quizá la historia de 2015 se pueda volver a repetir...

Los hinchas de River explotaron de felicidad cuando finalizó el partido entre los dos equipos colombianos. Y en especial se dirigieron al Instagram de Moralez para agradecerle por las dos acciones en las que intervino y evitó el gol de Junior que hubiera dejado en el camino al millonario. “Sos el nuevo ídolo de River”, “Gracias por tanto”, “Te queremos en River” o “Aguante Sante Fe y River”, son algunos de los mensajes que le dejaron los hinchas de la entidad de Núñez al joven.

Este muchacho, que es zaguero central, mide 1,90, apenas tiene 9 partidos en la máxima categoría de Independiente. Y casualmente el responsable de darle la chance de convertirse en profesional se la dio un argentino: Patricio Camps. El DT apenas estuvo sólo cinco partidos en el club colombiano, que producto de los malos resultados (un empate y cuatro derrotas) tomó la determinación de sacarlo del cargo.

Alejandro Moralez de Independiente de Santa Fe saca de cabeza el remate de Larry Vázquez captura de pantalla

“Es importante darles la oportunidad a lo jóvenes. Esto es lo que le queda al club. A diario trabajamos por esto y por estar en el plantel profesional. Es un torneo difícil y una competencia fuerte. Se me dio la oportunidad de jugar y me he preparado para esto. Siempre he trabajado para esto”, dijo Moralez tras el juego con Junior, en el que fue premiado como el mejor jugador del partido.

Moralez fue el centro de varios titulares de medios de la Argentina que lo pusieron en el lugar de “héroe” de River y que lo compararon con Enrique Esqueda, el futbolista de Tigres de México que tuvo incidencia en la clasificación millonaria a octavos en 2015. En Colombia, el diario “El Tiempo” asegura que Moralez es el responsable de un “milagro” por haber evitado dos goles de Junior.

En River se remontaron automáticamente a la Copa de 2015, que fue la primera que consiguió Gallardo como DT. En aquella competencia estuvo a punto de quedarse afuera en la etapa de grupos y también recibió un empujón desde otro partido para poder seguir.

En aquel momento fue Tigres de México con Esqueda como principal protagonista, ya que marcó 3 de la victoria por 5-4 sobre Juan Aurich en la última fecha. El conjunto millonario había empatado cuatro partidos y perdido uno y con un triunfo 3-0 ante San José de Oruro, se metió en los octavos de final gracias al triunfo de Tigres.

Moralez, el chico de las estampitas para River, le sacó con el taco el gol a Miguel Borja y después con la cabeza a Larry Vázquez. El defensor central héroe por accidente al que todos los millonarios le agradecen.

