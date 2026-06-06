Alemania ganó con un gol del delantero más resistido y el lamento por la baja de una promesa

Alemania completó su preparación para el Mundial con un triunfo por 2-1 ante los Estados Unidos, en un amistoso disputado en el estadio Soldier Field, de Chicago. El entrenador Julian Nagelsmann dispuso una formación titular bastante aproximada a la del debut en el Mundial ante Curazao, el domingo 14. No estuvo Manuel Neuer, preservado mientras se recupera de un golpe en una pierna, y confirmado por el director técnico para el primer partido en el que será su quinto Mundial, en el regreso a la selección, a los 40 años, tras haber renunciado luego de la Eurocopa 2024.

La victoria sobre el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino fue con goles de Kai Havertz, de cabeza tras un tiro libre en centro de Joshua Kimmich, y de Leroy Sané, tras una asistencia del delantero de Arsenal que convirtió un tanto en la final de la Champions League. Estados Unidos había llegado al empate con un golazo desde fuera del área de Antonee Robinson, que tomó de aire un despeje.

Un día antes del amistoso, en la concentración alemana se vivió un día triste, de lamentos. Según el presidente de la Federación Alemana de Fútbol, Bernd Neuendorf, más de uno no contuvo las lágrimas cuando Nagelsmann le comunicó al plantel que el juvenil Lennart Karl sería desafectado por la lesión muscular que sufrió en la práctica.

Karl, la perla de Alemania que se perderá el Mundial por una lesión, recibe el abrazo de Nagelsmann Michael Probst - AP

De 18 años, el mediocampista ofensivo de Bayern Munich, que también puede ocupar el puesto de extremo, es una de las mayores promesas. En el ensayo anterior (4-0 a Islandia), Karl despertó muchos elogios por su capacidad para gambetear y dar la asistencia para uno de los goles de Undav. “No tengo idea por dónde empezar, pero es simplemente indescriptiblemente doloroso verme obligado a perderme el torneo más grande de todos. He hecho todo para estar en forma para el Mundial. Desafortunadamente las lesiones a menudo llegan en el momento más inoportuno", escribió Karl en su cuenta de Instagram.

Lo más destacado de Estados Unidos 1 - Alemania 2

La baja resiente el potencial y le quita una variante ofensiva a Alemania. De 1,68 metros, Karl hace recordar a Pierre Littbarski por su habilidad para esquivar rivales en espacios reducidos. En la lista de 26 jugadores ingresó Assan Ouédraogo, mediocampista de Leipzig, con otro perfil futbolístico. Su padre es un exjugador internacional nacido en Burkina Faso. Mide 1,91 m, tiene 20 años, pasó por las selecciones juveniles de Alemania y en la mayor acredita un partido, en noviembre de 2025, con un gol a Eslovaquia, por las eliminatorias para el Mundial.

El debate se instaló en el ambiente futbolístico de Alemania porque el lugar de Karl en la alienación fue ocupado por Sané, quien para muchos no debería ni estar en la lista por su pobre temporada en Galatasaray. Durante el partido contra los Estados Unidos, el medio Kicker hizo una encuesta online en la que el 82 por ciento opinó que Sané no merecía ser titular en el Mundial.

Felix Nmecha y Weston Mackenzie disputan la pelotz ALEXANDER HASSENSTEIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con Neuer por Baumann en el arco, la defensa que empezó contra los Estados Unidos tendría una sola variante para enfrentar a Curazao: Raum por Brown. El lateral derecho lo ocupará Kimmich, que en Bayern Munich integra el doble pivote. Este corrimiento se debe a que Nagelsmann no encontró otro lateral derecho de garantías. La zaga central será para Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck, con Antonio Rudiger de suplente, ya que se considera que el defensor de Real Madrid no tuvo una buena temporada. En el doble pivote aparecen Aleksandar Pavlovic y Felix Nmecha; por delante, tres media-puntas: Sané, el exquisito Musiala y el gambeteador Wirtz. En el centro del ataque, Havertz le saca ventaja a Deniz Undav, autor de dos tantos en el amistoso ante Islandia y máximo anotador alemán (19 para Stuttgart) en la Bundesliga, por detrás del inglés Harry Kane (36).

Con un expectativa mesurada entre el público, que cuestiona algunas decisiones de Nagelsmann, Alemania afronta el Mundial sin estar en la primera línea de favoritos, y con un piso muy bajo: dos eliminaciones consecutivas en primera rueda en 2018 y 2022, lo nunca visto en la historia del tetracampeón.