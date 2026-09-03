Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026

Se completaron este miércoles los octavos de final de la Copa Argentina 2026 y se definieron los ocho equipos que avanzaron a los cuartos y siguen en carrera por el título del certamen que reúne a equipos de todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Entre los clubes que continúan en el certamen está el campeón defensor de la corona, Independiente Rivadavia de Mendoza, que eliminó a Aldosivi de Mar del Plata 2 a 0. Por la parte baja del cuadro también quedaron emparejados Platense, verdugo de Instituto de Córdoba por penales, y Estudiantes de La Plata, que eliminó a Barracas Central.

En el sector superior, se enfrentarán Deportivo Riestra y Banfield, que sacaron del certamen a Gimnasia de La Plata y Midland, respectivamente.

El ganador de esta edición del certamen se clasificará a la Copa Libertadores 2027, por lo que el campeonato tiene vital importancia para, además de sumar una estrella, acceder al máximo certamen continental.

Resultados de los octavos de final de la Copa Argentina

Deportivo Riestra 1 (4)-(2) 1 Gimnasia de La Plata.

1 (4)-(2) 1 Gimnasia de La Plata. Banfield 2 (4)-(3) 2 Midland.

2 (4)-(3) 2 Midland. Racing 1-0 Belgrano de Córdoba.

1-0 Belgrano de Córdoba. Vélez vs. Boca Juniors.

Aldosivi de Mar del Plata 0-2 Independiente Rivadavia.

Atlético Tucumán 4-0 Independiente.

4-0 Independiente. Platense (3) 1-1 (1) Instituto de Córdoba.

(3) 1-1 (1) Instituto de Córdoba. Estudiantes de La Plata 3-1 Barracas Central.

Estudiantes de La Plata es uno de los ocho clubes que está en cuartos de final de la Copa Argentina @EdelpOficial

Cuartos de final de la Copa Argentina 2026

Deportivo Riestra vs. Banfield.

Racing vs. Vélez o Boca Juniors.

Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán.

Platense vs. Estudiantes de La Plata.

Tabla de campeones la Copa Argentina

El máximo vencedor de la Copa Argentina es Boca con cuatro vueltas olímpicas gracias a sus títulos de 1969, 2012, 2015 y 2020. Lo sigue River con tres estrellas por los logros en 2016, 2017 y 2019. Independiente Rivadavia es el último campeón y tiene un título al igual que otros seis clubes: Arsenal, Huracán, Rosario Central, Patronato, Estudiantes de La Plata y Central Córdoba de Santiago del Estero.