Alexis Mac Allister festejó ante Palacios en el éxito de Liverpool ante Ipswich, por la Premier League

Liverpool consiguió este viernes su primer triunfo de la temporada en la Premier League al imponerse 2-0 a Ipswich Town, en un partido por la 3era fecha del certamen inglés. El entrenador español Andoni Iraola logró por fin ganar desde que llegó al banco de suplentes de los Reds. El equipo de Alexis Mac Allister, que fue titular, venía de dos empates seguidos en el certamen inglés, y logró sumar sus primeros tres puntos gracias a los goles de Alexander Isak, que convirtió por duplicado en los primeros diez minutos de juego.

La figura del partido fue el atacante sueco Isak, autor de los dos tantos de su equipo, a los 6 y 9 minutos, respectivamente, y con jugadas parecidas: en la primera metió un bombazo entrando por la derecha y luego convirtió con una serie de amagos para luego definir cara a cara con el arquero.

En Ipswich Town, ascendido recientemente esta temporada, fue titular Exequiel Palacios, que perdió en el duelo del mediocampo con Alexis Mac Allister. El exBoca vio la tarjeta amarilla a los 10 minutos de la primera etapa por una infracción sobre Julio Enciso. El exRiver, que sufrió una gambeta de Gakpo en la jugada del 0-1, fue reemplazado a los 33 minutos del segundo tiempo por Ouattara.

Exequiel Palacios, volante de Ipswich Town, defiende la pelota ante la presión de Cody Gakpo HENRY NICHOLLS - AFP

El neerlandés Cody Gakpo fue el autor de las dos asistencias y se reivindicó así en el puesto de extremo izquierdo, donde tendrá presumiblemente una dura competencia con un recién llegado, Bradley Barcola, que dejó esta semana el PSG y ya debutó en este partido: reemplazó a Muñoz a los 19 minutos de la segunda etapa. El internacional francés no tuvo un rol muy destacado.

Isak abrió el marcador a los seis minutos, cuando el sueco recibió un pase de Gakpo por el lado derecho del área y sacó un potente disparo que golpeó al portero Kjell Scherpen antes de acabar en la red. Gakpo volvió a habilitar a Isak apenas tres minutos después. Usó la parte externa del botín para meter un pase largo hacia adelante a la espalda de la defensa y conectar con la carrera de su compañero. Isak hizo el resto al cambiar de pierna antes de definir para marcar.

¡¡DUELO DE 10 SUDAMERICANOS!! ¡¡ARGENTINA VS. PARAGUAY!! Mac Allister lo atendió a Enciso y se ganó la amarilla en Ipswich Town vs. Liverpool. Alexis terminó muy enojado... ¿era para amonestación?



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En la clasificación, Liverpool suma ahora 5 puntos (un triunfo y dos empates) y se pone provisionalmente quinto, a la espera del resto de partidos del fin de semana. Está justo por detrás de los cuatro equipos que ganaron en las dos primeras fechas: Manchester City, Arsenal, Hull y Chelsea.

El City y el Hull jugarán este sábado como locales contra Coventry y Aston Villa, respectivamente, mientras que Arsenal y Chelsea se medirán entre sí el domingo en el choque estelar del fin de semana en el fútbol inglés.

Lo mejor del partido

Con 3 puntos (una victoria, dos derrotas), el Ipswich (13º) queda en la mitad baja de la clasificación.

De manera global, Liverpool mejoró sensiblemente su imagen, con más fluidez en el juego, más coordinación en el pressing y efectividad ofensiva y defensiva, en ese último caso con el uruguayo Ronald Araujo como titular en el lateral derecho.

Los Reds consiguieron además su primer “clean sheet” (arco imbatido) después de dos empates 2-2, ante Newcastle y Nottingham Forest.

“Necesitábamos un partido así”, admitió en declaraciones a la televisión Sky Andoni Iraola, llegado a Liverpool para esta nueva temporada gracias a su buen papel antes en el Bournemouth. “Hemos comenzado muy bien. La segunda parte ha sido diferente, probablemente no tan buena como la primera, pero no nos han generado ocasiones claras”, analizó.

Del partido sale reforzado Isak, que con sus dos zarpazos del inicio del partido fue decisivo e hizo recordar al jugador que deslumbró en el Newcastle (2022/25), más que al que decepcionó la pasada temporada. El jugador sueco lleva ya tres tantos en solo tres partidos, la misma cantidad que la pasada temporada en Premier League, cuando anotó tres dianas en catorce encuentros disputados. Este viernes pudo incluso haber acabado el partido con un hat-trick, pero se le anuló un tanto por fuera de juego en el minuto 33.

AFP