Fórmula 1. El equipo perfecto también puede fallar: Mercedes vivió una pequeña crisis en Mónaco

La tarea de Mercedes roza desde 2014 la perfección: siete coronas consecutivas de Constructores y siete veces campeón con sus pilotos. El Gran Premio de Mónaco, sin embargo, provocó un tembladeral en la estructura que dirige Toto Wolff: desde la tuerca atascada en el neumático delantero derecho de Valtteri Bottas, que determinó el abandono del finlandés en la vuelta 29, a la pesadumbre por la caótica estrategia que los ingenieros plantearon para Lewis Hamilton, un desastre que se evidenció en el intercambio que se produjo en las comunicaciones de radio entre el británico y el equipo. Las glamorosas calles del principado le devolvieron la peor imagen a la escudería de Brackley: Max Verstappen es el nuevo líder entre los pilotos y Red Bull Racing comanda entre los Constructores.

El paso de las horas alimentó el caos que le tocó vivir a Mercedes, que se marchó de los boxes de Mónaco sin resolver lo que sucedió con el neumático de Bottas. Los mecánicos no lograron quitarlo, por lo que embalaron y ahora intentarán descubrir la respuesta en la fábrica de Brackley. No solo los operarios de las Flechas de Plata fueron incapaces de acertar con el diagnóstico, la ayuda que brindó Ferrari tampoco alcanzó. Miembros de la Scuderia fueron a socorrer a sus compañeros, una vez terminada la carrera, pero la voluntad no fue suficiente para darle un corte definitivo a una situación tormentosa. “La rueda sigue en el auto. Ferrari nos ayudó con equipamiento pesado, pero tampoco funcionó. El equipo tendrá que quitar el neumático cuando volvamos a la fábrica”, reconoció, amargamente, Wolff, que antes de la carrera jugó con los mellizos Gabriella y Jacques, hijos del príncipe Alberto.

Consumado el abandono, después de permanecer durante más de un minuto en el cockpit a la espera de una solución que jamás llegó, Bottas descendió enfurecido e hizo su descargo, mientras la carrera cumplía la segunda mitad, camino a los 78 giros. “Es tremendamente decepcionante y una situación que no debe volver a ocurrir. Honestamente, no sé qué pasó: no sé todavía si se trató de un error humano o de un problema técnico, pero en cualquier caso tenemos que aprender de lo que sucedió”, se lamentó el finlandés, al que la temporada 2021 lo destrata en la pista y en el pitlane.

“Si no conseguimos que la pistola entre limpia en la tuerca se pueden astillar las caras de giro: es lo que llamamos mecanizar la tuerca. Es como cuando a un destornillador de cabeza Phillips no se lo pone bien en la cruz, se empieza a redondear la cara de las ranuras y no se puede quitar el tornillo”, fue la explicación técnica y sencilla que ofreció James Allison, el director técnico de Mercedes. “Dada la potencia de la pistola, no quedó nada a lo que agarrarse y eso es lo que sufrimos en Mónaco. No conseguimos quitar la rueda, la tendremos que rectificar y cortar los restos de la tuerca. Pero eso es una tarea que se desarrollará en la fábrica”, sentenció el ingeniero británico. La teoría fue validada por Wolff y las palabras del austríaco apoyadas por un video de la Fórmula 1 que circuló por las redes sociales: “Valtteri nos dijo que podía ver volar las virutas de metal”, señaló el team manager.

Los cuestionamientos que pudieron pesar sobre la labor del mecánico que ejecutó la maniobra fueron desestimados por Wolff, que aseguró que se trata de uno de los mejores en la tarea que tiene Mercedes. Con sutileza, en cambio, dejó entrever que en la posición del auto N°77 al estacionar en el pit pudo agravar la situación. “Debemos averiguar si fue una falla del diseño o un error de múltiples sistemas. No tiene nada que ver el mecánico. De hecho, es uno de los mejores en cuanto a velocidad en el pit stop. Valtteri se detuvo un poco antes de la marca y esto significó que el mecánico estuvo en un ángulo incorrecto para aplicar la pistola que dañó la tuerca”.

Valtteri Bottas y Lewis Hamilton sumaron decepciones en el Gran Premio de Mónaco; los pilotos y Mercedes buscarán desquite el 6 de junio en el Gran Premio de Azerbaiyán Wolfgang Wilhelm - MediaPortal Daimler AG

“Es un competidor feroz, era de esperar que se frustre”

El incidente del neumático de Bottas no resultó el único para Mercedes en el catastrófico Gran Premio de Mónaco. Tal vez como nunca en los últimos cinco años, Hamilton se enseñó crítico con las decisiones estratégicas que adoptó la escudería. No solo en la carrera, desde el primer contacto con la pista, en la doble tanda de entrenamientos del jueves, el séptuple campeón del mundo descubrió que las medidas que se fueron tomando le impedían batallar por los primeros puestos. En la clasificación, donde apenas arañó el séptimo lugar –desde el GP de Alemania 2018 que no partía desde tan lejos, aquella vez largó 14to- observó que las modificaciones en la suspensión que llevaron a Bottas a lograr el tercer lugar no se aplicaron en el auto N°44. Por último, la dureza del intercambio radial con Peter Bonnington, su ingeniero, durante la carrera, terminaron por evidenciar la cadena de errores y el disgusto del británico.

Una mala estrategia en la carrera, el último golpe que recibió Lewis Hamilton en el Gran Premio de Mónaco; el británico terminó en el séptimo lugar y ahora es escolta de Max Verstappen (Red Bull Racing) en el campeonato de Pilotos VALERY HACHE - AFP

El director deportivo de la F.1, Ross Brawn, en su columna en el portal de la F.1 analizó la decepción que envolvió a Hamilton, que finalizó 7mo y rescató un punto extra al marcar el récord de vuelta. “Se mostró nervioso con la manera en la que avanzó el fin de semana y esa frustración estalló en la carrera, con una estrategia que tuvo un poco también de mala suerte. Es un competidor feroz, era de esperar que se frustre cuando las cosas no salen como quiere. Rara vez tuvo que experimentar esto, por lo que perdió práctica para gestionar estos momentos. Mercedes y Lewis están juntos desde hace mucho tiempo, se conocen bien, así que lo superarán y no será un problema para el futuro”, escribió quien trabajó con Michael Schumacher en los años dorados de Ferrari, gestionó su propia escudería y consagró campeón con Jenson Button y luego fue director de Mercedes, a quien le vendió Brawn GP para que retorne a la F.1.