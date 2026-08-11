Alexis Mac Allister bromeó sobre su implante capilar al volver a Liverpool

Alexis Mac Allister se sumó al plantel del Liverpool para comenzar la preparación de cara a la nueva temporada y no tardó en viralizarse una imagen suya.

Luego de disputar la Copa del Mundo y disfrutar de unos días de descanso, el futbolista exhibió los resultados del implante capilar al que se sometió recientemente en Buenos Aires a través de sus redes sociales.

El posteo de Mac Allister en Instagram

“De vuelta al entrenamiento. El implante funcionó rápido, estamos iguales Dominik Szoboszlai”, escribió junto a una imagen modificada con inteligencia artificial que lo mostraba con una larga cabellera parecida a la de su compañero del conjunto inglés.

El retoque estético del jugador surgido en Argentinos Juniors ya venía generando repercusión desde que se realizó la intervención en una clínica especializada de Buenos Aires, bajo la supervisión de los cirujanos Mariano Calero y Bruno Szyferman.

El abrazo entre Mac Callister y Dominik Szoboszlai

Sin embargo, el propio Mac Allister se había encargado de naturalizar el procedimiento antes del Mundial: “Era un pelado con pelo, ahora soy un pelado con pelada. Dije que lo hice por mi viejo, pero me parece que es más por mi hija”, había confesado en su momento entre risas, anticipando que aprovecharía el receso post-Mundial para concretar el tratamiento.

La vuelta al Liverpool

Alexis Mac Allister se reintegró el lunes a los entrenamientos en el AXA Training Centre para iniciar de manera formal sus trabajos de pretemporada. El mediocampista se sumó al plantel conducido por Andoni Iraola luego de tomarse unas vacaciones.

El jugador argentino volvió a entrenar en el Liverpool

En su reencuentro con el plantel, el volante protagonizó un afectuoso saludo con el húngaro Dominik Szoboszlai, y también con el delantero sueco Alexander Isak, una de las principales cartas ofensivas del conjunto de Anfield.

Vestido con la indumentaria informal de la concentración, Mac Allister se mostró en el comedor del predio, donde compartió la mesa de desayuno junto al arquero brasileño Alisson Becker.

De esta manera, el futbolista surgido en Argentinos Juniors pone en marcha su preparación física e inicia de manera oficial su cuarta temporada consecutiva vistiendo la camiseta de los Reds, con la mirada puesta en los desafíos del ciclo 2026/27.